Sie lügen weiter – und der deutsche Michel schluckt es

Lesen all die Hetzer und Spalter der Coronazeit heute die RKI-Files, lässt sie das vermutlich völlig kalt. Vermutlich aber lesen sie sich gar nicht. Die meisten von ihnen wussten spätestens im Herbst/Winter 2021 schon, dass diese Impfstoffe wenig bis nichts nichts nutzten: Geimpfte hatten diesselbe Virenlast und die gleiche Infektiosität. Außer natürlich, dass durch die Impfung und das 2G/3G-Regime viele Milliarden in private Taschen flossen.

Der Hammer ist, dass noch behauptet wurde, wenn alle geimpft wären, hätten sie ihre willkürlichen Ausgangssperren nicht verhängen müssen. Das ist eine beispiellose Mischung aus Zynismus und Hinterfotzigkeit Angesichts der heutigen Propagandaoffensive in so gut wie allen Bereichen, in denen erneut die Milliarden fließen, von “Klima” bis Rüstung, darf diese Lügerei und Arglist nicht vergessen werden. Die Politik – damals allen voran das Bundesgesundheitsministerium zuerst mit Jens Spahn, dann mit Karl Lauterbach an der Spitze – sagte “der Wissenschaft“, also dem Robert-Koch-Institut, was dieses zu berichten hatte. Das ist ungeheuerlich. Eine glatte “Umkehrung” der eigentlichen Zuständigkeiten und gebotenen Abläufe – doch leider genau das, was bis heute weiterhin in vielen ideologischen Politikfeldern praktiziert wird.

Wir haben die Lektion gelernt

Ich selbst war mit zahlreichen Freunden und Bekannten mindestens 120 mal auf den “Spaziergängen”. Allein im kleinen Brackenheim waren in der Spitze 2.500 Leute dabei. Was wurden wir gescholten, ausgegrenzt und verächtlich gemacht! Wir haben die Lektion gelernt – aber viele der Obrigkeitsergebenen leider immer noch nicht. Der gemeine Michel glaubt weiterhin so gut wie alles, was ihm aus Berlin über die öffentlich-rechtlichen und Mainstreammedien rund um die Uhr, 24/7 erzählt wird. Dabei müsste es eigentlich auch der Naivste kapiert haben: Es ging und geht hier in Politik und Medien nicht um eine Frage einer etwaigen Unkenntnis; nein, sie tun einfach das, was ihren eigenen Interessen oder einer bestimmten Agenda entspricht.

Das Wohl des Bürgers interessiert sie nicht. Mit Charakter, Anstand und Integrität hat das leider nichts zu tun. Und mit ihrer stets propagierten

“Demokratie” noch weniger. Da darf es auch nichts nützen, mit dem Finger auf andere zu zeigen und ständig Feindbilder zur Stärkung der eigenen Position zu bedienen.