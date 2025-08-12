Sieben Gründe, warum Friedrich Merz als Kanzler scheitern wird

Die unheimliche Serie geht weiter: Merkel, Scholz, Merz – Deutschlands Mangel an wirklich guten, hochqualifizierten Fachkräften bildet sich ausgerechnet im Bundeskanzleramt ab, das seinen Status als einstmals respektables Führungsquartier dieses Landes längst eingebüßt hat. Die Republik schlingert, driftet ab und trudelt kopflos ohne Sinn und Verstand dem totalen Absrurz entgegen, verwaltet von Hasardeuren und Opportunisten. Bundeskanzler Friedrich Merz trägt sein permanentes Scheitern durch ihn strangulierende Koalitionsseilschaften als längst starre Fassade stets im blassen, ausdruckslosen Gesicht mit sich herum.

Doch die Tage dieser erneuten großen Enttäuschung für das bürgerliche Lager, dieses wandelnden Dauerirrtums Merz sind gezählt. An dieser Stelle daher schon sieben mutmaßliche Gründe, warum Friedrich Merz unaufhaltsam seinem verdienten politischen Ende, Fettnapf um Fettnapf, entgegenholpert und -stolpert.

Grund 1: Friedrich Merz hält sich für schlau – ein kapitaler Irrtum!

Jüngste Versuche von Friedrich Merz, klug und entscheidungsfreudig aufzutreten, schrammten zuletzt gewohnt ungelenk am Thema vorbei. Sie sind Ausweis einer notorischen intellektuellen Schwäche, die heute zwar Grundbedingung sein mag, um im maroden CDU-Kanzlerwahl- und Karrieristenverein irgendetwas zu werden; doch weil ihm dabei immer wieder die eigene Arroganz auf die Füße fällt, kratzt Merz selbst an seinem mühsam aufgebauten Image als souveräner Macher, so lange, bis der Lack ab ist. Beispiel gefällig? Die berüchtigte letzte Generaldebatte im Deutschen Bundestag, als es um die Frage ging, ob er eine dezidiert abtreibungsfreundliche (und zwar bis zur Geburt) linke Richterkandidatin guten Gewissens wählen könne. Merz‘ Antwort, das berüchtigte kaltschnäuzige “Ja!”, wird ihn noch lange verfolgen. Der Kanzler verprellte damit auch noch seine letzten konservativen Wähler und machte überdeutlich, dass ihm der Schutz des ungeborenen Lebens keinerlei Herzensangelegenheit ist. Einmal mehr entlarvte er sich damit als Machtpolitiker, dem die Grundüberzeugungen der CDU wenig bis gar nichts gelten; so sahen es auch etliche Kommentatoren, die Merz‘ erschreckend empathieloses Auftreten brandmarkten.

Dieses ”Ja” zu der linksextremen Verfassungsrichterkandidatin Brosius-Gersdorf (mittlerweile zum Glück aus dem Rennen genommen) sollte entschlossen und ultimativ-knapp rüberkommen, erwies sich aber als weiteres Eigentor in einer ganzen Serie ebensolcher, die den Mangel an Cleverness des Kanzlers Merz offenbaren. Besonders brisant dabei: Brosius-Gersdorf war noch in der vergangenen Ampel-Wahlperiode stellvertretende Koordinatorin einer von der rot-grünen Bundesregierung eingerichteten Kommission, die eine mögliche Liberalisierung der Abtreibungsregelung prüfen sollte. In dieser Eigenschaft hatte sie erklärt, dass es gute Gründe dafür gebe, dass die volle Garantie der Menschenwürde erst ab der Geburt gelte; das alles war Merz bekannt, als er zu ihr “Ja!” sagte, womit er sich vor aller Öffentlichkeit als so charakter- wie herzloser Feind des ungeborenen Lebens outete. Gefährlich daneben ging das für ihn – zumal es sich um ein für Teile der Union hochsensibles Thema handelte, das weit oberhalb parteipolitischer Stimmungen und Meinungen rangiert.

Grund 2: Merz ist der geborene Feigling

Merz hatte sich auf den letzten Metern des letzten Bundestagswahlkampfes wohl für besonders mutig gehalten, als er vor großem Publikum gegen “linke Spinner“ wetterte und versprach: “Links ist vorbei!”. Es war die Zeit, da seine CDU gerade von der Antifa attackiert wurde, weil sie im Bundestag auch mit Stimmen der AfD den Migrationswahn politisch beenden wollte. Das alles ist längst Schnee von gestern; inzwischen kuscht er vor allen Linken, läuft am Hundehalsband von Klingbeil und Stegner durch die Manege und paktiert offen mit den Kommunisten der Linkspartei im Bundestag. Seinen kritischen Katalog mit 551 Fragen zur NGO-Finanzierung hat er nicht nur klanglos zurückgezogen, sondern betreibt diese Finanzierung als Kanzler nunmehr verrückter und schamloser denn je.

