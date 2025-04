Sitz-Hasen bei Lidl und Aldi: So versuchen sich die Discounter herauszureden

Bekanntlich haben es die Lebensmitteldiscounter Lidl und Aldi fulminant geschafft, sich mit ihrem aktuellen Prospekt ordentlich in die Nesseln zu setzen, indem sie die darin angepriesenen Schoko-Hasen verschämt (und natürlich unausgesprochen rücksichtsvoll-feige gegenüber der Religion des Unfriedens) als „Sitzhasen“ bezeichneten – und nicht als Osterhasen, wie man es als Kunde zu dieser Jahreszeit erwarten würde. In den sozialen Medien kamen ließ die Kritik darüber, dass hier wieder einmal einheimische und vor allem christliche Traditionen geschleift werden – mutmaßlich, damit muslimische Migranten sich nicht brüskiert fühlen – nicht lange auf sich warten: „Alle christlichen Feste sollen zugunsten anderer abgeschafft werden“, klagte etwa eine Nutzerin. „Sitzhasen kaufen wir nicht und kennen wir auch nicht. Wir kaufen Osterhasen“ oder: „Braucht niemand. Kann im Regal vergammeln“, lauteten weitere Kommentare, mit denen Kaufboykotte gegen die betreffenden Handelsketten angekündigt wurden.

Noch idiotischer als die Aktion selbst jedoch ist die fremdschamwürdige Ausrede der Discounter auf die Vorhaltungen. Eine Rücksichtnahme auf muslimische Käufer wird rundheraus bestritten, stattdessen weisen sie darauf hin, dass Kunden im Sortiment auch Produkte vorfänden, “bei denen der Begriff Osterhase verwendet wird“, erklärte der Konzern dazu. Die „Sitzhasen“ trügen ihren Namen alleine deshalb, damit sie von den “Osterhasen” unterschieden werden könnten.

Bevormunder und Erzieher der Kunden

Abgesehen davon, dass in zahlreichen Filialen neben“Sitzhasen” analog auch “Stehhasen” angeboten wurden es sich in beiden Fällen um Osterhasen handelte (zu welcher Jahreszeit sonst werden Schokoladenhasen gekauft?), ist der entscheidende Punkt ja der, dass die Firmen in ihrer Werbung diese Begriffe verwenden. – und hier verschämt den eigentlichen Begriff “Osterhasen”, der den klaren Verweis auf das wichtigste Fest der Christenheit enthält, vermeiden. Tatsächlich sind zwar in denselben Prospekten auch Osterhasen abgebildet, die so genannt werden, doch weniger deutlich sichtbar und gerade verschämt platziert. Da das Osterhasen-Sortiment zudem in den Filialen an prominentester Stelle feilgeboten wird und jedem Kunde ins Auge springt, und auch hier von “Sitzhasen” die Rede ist, liegt der Verdacht mehr als nahe, dass man mit Blick auf die immer zahlreichere migrantische und muslimische Klientel “provozierende” oder gar gewaltauslösende Konfrontationen mit der christlichen Kultur ausschließen wollte.

Man könnte über solche Albernheiten lachen, wenn die Wachsamkeit der Kunden nicht eben doch berechtigt und die Empörung nicht letztlich doch begründet gewesen wäre. In einem Land, in dem Kindergärten und Schulen christliche Feste nicht mehr feiern oder umbenennen, um muslimische Kinder oder deren Eltern nicht vor den Kopf zu stoßen, in dem sich ein Gärtner wegen Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten muss, weil er einen Weihnachtsbaum mit Geschenken in einer Kita aufstellte, und wo das Bekenntnis zu St. Martin und Weihnachten als struktureller Rassismus gegen Neubürger gewertet wird, ist mit allem zu rechnen – und hier liegt es auf der Hand. Die Politisierung des Einzelhandels ist längst in vollem Gange, wie die idiotische Anti-AfD-Kampagne von Edeka zeigte, die zum Glück zum Bumerang geriet. Insofern sind auch „kultursensibel“ umbenannte Osterhasen keine Überraschung. Die latente Aufregung der Menschen ist also verständlich, weil Firmen sich immer mehr als Bevormunder und Erzieher ihrer Kunden aufspielen, anstatt als die Dienstleister, die sie eigentlich sein sollten. Die Lidl-Posse zeigt, in welche Hysterie dieses Land durch solche linke Dauerindoktrinierung gestürzt worden ist.