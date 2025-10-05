Sie wollen Krieg gegen Russland führen – aber können sich nicht mal gegen Spielzeugdrohnen wehren

Es ist alles so unfassbar und unglaublich peinlich: Nicht einmal der – absolut durchschaubare – Versuch, mit herbeiphantasierten Bedrohungszenarien die Kriegstüchtigkeit und “Kampfbereitschaft” gegen Russland zu erhöhen und die die Bevölkerung mit immer lächerlicheren Horrorgeschichten von erfundenen Störmanövern bis Spielzeugdrohnen bald soweit zu haben, wieder mal hurra zu schreien, ist auch nur ansatzweise durch reale Abwehrmöglichkeiten gedeckt. Selbst wenn also Putin (was nicht der Fall ist) irgendwelche Angriffsabsichten gegen Deutschland hegen würde, wäre die Bundesregierung samt der “Bunten Gurkentruppe” völlig außerstande, dieses dekadente, infantile und abgewirtschaftete Land auch nur ansatzweise zu verteidigen oder irgendeinen “Schutz” aufrechtzuerhalten. Es ist ein absurdes Theater, das “unsere Demokraten” hier aufführen.

Denn das, was hinter all den markigen Ankündigungen von Dobrindts neuem “Drohnenabwehrzentrum“ oder Söders “Iron Dome” mit “sofortiger Abschussankündigung“ (wegen einer “Gefahr”, die als Panikmache ebenso lächerlich und abwegig ist wie das, was uns dieselben Akteure vor fünf Jahren über ein Allerweltsvirus erzählt haben), in Wahrheit steht, ist ein sicherheitspolitischer Offenbarungseid: Fakt ist nämlich, dass Deutschland selbst dann, wenn es sich hier wirklich um militärische Drogen handeln würde, überhaupt keine Mittel und Möglichkeiten hätte, sich aus eigener Kraft dagegen zu schützen. Nicht einmal die Luftaufklärung kriegt dieses Land selbst hin.

Lächerlich und zum Fremdschämen

Flughafen lahmlegen, in Talkshows markige Sprüche klopfen und übers Bundesamt für Katastraphenschutz Alarm-Messages verschicken können sie – doch sie haben nicht die geringste Ahnung, wer hier das System vorführt und sich offenkundig einen Jux daraus macht, die Politik zu Panikreaktionen zu verleiten: Kinder? Modellbastler? Private Unruhestifter? Das Problem sind dabei gar nicht die Drohnen, sondern die Tatsache, dass unsere Kriegstreiber fieberhaft nach jeder noch so dämlichen Gelegenheit sucht, um ihre antirussische Stimmungsmache weiter zu befeuern.

Tatsächlich sind wir – wie auch bei der Terrorabwehr und bei Frühwarnsystemen vor islamistischen Attacken – seit Jahren taub und blind und daher völlig angewiesen auf die Geheimdienste von USA und Israel. Es ist nur noch lächerlich und zum Fremdschämen, wie dieses eine stolze Land in allen Bereichen von Idioten kaputt regiert wird. Ein X-Kommentar fasst es treffend zusammen: “Wir sind offenbar nicht einmal in der Lage, gegen Drohnen über einem militärischen Stützpunkt vorzugehen, der sogar an der Drohnentechnik forscht, oder gegen Drohnen, die offenbar drei geschlagene Stunden lang über dem Zaun des Flughafens München schwebend in der Luft herumlungern… Aber wir möchten gegen Russland in den Krieg ziehen. Es ist einfach nur noch absurd.”