Und selbstredend macht Minimerz stets brav Männchen, wann immer ihn die Linken und ihre Linksmedien auf Linkskurs in allen Fragen als Marionette steuern oder ermahnend lenken. Würde er aufmucken, wäre ja seine Brandmauer und damit seine Kanzlerschaft gefährdet! So agiert ein wendehalsiger Rechtsanwalt aus der deutschen Provinz, ein echter “Dulli aus dem Sauerland” – eben von dort, wo keine Helden geboren werden.

Grund 3: Peinliche Provinzler können im eiskalten Berlin nur untergehen

Apropos provinziell: Es geschah noch in der Wahlnacht der letzten Bundestagswahl; die CDU hatte trotz massiver Einbrüche gerade genug Stimmen bekommen, um ihr Wahlziel zu erreichen, die AfD irgendwie von der Macht fernzuhalten und sich mit linker Hilfe auch ohne die Grünen zum Kanzler ohne Rückgrat zu krönen – auf dass die Ampel-Politik unter eigentlicher Führung der Wahlverliererpartei SPD, formell aber unter “Fotzen-Fritz“ (wie er von bundesdeutschen Satirikern gern genannt wird), munter weitergehe. Doch dann wurde der feiernde Merz hochnotpeinlich, aber sowas von: Er wolle nun, so polterte er im Kreise seiner Anhänger, “Rambo Zambo“ machen – eine entlarvende Verblendung des Namens eines Filmhelden (“Rambo”) mit der Umschreibung für heftiges Feiern (“Rambazamba“). So klingt ein bis oben Zugeknöpfter, der cool rüberkommen will, einer, der denkbar unlocker ist und dennoch einen auf locker machen will. Dabei hat die öffentliche Person Merz einfach null Spontaneität, null Entertainmentqualitäten – denn wer schon Wortfindungstörungen bei der Umschreibung von Party, Siegesfeier und ausgelassenem Treiben mit engsten Kumpanen hat, der kann nur ein Blender und Simulant sein. Der steht auch nicht mit beiden Beinen fest im Leben, sondern erweist sich als total verklemmt und sexy wie eine Büroklammer. Da fehlte dann wahrlich nur noch das Bekenntnis, er habe nach dem Wahlsieg ordentlich einen genommen und sogar ein ganzes Gläschen Eierlikör auf ex getrunken (“Mann, da hatte ich aber einen ordentlichen Schwips!”).

Kurzum: Merz ist privat eben der Inbegriff eines Spießer aus dem sauerländischen Hinterwald. Der Typ ist ein falscher Fuffziger, total unecht, er gibt sich anders, als er wirklich ist, und scheitert in der Mimikry des lässigen Weltmanns kläglich. Dem Mann fehlt jenes Talent, das jede Rede, jeden Auftritt stets auch unterhaltsam sein lässt. Und spätestens seit seiner Kanzlerschaft weiß man auch, dass man ihn und seine Versprechen nicht ansatzweise so ernst nehmen darf, wie er versucht, sich in seinen politischen Verlautbarungen zu geben. Merz ist eine Mogenpackung, und allein schon sein Mienenspiel wirkt so grotesk aufgesetzt, dass sich die Frage aufdrängt: Wo kommt in der CDU bloß nur all das viertklassige Billigpersonal her, das die Partei nach Helmut Kohl dominierte? Natürlich kann im eiskalt berechnenden Berlin, in diesem Sumpf der abgewrackten Lumpen, dieser Halbwelt aus Clans, linksgrünem Hardcore-Milieu, lobbyistischer Agenten, peinlicher Hofschranzen, Hasardeure, Karrieristen, Möchtegerne, Medienhuren, billigen Intriganten und Verwaltungsschleimer, ein Mentalzwerg und verklemmter Spießer nur krachend untergehen – vor allem, wenn er auch noch ein miserabler Schauspieler ist. Und das wird früher oder später mit Merz passieren. Irgendwann wird er über den nächsten ausgelegten Fallstrick stolpern, wird in die Falle gehen, wenn er sich einmal zu oft mit den Falschen umgeben und aufs falsche Pferd gesetzt hat.

Grund 4: Merz lügt, wenn er den Mund aufmacht

Dies ist sein vielleicht grösstes Problem: Der Mann ist ein notorischer Wortbrecher, Rosstäuscher, Wählerbetrüge und politischer Pseudologe. An dieser Stelle reicht der Raum kaum für all die Merz-Lügen, zu denen ständig noch neue hinzukommen. Die Schuldenbremse-Lüge und seinen Schwenk zur nunmehr sogar ins Grundgesetz gepinselten “Neutralität” sind legendär, seine Fake-Politik bei Migration (“Grenzschließung am ersten Tag”) und der erwähnten NGO-Förderung längst in ihrer Verlogenheit enttarnt und seine vielleicht für Bürger und Unternehmen folgenschwerste Lüge ist wohl jene von den für alle deutlich gesenkten Strompreisen, die im volkswirtschaftlichen Ergebnis schlicht unverzeihlich ist.

Doch sein erratischster Kurswechsel ist sein jüngster – nämlich in der Israel-Politik, als er schizophrenerweise seine eigenen bisherigen Verlautbarungen alle ignorierte und nun das genaue Gegenteil vertritt, wobei er die eigene Partei maximal brüskierte, hat selbst für Merz-Dimensionen alles übertroffen. Selbst wenn Merz dies parteiintern aussitzen und nochmals überleben sollte: Er ist angezählt und könnte irgendwann von den eigenen Reihen weggeputscht werden.

