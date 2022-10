Sind nur die Mullahs oder auch der iranische Islam bald am Ende?

Es war im Jahr 1979, als Khomeini mit westlicher Hilfe an die Macht kam; seitens der USA, die dem Schah Asyl gewährten, war dem wie so oft eine extreme Fehleinschätzung der politischen Situation in fernen Ländern vorausgegangen, die das Ausmaß des Unmuts im Iran ignoriert hatten. Nicht minder falsch aber lag auch die politische Linke in Europa, die in Khomeini absurderweise einen Freiheitskämpfer sahen, den sie in der Überwindung des „US-Imperialismus“ lieber in Teheran an der Macht wussten als den verhassten Reza Pahlevi. Auch der politisch beschlagene Kanzler Helmut Schmidt irrte damals fundamental. Allerdings war damals, wie das Magazin „Zenith“ schreibt, auch völlig unklar, wie man Khomeini tatsächlich bewerten sollte. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Regierungen in Frankreich und Großbritannien hielten ihn für das kleinere Übel gegenüber den damals ebenfalls protestierenden Kommunisten. Viele trauten Khomeini wenig zu, sahen ihn als eine Übergangslösung. Helmut Schmidt sagte immerhin wörtlich: „Die Ayatollahs können das Land nicht ewig regieren.” Man gab Khomeini im Grunde genommen ein paar Jahre und glaubte, dass der Spuk dann vorbei sei. Aber es war der Beginn einer langanhaltenden Zeitenwende.

Aus den paar Jahren wurde eine halbe Ewigkeit; das Ayatollah-Regime mit seiner Islamischen Revolution hält sich inzwischen länger die DDR existierte. Und: Es war weitaus blutiger und ist es weiterhin. Was den deutschen Präsidenten – nicht gleichzusetzen mit Präsidenten der Deutschen – Walter Steinmeier nicht davon abhielt, den Mullahs und ihrem Großayatollah Chamenei 2019 zum 40. Jahrestag ihrer glorreiche Revolution zu gratulieren.

Gefährlicher Irrtum

Heute ist es Annalena Baerbock, die Frau, die derselbe Bundespräsident zur Außenministerin ernannte, die ernsthaft glaubt, Gewalt gegen iranische Frauen hätte nichts mit der islamischen Religion zu tun. Nun, diese Ministerin des Äußersten ist anscheinend doch eine „Gläubige“: Sie „glaubt” allerdings grundfalsch falsch, wie ihr Ahmad Mansour in der „Neuen Zürcher Zeitung” vom 5. Oktober 2022 ins Stammbuch schrieb. Ihr Glaube sei ein gefährlicher Irrtum, der auch in unserem Land schon zur Gefahr mit hundertfacher Todesfolge wurde. Der Beitrag des ARD-„Weltspiegel extra“ vom 10. Oktober 2022 zum Aufstand im Iran ist es wert, sich ein Bild zur aktuellen Lage dieses nicht arabischen und nicht sunnitischen, sondern schiitischen Landes zu machen.

Der Iran hebt sich von seine arabischen Nachbarn ab durch ein beachtliches Bildungsniveau. Die Wissenschaft kann sich – trotz des riesigen Brain-Drains der 1979 von den Mullahs geflüchteten Eliten – sehen lassen. Auch die Lebenserwartung nimmt zu – außer bei denjenigen Menschen, die es nicht so mit dem Regime haben: Todesstrafen sind an der Tagesordnung. Die ersten drei Jahre nach der Machtergreifung des Ayatollahs machten in Sachen Blutdurst der Französischen Revolution Konkurrenz – Khomeini hatte offenbar im Pariser Exil „gelernt”. Bis 1982 mussten über 3.000 Menschen dran ”glauben“ – nicht an Muhammad, sondern an ihr gewaltsames Ableben. Aber auch bis zuletzt waren es jedes Jahr Hunderte, die geköpft oder gehängt wurden. Der Iran hat – dank westlicher Untätigkeit – auch bald die Fähigkeit, Israel mit Atomwaffen anzugreifen.

Juden und Christen marginalisiert

Aber nicht nur Juden, die im Land auf 20.000 dezimiert wurden, zählen zu den Todfeinden der Mullahs. Auch Christen gibt es nur noch rund 400.000, die unter strenger Beobachtung stehen. In Deutschland umgekehrt gibt über 300.000 Iraner und Persischstämmige, die lediglich von Statistikern „beobachtet” und gezählt werden. Anders als sie in Europa hat das Christentum im Iran eine lange Geschichte. Heute leben im Iran etwa 60.000 assyrische Christen und die Nachfahren der etwa 300.000 armenischen Christen. Des Weiteren gibt es noch römisch-katholische, anglikanische, evangelische und andere christliche Gemeinden und (Haus)Kirchen. Die iranische Verfassung erkennt Christen- und Judentum zwar als religiöse Minderheiten an; diese Religionsgemeinschaften müssen aber beispielsweise die islamischen Kleidungsvorschriften in der Öffentlichkeit beachten und dürfen unter Strafandrohung nicht für ihren Glauben werben oder missionieren.

