Sieglos auf dem Siegestor: Habeck-Propaganda schon wieder abgeräumt

Robert Habeck sucht wie immer nach Aufmerksamkeit. Was lag da näher, als sein Konterfei möglichst groß in die Öffentlichkeit zu tragen? Bedauerlicherweise hat die “Spiegel”-Titelseite nur die Abmessung von 21 Zentimetern Breite und 28 Zentimetern Höhe – deutlich zu klein für das Ego eines Ministers im Dauerkrisenmodus. Hätte der “Spiegel” stattdessen das Format einer Berliner Plakatwand gewählt, hätte es dem grünen Feldherren wohl gepasst. Die Lösung war so einfach wie genial: Habecks Kopf wurde auf das Münchner Siegestor projiziert, darunter die Schlagworte „Bündniskanzler. Ein Mensch. Ein Wort.“ Zwölf Meter breit, drei Meter hoch – so gigantisch, dass ein jeder, der beseelt aus dem Hofbräuhaus wankt, vor Schreck seinen Maßkrug fallen lässt. Augenzeugen berichten, dass der bayerische Tourismusverband panisch Schilder anfertigen ließ, um die grüne “Erscheinung” als alternative Kunst zu deklarieren.

Die erste Reaktion des Publikums fiel übrigens gemischt aus: Während einige von einer “monumentalen Fehlentscheidung” sprachen, meinte ein treuer Anhänger Habecks, dass er endlich “auf Augenhöhe mit der Energiekrise” sei. Dass die Lichtprojektion selbst mit Kohlestrom gespeist wurde, rundet die Sache poetisch ab. Habeck selbst war begeistert: “So nah war ich einem Sieg noch nie!” Doch die Freude währte nur kurz: Mittlerweile wurde die größenwahnsinnige Habeck-Projektion beendet – und zwar von der Polizei. Wie sich herausstellte, war es offenbar eine private Firma, die das Gottkanzlerlichtspiel auf dem Baudenkmal angebracht und angegeben hatte, im Auftrag der Grünen zu arbeiten. Allerdings zeigten offizielle Recherchen des “Bayerischen Rundfunks” klar, dass es sich sehr wohl um eine offizielle Aktion der Grünen gehandelt hatte – bloß allerdings ohne Genehmigung.

Überraschung am ersten Vollmond: Alice im Mond!

Das kann Elon Musk doch sicher besser!? Der Mann liebt schließlich Herausforderungen. Was ist schon eine Siegestorleinwand? Es braucht eine würdige Werbefläche. Jetzt wird nicht gekleckert, sondern so richtig geklotzt: Alice Weidels Foto muss auf die Mondoberfläche! Und zwar in maximaler Größe von 700 mal 700 Kilometern! Zum Einsatz kommen dabei acht 28.000 Watt starke Laserkanonen. Auserkoren dafür wurde natürlich der erste Vollmond des Jahres, am 13. Januar 25 um 23:26 Uhr. Schließlich soll diese “nationale Lichtgestalt“ in einem angemessenen Rahmen gut sichtbar für alle Erdbewohner erscheinen!

Schon jetzt sind die Vorbereitungen in vollem Gange und laut Musk wird die Projektion “so detailliert” sein, dass man “jede Facette ihres strahlenden Lächelns erkennen kann“. Wissenschaftler hingegen warnen, dass die Helligkeitserhöhung so stark sei, dass die Nacht in ganz Mitteleuropa “zu einem einzigen Tag” werden könnte. Die Schlafbeauftragten der Altparteien protestieren bereits. So oder so: Ein Blick aus dem nächtlichen Fenster am 13. Januar 2025 wird sich also lohnen, nicht nur für AfD-Anhänger. Experten empfehlen allerdings, den Mond nur mit Sonnenbrille zu betrachten – vor allem in den westlichen Regionen Deutschlands. Nachfolgend eine Visualisierung, was uns da erwartet:

Disclaimer: Bei den letzten beiden Absätzen des Beitrags handelt es sich um Satire!