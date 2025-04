Simulant Kühnert kommt mit allem durch

Auch am fünften Tag, nachdem die ungeheuerlichen Lügen im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert vor einem halben Jahr bekannt wurden, regt sich im deutschen Medienmainstream-Kartell keinerlei Kritik geschweige denn Empörung. Am 7. Oktober hatte Kühnert verkündet: „Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin. Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig sind, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen.“ Die Folge war eine parteiübergreifende Lawine aus Mitgefühl und Verständnis für den vermeintlich unter der Last seiner Aufgabe zusammengebrochenen Jungpolitiker. Wer es wagte, seine Rücktrittsgründe zu hinterfragen, stand als verständnisloses Ungeheuer da, das nicht einmal vor einem Schwerkranken Halt macht. Seine vermeintlich so schwere Erkrankung hielt Kühnert in der Folge jedoch nicht davon ab, sein Bundestagsmandat beizubehalten und es – mit nur minimalem Aufwand – weiter auszuüben, dafür aber Diäten und Zulagen in Höhe von fast 100.000 Euro mitzunehmen.

Der „Zeit“ bot er dann vergangene Woche plötzlich eine ganz neue Version seiner Rücktrittsgründe an: Nun war plötzlich von keiner Erkrankung mehr die Rede, sondern einem “diffusen Gefühl, nicht mehr sicher zu sein“, das ihn zum Rücktritt bewogen habe. Kühnert gerierte sich wie ein zartbesaiteter Vertreter der Generation Snowflake in dieser hypernsensibilisierten Gesellschaft, der selbst von Mikroaggressionen traumatisiert wird: Von einem Fußballfan im Stadion, der sich als AfD-Wähler ausgegeben habe, sei er mit den Worten „Ich hasse dich!“ konfrontiert worden. Bei Bauerndemonstrationen vor der SPD-Zentrale seien selbstgebaute Galgen zu sehen gewesen. In Halle hätten Männer laut darüber gesprochen, wie sie Kühnert „die Fresse polieren“ könnten. Und schließlich sei auch noch eine Frau auf ihn zugerannt kam und habe ihm ein rohes Ei an den Kopf geschlagen. Wie tragisch und böse doch die Welt ist!

Larmoyante Einlassungen

„Meine rote Linie ist da, wo Gewalt in der Luft liegt. Ich bin nur 1,70 Meter groß“, jammert Kühnert nun retrospektiv, und barmt, vor lauter Angst habe er seine Urlaube (von denen Normalbürger nur noch träumen können) nur noch an “einsamen Orten” verbracht. Man fragt sich angesichts solcher larmoyanten Einlassungen, welche Waschlappen in diesem Land eigentlich zum politischen Führungspersonal gehören. Nach den Maßstäben von Kühneres Moritaten müssten AfD-Politiker, die – auch und gerade dank der Hetze von Kühnert und seinen Genossen – der mit weitem Abstand am meisten gewaltsam attackierten Partei angehören und jeden Tag mit Hass und Drohungen konfrontiert werden, komplett aus der Politik aussteigen und ihre Urlaube unter der Erde verbringen.

Der eigentliche Skandal jedoch liegt in Kühnerts Dreistigkeit, der Öffentlichkeit nun plötzlich eine ganz andere Rechtfertigung für seinen damaligen Ausstieg aufzutischen – Mobbing statt Krankheit –, wenngleich die Opferrolle natürlich die selbe bleibt. „Ich bin nicht aus der Politik ausgestiegen, weil ich Angst vor ein paar Neonazis habe. Sondern weil ich zunehmend Zweifel habe, was das Thema Wehrhaftigkeit betrifft“, fabuliert Kühnert nun. Diese Behauptungen sich doch erheblich von dem, was er seiner Partei, der Bundestagsverwaltung und den linken Hofmedien an Erklärungen angeboten hatte. Man könnte auch sagen: Kühnert hat frech gelogen.

Verquere Maßstäbe

Dies löst jedoch keineswegs Kritik aus; im Gegenteil: Medien wie “n-tv” oder der WDR verbrämen seine Erklärungen nahmen seine Ausführungen erneut voller Verständnis auf und vermelden lapidar, Kühnert habe sich nun „erstmals“ zu seinen Rücktrittsgründen geäußert. Dass dies plötzlich ganz andere Gründe sind, juckt in der Linksblase keinen. Man muss sich nur einmal vorstellen, wenn Politiker der AfD (oder auch von Union oder FDP) erst aus vermeintlich gesundheitlichen Gründen zurückgetreten wäre, sich monatelang hätten krankschreiben lassen, in dieser Zeit weiterhin Bezüge kassiert und Monate später nebenbei verkündet hätten, dass sie ja eigentlich aus ganz anderen Gründen ihr Amt niedergelegt haben. Es wäre ein Sturm der Entrüstung und der Häme über jeden hereingebrochen, der so schwindelt und hätte definitiv das Ende seiner politischen Karriere bedeutet.

Doch bei einem zwangsjugendlichen SPD-Politiker, ohne Studienabschluss und Berufserfahrung, dafür aber bekennendermaßen stockschwul, drückt man alle Hühneraugen zu, hier spielt das alles natürlich keine Rolle. Linke genießen wie üblich völlige Narrenfreiheit und dürfen nach Herzenslust lügen und sich am Geld der Steuerzahler bedienen, ohne dass man es ihnen ankreiden würde. Hier zeigen sich abermals die völlig verqueren Maßstäbe in diesem Land, nach denen Sitte und Moral nur noch für eine Seite gelten, aber nur von der anderen Seite für sich beansprucht werden dürfen.