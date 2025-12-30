Silvesterfeuerwerk und Böller: Wenn eine jahrhundertealte Tradition plötzlich als Angriff auf die Zivilisation gilt

Seit grauer Vorzeit vertreiben Menschen zum Jahreswechsel böse Geister mit Lärm und Feuer. Damals dachte man: Wenn’s knallt, hauen die Dämonen ab! Dann kam vor 500 Jahren das Schießpulver aus China nach Europa – und schwupps! wurde aus dem Geistervertreiben zu Silvester ein buntes Himmelsspektakel; zunächst nur an den Höfen, dann irgendwann auch für das Bürgertum erschwinglich. Eine Tradition, die sich über Jahrhunderte gehalten hat. Und zwar nicht, weil Menschen Chaos lieben, sondern weil Licht, Farbe und ein bisschen Krach zum Feiern eben dazugehören.

Und heute? Einmal im Jahr knallt’s – und jedes Jahr aufs Neue tun manche kurz vorher so, als würde damit der Untergang der Menschheit eingeleitet. Mein Hund findet’s übrigens auch nicht toll. Aber der findet Gewitter genauso wenig toll. Und ich habe noch niemanden gesehen, der versucht, den Donner zu regulieren oder dem Himmel eine Ruheverordnung zu schicken. Aber gut; Traditionen sind ja heute verdächtig. Alles, was älter ist als drei TikTok-Trends, gilt sofort als abschaffungswürdig. Vielleicht sollten wir dann gleich ganz konsequent sein: Weihnachten? Weg. Ostern? Überbewertet. Kaffee am Morgen? Umweltbelastung. Atmen? Zu laut!

Jeder soll tun, was er für richtig hält!

Ich bleibe bei der radikalen Idee – der von Freiheit und Selbstbestimmung: Wer böllern will, der böllert – und wer nicht böllern will, der lässt es. So einfach ist das. Ich zum Beispiel lasse es. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Wer anderen gerne Vorschriften macht, soll das gern weiter tun – aber dann bitte mit dem gleichen Enthusiasmus auch beim eigenen Verhalten, wenn es um andere Formen der Bevormundung geht.

Leute, ein bisschen Verantwortung, ein bisschen Rücksicht, ein bisschen weniger Drama – und alles ist gut. Es geht um Silvester, kein Staatsstreich. In diesem Sinne: Möge das neue Jahr kommen – mit Knall, ohne Knall, aber bitte ohne moralische Endzeitstimmung!