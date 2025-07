Sind Männer schuld an der AfD?

Nach einer Wahl wiederholt sich immer das gleiche Schauspiel: Die AfD hat mal wieder gut abgeschnitten – in Thüringen wurde sie zuletzt sogar stärkste Partei –, und schon muss ein Schuldiger gefunden werden. Die AfD-Wähler sind dann wahlweise “Nazis”, “Rechtspopulisten” oder “Schwurbler”. Auch wird oft erwähnt, dass die Partei vor allem bei der bildungsfernen Schicht gut abschneidet. Das stimmt zwar, sollte aber nicht zur Schlussfolgerung verleiten, dass AfD-Wähler eben dumm sind, wie an dieser Stelle bereits ausgeführt wurde. 2017 bezeichnete der Journalist Jörg Thadeusz AfD-Wähler als “Wendeverlierer”. Irgendwie muss es sich bei ihnen ja um Loser handeln. Doch statistisch lässt sich dieser Vorwurf nicht erhärten. Auch wenn die AfD im Osten stärker abschneidet als im Westen, hat sie doch im Westen deutlich mehr Wähler, weil dieser eine größere Einwohnerzahl hat. Etwa zwei Drittel aller AfD-Wähler leben in Westdeutschland. Und etwa ein Drittel der ostdeutschen Wähler – die Geburtsjahrgänge ab 1973 – war 2017 schlicht zu jung, um überhaupt zur Gruppe der Wendeverlierer zählen zu können.

Immer wieder wird auch ins Feld geführt, dass unter den Wählern der AfD Männer stärker vertreten seien. Bereits 2018 äußerte sich Margarete Stokowski im „Spiegel“ in ähnlicher Weise. Sie nahm Bezug auf die Aussage einer Grünen-Politikerin, die das Männerwahlrecht als „Fehler“ bezeichnet hatte, und argumentierte, dass Männer oft gegen ihre eigenen Interessen wählen würden. „Das letzte Mal, als in Deutschland Nazis regiert haben, waren danach sehr viele Männer tot“, erklärte Stokowski. Sie führte weiter aus, dass es wenig überraschend sei, wenn Jungen, die häufiger mit Spielzeugpistolen spielten, später eher zu Nazis tendierten. Besonders Männer, die sexuell frustriert seien, neigten laut ihr dazu, ihr Kreuz bei der AfD zu setzen.

In der Regel deckungsgleiches Wahlverhalten

Wie steht es um die These, dass die AfD ihre Wahlergebnisse hauptsächlich Männern zu verdanken hat? Diese These ist gleichzeitig richtig und falsch. Aber der Reihe nach. In Deutschland wird das Wahlverhalten je nach Geschlecht erfasst. Bei einer Bundestagswahl bekommen Männer und Frauen jeweils unterschiedliche Stimmzettel. Man kann also mit hoher Präzision das unterschiedliche Wahlverhalten bestimmen. Bei einer Landtagswahl setzt man hingegen auf Nachwahlbefragungen. Diese sind nicht ganz so zuverlässig, in aller Regel deckt sich das Wahlverhalten von Männern und Frauen bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen jedoch.

Bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel erhielt die AfD 20,8 Prozent der Stimmen, darunter von Männern 25,1 Prozent und von Frauen 16,7 Prozent. Männer wählen also etwa 1,5 Mal häufiger die AfD als Frauen. Bei der vorigen Bundestagswahl 2021 lagen die Werte bei 13,0 Prozent und 7,8 Prozent, es bestand sogar ein Verhältnis von 1,67. Dennoch kann man nicht sagen, dass die AfD ihre Rekordergebnisse Männern und nicht Frauen verdankt. Bei der Landtagswahl in Thüringen 2024, bei der die AfD mit 32,8 Prozent die stärkste Kraft wurde, wählten Männer nur 1,42 Mal häufiger die AfD als Frauen. Während Männer also tatsächlich häufiger als Frauen die AfD wählen, schmilzt der männliche Vorsprung dahin, je besser die AfD abschneidet. Dieser statistische Zusammenhang lässt sich über eine Korrelation ermitteln.

Gewichtete Korrelation

Wie sehr korrelieren das AfD-Ergebnis und das Verhältnis zwischen den männlichen und weiblichen AfD-Wählern? Die Korrelation gibt an, ob zwischen zwei statistischen Variablen ein Zusammenhang besteht. Sie kann positiv oder negativ sein. Ein Beispiel für eine positive Korrelation wäre: Je länger ich fahre, desto weiter ist die zurückgelegte Strecke. Eine negative Korrelation wäre: Je weiter ich fahre, desto weniger Benzin ist im Tank. Die Korrelation kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Eine diffuse Datenwolke ohne klaren Zusammenhang würde eine Korrelation von 0 bedeuten. Je höher oder niedriger eine Korrelation ist, desto eher sind die einzelnen Datenpunkte auf einer Linie angeordnet. Eine Korrelation von 1 wäre eine perfekte Gerade. In den Sozialwissenschaften taucht eine solch perfekte Korrelation aber nie auf. Korrelationen, die oberhalb von 0,8 liegen, gelten als sehr gut und auch eine Korrelation von 0,5 ist immer noch ernstzunehmen.

