Siegmund bei Lanz? Lanz bei Siegmund!

Ja, ich weiß, das tut sich eigentlich niemand mehr an. Ab und zu aber lohnt sich noch ein Kontrollgang in der intellektuellen Ruine des Staatsfunks. So wie nun: Ulrich Siegmund bei Lanz. Soweit erwartbar: Das vom Markus gern behauptete Lernen und Erfahrenwollen findet selbstverständlich auch diesmal nicht statt. Die gestrige Sendung hatte immerhin einen neuen Lenker, der nochmal den Graben ausleuchtete, der dieses Land durchzieht. Mit Ulrich Siegmund war erstmals einer der wirklich letzten Hoffnungsträger geladen. Es ließ sich angesichts der spektakulären Performance in Sachsen Anhalt nicht mehr vermeiden. Siegmund trat als rhetorisch und volkswirtschaftlich sattelfester Profi auf, der sich intensiv mit den Problemen des Landes und der Menschen befasst hat, Prioritäten erkennt und nachvollziehbare Lösungen zeigt. Er wirkt wie jemand, der sein Geschäft versteht und sich seiner Argumentationsketten sicher ist. Dass er dazu noch sympathisch rüberkommt, wird mit sichtlicher Unruhe im Brandmauerkartell registriert. „Nazis“ mit Aura sind der Supergau.

Angesichts der gesichert aussichtslosen Lage wäre es unabhängig von irgendwelchen politischen Zugehörigkeiten dennoch an der Zeit zuzuhören und sich endlich den konkreten Politikangeboten zuzuwenden. Die anwesenden Aristokraten des Versagens haben das aber nicht vor. Sie konzentrieren sich statt dessen darauf – mal süffisant, mal offen missgünstig –, nachzuweisen, dass die AfD – ätsch! – die ganze entstandene Scheiße auch nach gewonnener Wahl unter keinen Umständen wird auslöffeln können. Und deshalb – so die seltsame öffentlich-rechtliche Logik – auch gar nicht erst gewählt werden soll. Justus Bender von der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, seines Zeichens ein Angehöriger des boomenden Berufsfeldes „AfD-Erklärer„, darf immer mal einwerfen, dass – gähn – die Siegmund-Partei ja rechtsradikal sei und hat als stärkstes Argument für die Unwählbarkeit des Politikwechsels eine Skizze vom Arbeitsweg des Siegmund-Vaters mitgebracht, der wiederum als ein nebulöses Indiz für irgendwelche, nicht näher ausgeführte Ungeheuerlichkeiten darstellen soll. Woher das angeblich “in der AfD herumgereichte Ding” stammt, will keiner sagen, und auf die Entgegnung, dass Siegmund senior ja gar kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in der Truppe seines Sprößlings hat, ist das hohe Gericht offenbar nicht hinreichend vorbereitet. Als besonders bedrohlich wird dann noch dargelegt, dass sich die AfD in regelrechten Schulen überall im Land auf die Regierungsarbeit vorbereiten würde. Das groteske Eigentor fällt den an politische Inkompetenz gewöhnten Schwadroneuren schon gar nicht mehr auf. Mehr Hilflosigkeit war selten auf Bildschirmen zu sehen.

Wollt ihr den totalen Untergang

Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld liest anschließend von einem zerknüllten Spickzettel handschriftlich notierte Zahlen ab, die zeigen sollen, dass die Kosten für angekündigte politische Maßnahmen die fiskalischen Möglichkeiten übersteigen, Politik also defacto handlungsunfähig ist und bleibt. Lanz selbst schließlich insistiert minutenlang mit der penetranten Frage, welche Ministerien denn Siegmund nun nach Regierungsübernahme genau einer Diät unterziehen will, und behauptet stur, das (und nur das!) würde die Bürger zuallererst interessieren. Siegmund lässt die durchsichtigen Versuche, irgendwelche Empörungswellen unter den Staatssoldaten und Politbeamten zu kreieren, stoisch an sich abprallen. Eines ist zu konzedieren: In der Tat, die Wahrscheinlichkeit, dass das älteste deutsche Bundesland an den in Brüssel und Berlin mit Urgewalt durchgedrückten suizidalen Entwicklungen nichts Entscheidendes mehr ändern kann, ist evident und dürfte auch der AfD bewusst sein.

Was an der Runde erschüttert, ist etwas anderes. Die unverhohlene, förmlich beschworene Lust der Medienvertreter am Scheitern. Die Botschaft nach zehn Jahren Beschwichtigung und Hexenjagd gegen Kritiker lautet nun plötzlich: „Alle mal herhören! Die AfD wird angesichts der desaströsen Wirtschaft, der Fachkräfteauswanderung, der Schuldenlast, der Kinderlosigkeit, kein Geld mehr auftreiben können … wir Experten haben das alles schon für sie ausgerechnet! Was wir in zehn Jahren nicht herbeidiskutieren konnten, wird unserem Feind erst recht nicht gelingen. Und das, liebe Zuschauer, ist doch dann der Sieg, den wir uns alle wünschen!“ Ein grinsendes „Wollt Ihr den totalen Untergang?“ ist unschwer herauszuhören. Dieser unausgesproche Gedanke, wabert von Anfang bis Ende der Sendung hinter den Schädeln der bestellten Einordner. Wir sind jetzt eben am Arsch und das bleibt auch mit der AfD so! Basta! Es zeigt sich ein vollkommen psychotisch-destruktives Verhältnis einer Nomenklatura zu ihrem Land, dem sie zwar so gut wie alles verdankt, dem anzugehören aber im Milieu nicht mehr cool genug ist. Es muss jetzt weg, kostet es was es wolle. Es kann auch weg. Man selbst kommt ja auch woanders klar, hält vielleicht ein paar Vorträge und gibt zum Schluss noch ein Porträt in Auftrag.