Für den Abfall vom Glauben droht Muslimen im Iran die Todesstrafe. In der Praxis sind alle Angehörigen von religiösen Minderheiten einer subtilen Form der Diskriminierung ausgesetzt, wie etwa bei der Arbeitsplatzwahl in der staatlich dominierten Wirtschaft, im Erbrecht oder bei Zeugenaussagen. Auch Ämter wie Minister, Staatssekretäre, Richter oder Lehrer an regulären Schulen sind ihnen verschlossen. Aber das wirkliche Drecksgeschäft überlässt die iranische Regierung der islamischen „Sittenpolizei“ – und das bis in die privateste Privatsphäre hinein; so wie auch Hitler die schlimmsten Dinge der Gestapo und der SS überließ.

Islamisten wachsen schneller nach als abgeschnittene Haare

Der Iran der Mullahs rangiert auf Platz 9 des Weltverfolgungsindex von „Open Doors”. Dessen Länderprofil gibt Aufschluss über die Situation Andersgläubiger im Iran, die mit und neben den rund 83 Millionen iranischen Muslimen existieren. Aber die insgesamt rund eine Million „Ungläubige“ haben als Minderheit eine noch schlechtere Position als Frauen, die die Hälfte der Einwohner stellen. Christen haben kaum eine Lobby; auch unsere Kirchen kümmern sich kaum um sie. Die iranischen Frauen wissen dagegen immerhin um die Unterstützung von Feministinnen aus aller Welt. EU-Abgeordnete und Prominente schnitten sich zum Zeichen ihrer Solidarität ein paar Zentimeter ihrer Haare ab – was außer Aufmerksamkeit leider nichts bringt, denn Islamisten wachsen allerorten noch schneller nach als Haare.

Wie geht es im Iran nun aber weiter – oder geht es gar wieder rückwärts? Das Portal „haOlam” berichtet aktuell, was sich so tut: Junge Mädchen, Studenten, Bazare, Anwälte, Ärzte, Gewerkschafter – sie alle sind bei den Protesten vertreten. Unterdessen droht die Regierung wild, gibt Israel und Amerika die Schuld, ruft Gegendemonstranten auf die Straße (die aus zumeist Niqab-verhängten Frauen bestehen). Die Rufe „Tod dem Diktator!“ werden lauter. Doch das Auswärtige Amt in Berlin stellt den Iran stümperhafter vor als ein Schulbuch: Von Deutschland können die Menschen im Iran nicht viel erwarten.

Macht unschädlich, was euch schadet!

Es bleibt den Iranern zu wünschen, insbesondere den dortigen Frauen, dass sie sich aus eigener Kraft ihrer islamischen Tyrannen entledigen. „Schickt sie in die Wüste!“… was im Iran einfacher wäre, als wenn wir dies mit unseren Machteliten tun wollten, denn dort sind Wüsten nicht weit weg und recht groß. Muhammad war ein Kind der Wüste (manche sagen auch: ein wüstes Kind, erstrecht im fortgeschrittenen Alter). Liebe Iranerinnen, lasst nicht mehr zu, dass sie euch im Namen dieses Propheten drangsalieren und töten. Macht unschädlich, was euch schadet! Aber alleine werdet ihr das kaum schaffen, denn eine erfolgversprechende Gegenmacht ist ohne maßgebliche Teile des Militärs kaum möglich, und sei es nur mit Stillhalten. Und diese Militärs sind zu gewinnen – was gelingen könnte, spätestens wenn ihnen klar wird, dass sich Israel nicht auslöschen lässt. Dann erst werden sie der aggressiven und selbstmörderischen Politik der Mullahs die Gefolgschaft aufkündigen.

Und meine Botschaft an die Menschen in Deutschland: Glaubt nicht, dass die Infiltrierung und Machtergreifung des Islam in unserem Land wie ein Spuk so schnell und spurenlos vorbei ginge, wie es 1979 für den Iran angenommen wurde! Überall wo der Islam an die Macht kam, hat er nicht nur Unterdrückung und eine Blutspur hinterlassen, sondern er hatte auch viele Millionen Tote zur Folge. Sowohl bei den islamischen Eroberungen und durch deren Herrschaft im Innern, als auch durch Kriege zwischen den vielen islamischen Glaubensschulen („Schulen des Todes”). Und diese werden nicht nur gespeist durch den Dschihad per Invasion, sondern auch durch die ganz gewöhnliche Migration. Und natürlich inzwischen durch immer höhere Geburtenzahlen, den so genannten „demographischen Dschihad“.

Dieser Artikel erscheint auch auf der Webseite des Autors.