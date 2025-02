Sie kamen zu Fuß: Zehn Jahre Migrationskrise

2015 konnten wir eine der größten logistischen Leistungen beobachten: Millionen Migranten begaben sich auf die beschwerliche Reise über tausende Kilometer, durch viele Länder, um dann in der Bundesrepublik Deutschland Kost und Logis geschenkt zu bekommen. Die allermeisten kamen zu Fuß über die Grenzen. In gewisser Weise muss man diese Migranten bewundern. Mit sonst nichts ausgestattet als dem, was sie am Leib tragen konnten, haben sie diese gewaltigen Strecken überwunden. Sie sind nicht verhungert und das Smartphone war immer aufgeladen. Nun ja, es war zunächst Sommer und so konnten sie auch die Nächte irgendwie überleben, im warmen Klima der Balkanländer. Dennoch fragte ich mich, wie sie das geschafft haben? Respekt!

Aber war es wirklich so? Gab es jemanden, der sie zumindest mit Geld versorgt hat? Mit Geld, mit dem sie sich eine Busfahrt für manche Streckenabschnitte leisten konnten? Wie sind die Tausenden an eine Steckdose gekommen, um ihr Smartphone aufzuladen, das als Wegbegleiter unersetzbar war? Gab es also eine oder mehrere Organisationen, die diese logistische Meisterleistung erst ermöglichten? War etwa alles so geplant? Schon Jahre früher teilte mir ein Freund seine Angst vor massenweiser Migration aus dem armen Afrika mit. Ich konnte ihn beruhigen: Solange Gaddafi seinen Mittelmeerbereich sauber und die Arbeitsmigranten aus dem Süden unter Kontrolle behält, werden sie nicht nach Europa kommen, prophezeite ich. Auch weiter östlich, am Rande des Mittelmeers, gab es kaum ein Durchkommen. Da sind zunächst Ägypten und der Suezkanal, den man hätte überqueren müssen. Der weitere Weg müsste durch Israel oder Jordanien und Syrien zurückgelegt werden. Haben Sie schon mal versucht, ohne gültige Papiere in dieser Region zu reisen? Nein: Alle Wege von Afrika nach Norden waren dicht. Es bestand also keine Gefahr für unkontrollierte Massenmigration nach Europa. Heute wissen wir, dass und wie sich das geändert hat, geändert worden ist.

Western Union und das Bargeld der Migranten

Nun könnte man meinen, die armen Migranten wären wegen der veränderten Situation einfach so ins Blaue losgezogen, um ihr nacktes Leben vor bösen Diktatoren zu retten. Könnte man – wenn es das Internet und Smartphones nicht gäbe. Tatsache ist nämlich, dass diese Massenmigration von langer Hand vorbereitet worden ist. Von einer bulgarischen Freundin wurde mir berichtet, dass bereits Monate, bevor die Migranten durchzogen, Western Union eine große Anzahl an Büros in Bulgarien eröffnet hatte. Western Union? Das ist das Banksystem, das nach dem arabischen Hawala-Modell dem Empfänger Geld zukommen lässt, das ein anderer für ihn bestimmt hat. Da reicht ein Nummerncode aus, um die Bargeldauszahlung in Empfang zu nehmen. Das alles läuft anonym. Bald wurde sichtbar, dass viele der Migranten auf diese Weise ihr Reisegeld während ihrer Wanderung, als auf dem Weg bekommen haben. Wer es eingezahlt und die Nummerncodes anschließend verteilt hat, muss bis heute im Bereich der Spekulationen verbleiben. Allerdings deuten die jüngsten Offenbarungen darauf hin, dass es die damals von der Obama-Regierung gelenkte US-Entwicklungshilfeagentur USAID gewesen sein könnte. Als gesichert aber kann angenommen werden: Da ist nichts ungeplant abgelaufen.

Der größte Teil der Migrationsreise wurde zu Fuß zurückgelegt. Die ersten Zehntausenden, die dann über die von Merkel geöffneten Grenzen nach Deutschland gekommen sind, haben die Grenze zu Fuß überquert. Als dann Österreich die Massenansammlungen an seiner Nordgrenze nicht mehr bewältigen konnte, durften diese Migranten in Salzburg Sonderzüge besteigen, um nach München zu kommen. Diese Zugfahrten waren selbstverständlich kostenfrei, für Migranten, die dann am Münchner Hauptbahnhof ein herzliches Willkommen genießen konnten. Massenweise wurde Kleidung und Kinderspielzeug gespendet, für die armen Frauen mit ihren Kindern. Das wollte ich sehen – und bin zu diesem Bahnhof gegangen.

Teddybären für wehrfähige Migranten

Der Anblick war ernüchternd. Aus zwei Zügen stieg nicht eine einzige Frau aus, und Kinder waren auch nicht zu sehen. Es gab aber einen Teddybärhaufen, auf dem sich besagte Spielzeugfiguren und andere nutzlosen Geschenke sammelten. Auch Kleidung wurde nicht benötigt. Wer aus dem Zug stieg, war weder verschmutzt noch von Hunger abgemagert. Adrett, mit passender neuer modischer Kleidung präsentierten sich die Migranten makellos. Mit meinen alten Bildern im Kopf von Flüchtlingen aus dem deutschen Osten nach 1945 war ich von diesem Anblick überfordert. Diese jungen Männer im wehrfähigen Alter sollen also unter großen Entbehrungen diese gefährliche Reise überstanden haben? Einfach so? Irgendwie passte das nicht zusammen. Natürlich gab es auch am Münchner Bahnhof die üblichen Empfangskomitees, die ihre Schilder mit „Refuges Welcome“ wie eine Monstranz vorführten.

