Skandalurteil gegen Maskenärztin Bianca Witzschel in Dresden: Furchtbare Richter

Die Verurteilung der Moritzburger Hausärztin Dr. Bianca Witzschel zu 32 Monaten Gefängnisstrafe, drei Jahren Berufsverbot und 47.000 Euro Geldstrafe wegen des Ausstellens falscher Corona-Atteste durch das Landgericht Dresden im Jahr 2024 ist im Lichte der seitherigen Enthüllungen über die Fake-Pandemie und die gänzlich unbegründeten und wirkungslosen Maßnahmen nicht nur an sich schon ein ungeheuerlicher Skandal; auf die Urteilsbegründung des Richters Jürgen Scheuring trifft dies sogar in noch größerem Maße zu. Dieser erklärte allen Ernstes und im Brustton moralischer Empörung: „Wir hatten eine Epidemie, die vergleichbar war mit der Cholera des 19. Jahrhunderts.“ Das Gesundheitssystem sei überlastet gewesen, viele Menschen seien schwer erkrankt und sogar gestorben.

Angesichts der längst verfügbaren Erkenntnisse über die wahren Hintergründe des Corona-Regimes lassen einen solche Aussagen nur noch fassungslos zurück. Seit Jahren ist bekannt und durch die jüngst weitgehend entschwärzten Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) nunmehr auch endgültig erwiesen, dass es die behauptete Gefährdungslage für die Gesamtbevölkerung durch diese “Pandemie” nie gab, sondern dass auch die die Corona-Beschränkungen keinerlei wissenschaftliche Grundlage hatten und stattdessen unermesslichen Schaden angerichtet haben.

Berechtigte Zweifel – aber nicht vor Gericht

So wurden etwa flächendeckende Schulschließungen beschlossen, obwohl das RKI sie, wenn überhaupt, nur in stark von Corona betroffenen Gebieten für sinnvoll hielt. Es gab nicht die geringste auch nur annähernd plausible Begründung dafür, wohl aber fundierte Studien, die davon abrieten. Zum völlig irrsinnigen, und durch nichts zu begründeten Maskenzwang für Kinder, der jahrelang aufrechterhalten wurde und im Urteil gegen Witzschel eine entscheidende Rolle spielte, hieß es am 21. Oktober 2020 beim RKI: „[Die] Maskenpflicht für Grundschüler [wird] kritisch diskutiert wegen evtl. Langzeitfolgen; Einzelschicksale: Depressionen, Suchtmittelkonsum steigen.“

Man hatte also Zweifel – zu Recht. Denn genau diese Folgen traten ein: Kinder wurden wegen solcher rein politisch motivierter Maßnahmen massiv und oft für ihr ganzes Leben in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Und dies ist nur ein Teil einer völlig verfehlten und verbrecherischen Willkürpolitik. Man sollte annehmen, dass gerade ein Richter als Vertreter der Judikative – wie auch überhaupt als Staatsbürger – größtes Interesse daran hat, sich über die Hintergründe des Corona-Regimes auf dem Laufenden zu halten, das beispiellose Grundrechtseingriffe durchführte. Doch stattdessen wiederholt er im Jahr 2024 immer noch die längst als grundfalsch widerlegten Parolen der Jahre 2020 und 2021, wozu auch der Unsinn vom überlasteten Gesundheitssystem gehört, was zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise zutraf.

Juristische Hetzjagd auf Menschen – im im Jahr 2024

Hätten Menschen wie Scheuring, die über Leben und Reputation anderer Menschen entscheiden, sich ernsthaft mit der Materie auseinandergesetzt (was ihre Pflicht ist, wenn sie Recht sprechen!), dann würden sie erkennen, dass Ärzte wie Witzschel ihrem hippokratischen Eid wesentlich treuer waren als all die kadavergehorsamen und profitgetriebenen Lemminge, die die ihnen anvertrauten Patienten skrupellos an den Corona-Staat auslieferten. Die Frage, ob es womöglich zu finanzieller Bereicherung kam oder dass Witzschel auch von dubiosen Figuren der Reichsbürgerszene unterstützt wurde, spielt dabei keine Rolle.

Hier wird also, vier Jahre nach diesem wohl monströsesten Medizinverbrechen der Geschichte, noch immer eine Hetzjagd auf Menschen veranstaltet, die sich dem damaligen Wahnsinn entgegenstellten. Der Prozess gegen Witzschel wurde in einem Hochsicherheitsgebäude abgehalten, zuvor saß sie acht Monate in Untersuchungshaft und wurde am ersten Verhandlungstag von mehreren Sicherheitsbeamten in den Gerichtssaal geführt. Die Ermittlungen gegen sie wurden mit unfassbarem Aufwand geführt. Allein in Bayern wurden nicht weniger als 140 (!) Privatwohnungen von Attestempfängern durchsucht. 360 Polizisten waren dafür im Einsatz. Dies entspricht dem Ermittlungsaufwand nach einem Terroranschlag. Die Unverhältnismäßigkeit des Ganzen ist völlig grotesk, zeigt aber, zu welch einem Staat die Bundesrepublik durch den politisch-medial orchestrierten Corona-Wahn geworden ist. Und Richter wie Scheuring tragen dazu bei, dass dieses himmelschreiende Unrecht weiter legitimiert wird, obwohl sie es besser wissen könnten und müssten. Der Wahl müssten vor Gericht andere stehen, die nämlich, die den Corona-Irrsinn auf dem Gewissen haben.