Eine Korrelation kann auch gewichtet werden – was in unserem Fall besonders wichtig ist: In einem Diagramm würden zum Beispiel Bremen und Nordrhein-Westfalen als zwei separate Datenpunkte auftauchen und völlig gleichberechtigt erscheinen. Dabei hat das eine Bundesland 25 mal mehr Einwohner. Dieser Umstand kann in der Analyse berücksichtigt werden. Referenz für die gewichtete Korrelation ist die Zahl der gültigen Stimmen. Außerdem nehmen wir an, dass Männer und Frauen jeweils exakt die Hälfte der Wähler stellen. Zwar ist die Wahlbeteiligung unter Männern leicht höher, allerdings leben etwas mehr Frauen als Männer in Deutschland. Unter dem Strich dürften Frauen minimal vorn liegen, die Korrelationsanalyse würde allerdings mit sehr hohem Aufwand nur geringfügig präziser werden.

Nach dieser kurzen Einführung in die Statistik: Wie also sehen nun die Korrelationen aus? Für die zurückliegenden vier Bundestagswahlen und ergibt sich folgendes Bild:

Die drei zurückliegenden Europawahlen hatten folgende Ergebnisse:

Wenn man die jeweils aktuellste Landtagswahl berücksichtigt, ist der Effekt deutlich schwächer, aber nach wie vor vorhanden:

Doch es gibt mehrere Fehlerquellen, die die Korrelation abschwächen können: Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen 2023 trat die AfD nicht an, da sich der zerstrittene Landesverband nicht auf eine gemeinsame Liste einigen konnte. Für Bremen wurde daher die Kleinpartei „Bürger in Wut“ in die Statistik aufgenommen, die frühere AfD-Wähler für sich gewinnen konnten. Diese Fehlerquelle fällt aber nahezu nicht ins Gewicht: Bremen ist das mit Abstand kleinste Bundesland und stellte bei der letzten Bundestagswahl gerade einmal 0,5 Prozent aller AfD-Wähler. Die „Bürger in Wut“ existieren nicht mehr und traten daher in diesem Jahr gar nicht erst an.

Die untersuchten Landtagswahlen fanden nicht gleichzeitig statt, sondern erstrecken sich über einen Zeitraum von etwa vier Jahren (März 2021 bis März 2025). Eine Momentaufnahme würde vermutlich eine stärkere Korrelation hervorbringen (würde man alle vier Bundestagswahlen in einer Analyse zusammenfassen, bricht die Korrelation ebenfalls zusammen). So hat die AfD in dieser Auflistung in Hessen ein besseres Ergebnis als Mecklenburg-Vorpommern, weil beide Wahlen zeitlich auseinanderliegen. Bei einer Momentaufnahme wäre ein ostdeutsches Bundesland aber stets stärker als ein westdeutsches.

Unterschiede zwischen Wahlen auf Bundes- und Landesebene

Bei einer Bundestagswahl hängt der Wahlkampf vor allem von der Bundesspitze und weniger stark von den Landesverbänden ab. Diese spielen im Landtagswahlkampf eine wichtigere Rolle. Es ist denkbar, dass die Landesverbände unterschiedlich gut die Interessen der Männer bzw. Frauen ansprechen konnten und die Korrelation so weiter abschwächten. Zudem ist die Wahlbeteiligung bei einer Bundestagswahl höher als bei einer Landtagswahl – es geht ja auch um mehr! Und bei Landtagswahlen liegen die Wahlbeteiligungen zwischen den Bundesländern weiter auseinander als bei den Landtagswahlen. Eine andere Gewichtung der einzelnen Bundesländern könnte die Korrelation also verändern. Die Zahlen über das Wahlverhalten von Männern und Frauen sind für die Bundestagswahl bis auf eine Nachkommastelle genau, bei Landtagswahlen entfällt die Nachkommastelle. Daher sind die Zahlen weniger präzise und können durch Auf- und Abrunden verzerrt werden. Die Korrelation könnte mit genaueren Daten stärker ausfallen.

Insbesondere der Wert für Schleswig-Holstein erscheint als Ausreißer. Dort erreichte die AfD bei Männern 6 Prozent, bei Frauen 3 Prozent. Daraus ergibt sich ein Geschlechterverhältnis von 2, das allerdings bei einer Verzerrung durch eine Rundung bis auf etwa 1,6 absinken könnte. Bei der Bundestagswahl 2021, die ein halbes Jahr vor Landtagswahl 2020 stattfand, lag das Geschlechterverhältnis noch bei rund 1,75.

Zunehmende Normalisierung der AfD

Doch wie erklärt sich der Effekt? Das ist eine schwierige Frage, denn die Korrelationsanalyse selbst kann sie nicht beantworten. Grundsätzlich sind immer viele Möglichkeiten denkbar, die einen Effekt bewirken. Relativ plausibel erscheint, dass hier die Ausgrenzungsmechanismen gegen die AfD wirken. Wenn die AfD sehr schwach ist, wird sie überwiegend von Männern gewählt. Wird sie jedoch stärker, wird sie normalisiert und nach und nach ziehen auch Frauen mit und machen ihr Kreuz an der „rechten Stelle.“ Das könnte auch erklären, warum die Korrelation bei der Bundestagswahl 2013 schwächer ausfiel. Damals war die AfD noch eine „Professorenpartei“ und die Ausgrenzungsmechanismen wirkten noch nicht so stark. Zum damaligen Zeitpunkt war auch noch kein starkes Ost-West-Gefälle ausgeprägt.

Wer eine „Machtergreifung“ der AfD herbeiphantasiert, gibt dafür oft den Männern die Schuld. Aber ist es so einfach? Aufgrund der Brandmauer wird die AfD nur dann regieren, wenn sie die absolute Mehrheit aller Stimmen erzielt. Setzt man die lineare Regression einfach fort, würde das Geschlechterverhältnis bei einem AfD-Ergebnis von 50 Prozent etwa bei 1,2 bis 1,3 liegen. Und das deckt sich mit dem Geschlechterverhältnis der Trump-Wähler im vergangenen Jahr.