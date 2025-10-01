„Sind nicht mehr im Frieden“: Merz wandelt sich vom Lügen- zum Kriegskanzler

Ein Kanzler, der unverantwortliche Panikmache betreibt und Kriegsangst sät, hat sein Mandat nicht mehr verdient. Friedrich Merz hat einen Satz gesagt, der hängenbleibt. Allen Ernstes plauderte er beiläufig in die Mikrofone, wir seien “nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden”. Man könnte dass als unglückliche Formulierung abtun. Doch man sollte es nicht abtun, sondern sehr ernst nehmen. Es ist schockierend, wie er selbst einem offenbar angestrebten militärischen Konflikt vorgreifen will. Denn wer so spricht, der weiß genau, was er tut.

Ein Bundeskanzler hat eine Hauptaufgabe, die über alles andere hinausgeht: Er muss mit Augenmaß und Bedacht die Stabilität und staatliche Ordnung wahren, Ruhe vermitteln, Orientierung geben, Zuversicht stiften. In schwierigen Zeiten, inmitten von Krisen, wirtschaftlichem Abstieg und gesellschaftlichen Spannungen ist es die Pflicht des Kanzlers, sein Volk nicht in Angst zu stürzen. Angst macht krank, Angst lähmt, Angst führt zu Fehlentscheidungen. Angst ist Gift für eine Demokratie. Sie öffnet Türen für extreme Lösungen, sie zerstört Vertrauen und sie macht Bürger manipulierbar. Corona hätte der Politik diesbezüglich eine Lehre sein müssen.

Permanente Alarmstimmung

Doch stattdessen macht Merz das genaue Gegenteil. Er rückt das Land in eine Zwischenzone, die es gar nicht gibt: Nicht Krieg und nicht Frieden.

Das klingt wie ein bisschen schwanger oder ein bisschen tot. Wer sich nicht mehr im Frieden wähnt, ist bereits gedanklich im Kriegszustand. Die unverantwortlichen und ungeheuerlichen Aussagen von Merz‘ Parteifreund Roderich Kiesewetter, der die Ausrufung des Spannungsfalls durch den Bundestag fordert, zeigen, wie führende Unionspolitiker inzwischen ticken. Der Kanzler müsste sie bremsen – stattdessen bestärkt er sie.

Was er äußert, klingt nach Drohkulisse, nach permanenter Alarmstimmung. “Wir sind nicht mehr im Frieden”: Jeder Bürger, der diesen Satz hört, wird unweigerlich verunsichert, zuckt zusammen, bekommt Panik. Er fragt sich: Habe ich was verpasst? Bin ich schon im Kriegszustand, ohne es zu merken?

Soll ich mich vorbereiten auf den Ernstfall? Muss ich morgen schon mit Einschränkungen rechnen? Mit einem Einberufungsbescheid, mit Bomben- und Raketenalarm, mit einer Invasion? Genau diese Fragen kommen auf.

Angst als Herrschaftsinstrument

Dabei entbehren solche verantwortungslos dahingeplapperten Sätze jeder realen Grundlage. Sie sind Ausdruck einer Kriegstreiberei, die als großes innenpolitisches Ablenkungsmanöver und zur Rechtfertigung von Aufrüstung und Ukraine-Milliardenhilfen trotz leerer Kassen immer extremer wird. Das Ziel: Die Menschen durch Angst zu hypnotisieren und gefügig zu machen. Und genau darauf scheint Merz zu setzen. Denn ein verunsichertes Land ist leichter zu führen. Wer Angst hat, fragt nicht mehr nach Haushaltslöchern, nicht mehr nach Rentenproblemen, nicht mehr nach explodierenden Sozialkosten, nicht mehr nach ungebrochener Massenmigration und ihren Folgen. Nicht nach explodierenden Energiepreisen und auch nicht nach abwandernden Industrien.

Wer Angst hat, hält still. Wer Angst hat, lässt sich neue Abgaben, neue Gesetze und neue Eingriffe in sein Leben gefallen. Wer Angst hat, glaubt sogar, dass die eklatanten Versäumnisse, Fehler und Wortbrüche von Merz in Wahrheit unverschuldete, ihm aufgezwungene Folgen einer dunklen Weltlage seien, die ihn zum Opfer äußerer Umstände machten. Angst als Herrschaftsinstrument: Der Trick ist uralt, aber immer wieder wirksam.

Hochgefährliche Suggestion

Was Merz hier sagte, ist deshalb mehr als nur ein unglücklicher Satz. Es ist eine Botschaft mit Absicht. Merz rückt Deutschland gedanklich näher an den Krieg, ohne dass faktisch irgendetwas passiert ist oder gerade passiert, das diese Panikmache begründet. Es ist eigentlich ganz simpel: Gaza ist nicht unser Krieg. Die Ukraine ist nicht unser Krieg. Deutschland ist nicht im Krieg. Punkt. Und es gibt KEINEN GRUND, den Menschen einzureden, dass sie nicht mehr im Frieden leben würden. Diese Suggestion ist politisch hochgefährlich. Sie verändert die Wahrnehmung der Lage, schürt irrationale Gedanken und schafft eine Rechtfertigung für künftige Entscheidungen, die man im Normalzustand kaum akzeptieren würde.

Wer so redet, führt etwas im Schilde und bereitet etwas vor. Ein Bundeskanzler, der seine Bürger so verunsichert, handelt gegen seinen Auftrag.

Es Merz‘ Pflicht, für Gelassenheit zu sorgen, die Kräfte auf die wirklichen Aufgaben zu konzentrieren, den Menschen das Vertrauen zu geben, dass ihr Land handlungsfähig bleibt. Stattdessen verstärkt er das Gefühl der Ohnmacht. Das ist nicht nur taktisch fragwürdig; es ist bösartig. Es ist die kalkulierte Erzeugung von Unsicherheit und Hilfslosigkeit. Wenn ein Kanzler derart offen die eigene Bevölkerung in Schrecken versetzt dann stellt sich die Frage, wie sehr dies noch mit der Würde des Amtes vereinbar ist.

Rücktritt jetzt

Wer sagt, wir seien nicht mehr im Frieden, erklärt implizit, dass wir in einem Krisenfall, einem Notstand lebten und es keinen verlässlichen Alltag mehr gibt. Dass jede Stunde der Ausnahmezustand ausgerufen werden kann. Dass die Normalität, die ein Staat garantieren muss, nicht mehr gilt. Merz spielt hier nicht nur mit Worten, sondern mit dem inneren Gleichgewicht des ganzen Landes. Das ist nicht tragbar. Merz ist nicht tragbar. Die Wähler zu belügen und Wahlversprechen vorsätzlich zu brechen, ist das eine. Aber gemeingefährliche verbale Brandsätze zünden, die Deutschland in höchste Gefahr bringen können und dadurch erst die heraufbeschworene Kriegsgefahr massiv verstärken, ist bösartig.

Jeder Wähler müsste sofort erkennen, dass hier nicht Verantwortung, sondern reines Machtkalkül am Werk ist. Wenn die Union ihren eigenen Anspruch auf Wahrhaftigkeit, Politik der Mitte und Vernunft ernst nimmt, müsste sie sofort Merz‘ Rücktritt fordern. Ein Kanzler als Angstmacher hat keine Daseinsberechtigung. Merz hat im Kanzleramt nichts verloren. Die Pointe ist bitter: Deutschland hat einen Kanzler, der nicht regiert, sondern Regisseur spielt – und sein bevorzugtes Genre ist Horror & Panik. Merz soll zum Film gehen, aber die politische Bühne räumen.