Grund 5: Merz hat sich am Pokertisch der Linken gewaltig verzockt

In der Öffentlichkeit bleibt diese völlige Rückgrat- und Skrupellosigkeit nicht unbemerkt. Blickt man auf jüngste Umfragen und die Hauptstadtpresse, die Merz langsam, aber sicher immer weniger stützt, so muss von nicht mehr nur von einem sinkenden, sondern eher verglühenden Stern sprechen. Es mehrt sich der Verdacht, man habe es bei der Bundesregierung mit einer weiteren Ampel zu tun, in der allerdings stärker noch als bei Scholz wieder einmal der Schwanz mit dem Hund wedelt. Denn alles, was links ist, gibt hier ausschließlich und permanent Takt und Ton an, Merz regiert unter der Fuchtel von Klingbeil und dessen skrupelloser SPD – und darf nicht einmal mehr zur Gesichtswahrung Eigenständigkeit simulieren; so dürfte auch der Israel-Kurswechsel in Wahrheit ein Bauernopfer für die SPD gewesen sein, die nach Rache für ihre geplatzte Richterkandidatin gierte.

Die Folge: Merz dem Wahlverlierer zahmer denn je aus der Hand und ist bereit, die Republik auf den Kopf zu stellen, bloß um weiter von Gnaden des knallharten Sozialisten Klingbeil Kanzler spielen zu dürfen. Welch ein erbärmliches Schauspiel, mit gleichwohl katastrophalen Folgen für Deutschland!

Grund 6: Merz kennt das eigene Volk nur noch vom Hörensagen

Die Richtigkeit auch dieser These wird durch die Demoskopie fulminant unter Beweis gestellt, wo beispielhaft folgender Medienbericht als Beleg genügen soll: “Umfrage nach knapp 100 Tagen Regierungsarbeit: Merz fällt bei Bürgern durch – sogar Scholz war beliebter… Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist einer neuen Umfrage zufolge mit der Arbeit des Kanzlers und seiner Bundesregierung unzufrieden. Das geht aus der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild am Sonntag hervor.In der aktuellen Befragung gaben 26 Prozent an, dass Merz (eher) bessere Arbeit als Scholz leiste. 41 Prozent finden seine Arbeit weder besser noch schlechter, 27 Prozent finden sie (eher) schlechter. Im Vergleich zur Ampel-Koalition leistet Schwarz-Rot nach Einschätzung von 28 Prozent der Umfrage-Teilnehmer (eher) bessere Arbeit, 24 Prozent meinen das Gegenteil. 38 Prozent sehen keinen Unterschied.”

Dass die Zustimmungswerte in Bälde sogar einstimmig werden dürften, erscheint angesichts dieses Trends als ausgemachte Sache. Kurzum: Dieser Kanzler kann es ganz einfach nicht. Merz wird zunehmend zum Scherz (oder Schmerz)!

Grund 7: Merz mutiert zum außenpolitischen Trampeltier

Nicht nur, dass er sich innerhalb Deutschlands zunehmend zur Lachnummer und peinlichen Figur macht – Merz sorgt auch im Ausland für eine wohlberechtigte negative Wahrnehmung. Nachdem der infantile Betriebsunfall Annalena Baerbock das Land nur lächerlich gemacht hat, sorgt Merz mit seinen durchaus imposanten zwei Metern Größe und gerade aufgrund seiner scheinbaren Vernunftbasiertheit und Ernsthaftigkeit für zunehmende Besorgnis. Seine Ausfälle gegen Trump und seine sklavische “Whatever-it-takes”-Ukraine-Erfüllungspolitik sind bereits bedenklich, doch was er sich nun mit dem oben bereits angeführten Israel-Waffenstopp geleistet hat, avanciert zum Bumerang und unfassbaren Totalschaden – eben weil es nicht einmal mit den eigene Reihen und vor allem der Schwesterpartei CSU abgestimmt war.

Als “falsche Symbolpolitik” bezeichnen CSU-Politiker den Kurswechsel, der vor allem bei Mullahs und Hamas-Führern natürlich auf großes Wohlwollen, in Israel hingegen für blankes Entsetzen sorgt, zumal Deutschland sicherheitspolitisch in vielen Bereichen auf Israel angewiesen ist, etwa bei der Beschaffung von Raketenabwehrsystemen oder geheimdienstlichen Informationen. Außerdem hatte Merz selbst vor zwei Monaten noch anerkennend und zutreffend festgestellt, dass Israel in Sachen entschlossenem Vorgehen gegen Terrorstaaten “für uns die Drecksarbeit” macht. Eine wahre “Drecksarbeit” – aber in anderem Sinne, nämlich dem von dreckiger und unaufrichtiger Politik, machen Merz und sein Struppenzieher Klingbeil ebenfalls – und setzen damit Deutschland Sicherheit auf Spiel.

Höchste Zeit, dass dieser Kanzler Geschichte wird und den Weg für einen politischen Neuanfang frei macht!