Dann folgten die wunderbar ehrlichen Sprüche der Kanzlerin: „Wir schaffen das!“ Man durfte sich damals schon fragen, wer dieses „Wir“ sein soll. Und dann, nach der Ernüchterung, hieß es plötzlich: „Nun sind sie halt mal da“. Ja das stimmt, sie sind da. Und jegliche Form von Protest dagegen wurde niedergebügelt. Aber es gab noch einen Faktor oder Grund dafür, warum es nicht mehr Protest gab: Mit den Migranten verdienten sich einige eine goldene Nase. Chronisch unterbelegte Pensionen und Hotels konnten sich plötzlich darüber freuen, dass sie ausgelastet waren mit Gästen, die nicht über den Preis für Kost und Logis verhandelten, ja gar nicht verhandeln konnten – denn jeder Preis wurde bezahlt. Mit unseren Steuern. Aber das richtig große Geld machten einige mit der Aufstellung von Containerunterkünften. Ja, da wurden schon mal Millionen einkassiert, denn es musste ja alles richtig schnell gehen, damit „wir das schaffen“. Ein Land im Vollrausch.

Alle Warner waren rechtsradikal

Es gab aber auch einige weitsichtige Zeitgenossen, die mahnend darauf hinwiesen, welche Gefahren mit den Migranten aus kulturfremden Ländern auf unser Land zukommen würden. Natürlich waren das gleich alles Rechtsradikale. Was sonst sollten sie sein? Nun, Jahre später, hat sich herausgestellt, dass alle diese Rechtsradikalen mit all ihren Befürchtungen richtig lagen. So sind wir bis heute in der Diskussion, was getan werden könnte. Könnte, nicht kann. Wie üblich macht man sich Sorgen und ist in Gedanken bei den Opfern diverser Einzelfälle von Messermorden und Massenvergewaltigungen. Das zuvor völlig unbelastete nunmehrige Unwort „Remigration“ wurde herbeigelogen. Was es beschreibt, hat sich aber zu einer Notwendigkeit entwickelt, die mehr oder weniger anerkannt wird. Es ist ja Wahlkampf.

Vor jeder Wahl werden Deportationen gefeiert. Jedesmal sind so knapp drei Dutzend straffällig gewordene Migranten ins Flugzeug geladen worden. Was nicht an die große Glocke gehängt wird, ist, dass im gleichen Zeitraum allein 3.940 Menschen aus Afghanistan von der Bundesregierung eingeflogen worden sind. Allenthalben wird den Remigrationsforderern vorgehalten, dass Rückführungen im großen Stil nicht gingen. Auch Merkel hat sich so geäußert, wahrscheinlich, um ihr unseliges Erbe zu retten. Die Grünen wollen gar noch mehr unkontrollierte Zuwanderung. Ach ja, Grenzkontrollen sollen es richten! Die sind aber unsinnig. Es werden zwar jede Menge Kriminelle rausgefischt – aber kein einziger Migrant. Denn der muss bei der Kontrolle nur Asyl rufen, und schon hat er sich sein Recht auf Kost, Logis und Taschengeld auf Kosten unserer Steuergelder gesichert. Die Frage, warum es eigentlich so schwierig, ja unmöglich sein sollte, die Ausreisepflichtigen zur Ausreise zu zwingen, wird nichts gestellt. Und das in einem Staat, der angeblich ein Rechtsstaat sein soll.

Merkels “Gewissen”

Sie kamen zu Fuß. Warum sollen sie nicht genauso wieder nachhause kommen? Was in einer Richtung funktioniert hat, muss doch auch in der Gegenrichtung möglich sein! Es gibt eine Vielzahl an Ländern, die den Besitz eines Rückflugscheins verlangen, bevor man einreisen darf. Der Durchschnittstourist merkt davon nichts – denn seine Pauschalreise beinhaltet immer einen Rückflug. Aber auch er weiß, dass er umgehend den Rückflug antreten muss, wenn er nur seinen Pass vergessen hat. Diese international anerkannte und in allen Ländern praktizierte, vernünftige Regel hat Merkel für die BRD abgeschafft – angeblich, weil ihr das ihr “Gewissen” befohlen hat. Ich persönlich bezweifle, dass sie eines hat. Aber sei’s drum: Es sind inzwischen Hunderttausende, die nach Recht und Gesetz unser Land umgehend verlassen müssten. Aber wie kann das gehen, bei diesen Massen?

Ich sehe nur eine Lösung: So, wie sie gekommen sind, so sollen sie auch wieder gehen. Ja, gehen. Es müsste doch möglich sein, zehn Jahre später dieselben Korridore wieder zu etablieren, auf denen sie durch den Balkan und Österreich gekommen sind. Wenn Sie in ein fremdes Land reisen, und zwar auf legalem Weg, dann verlassen Sie dieses Land in der Regel auf demselben Weg, wie sie hingekommen sind: Mit dem Flugzeug, dem Auto, der Bahn oder eben zu Fuss. Warum soll dieses einfache Prinzip nicht für Migranten gelten, die noch dazu illegal die Grenze überwunden haben? Soll ein illegaler Grenzübertritt etwa noch mit einem komfortablen und kostenlosen Rückflug belohnt werden? Im Namen der Barmherzigkeit kann den Ausreisepflichtigen noch etwas Verpflegung und Handgeld mitgegeben werden. Natürlich ist der Status für anerkannte Asylbewerber ein anderer – aber die sind ja nur ein geringfügiger Anteil der Migranten; die meisten sind illegal. Die wenigen berechtigten Asylanten können bleiben, für ihren Aufenthalt in der BRD gilt zahlenmäßig tatsächlich: „Wir schaffen das!“ Mehr schaffen wir nicht.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.