Klima-Totalüberwachung des privaten Stromverbrauchs in Echtzeit

Im Rahmen der fortschreitenden grünen Totalüberwachung nötigt Robert Habeck sämtlichen deutschen Haushalten und Firmen den Einbau sogenannter „Smart Meter“ auf, die die Stromverbrauch buchstäblich minutiös überwachen sollen. Verkauft wird diese perfide Entwicklung als Möglichkeit zum Stromsparen; in Wahrheit jedoch lassen sich durch die Apparate sämtliche Lebensgewohnheiten lückenlos überwachen – ganz im Ungeist der UN-“Agenda 2030” und am Horizont heraufziehender Sozialkreditsysteme, den den Einzelnen zur Verfügungsmasse totalitärer Grünsozialisten machen sollen.

Natürlich läuft die Propagandamaschine auf Hochtouren, mit der solche Befürchtungen zerstreut werden sollen. Dazu halten sich etliche Systemmedien inzwischen eigene Ressorts, die die Klima-Panikmache und Transformationsagenda schwerpunktmäßig bespielen. Bei “Focus” schimpft sich diese Rubrik “Focus Earth“; unter einem in grün gehaltenen Logo-Banner werden hier regelmäßig die globalistischen Agendathemen rund ums Klima abgehandelt, inklusive Hitze-Alarmismus, Schönfärberei grüner Verbotspolitik und Verharmlosung offensichtlicher Freiheitsbeschränkungen. Und eben hier wurde nun eine Gesundbetung der alptraumhaften grünen Energieverbrauchsüberwachung veröffentlicht, das man nur noch als skandalöse Gehirnwäsche bezeichnen kann.

Schamloser Lobbyismus und Aktivismus

Völlig schamlos kommen bei “Focus Earth” Profiteure der Energiewende und grüne Klima-Lobbyisten zu Wort; im vorliegenden Fall handelt es sich um die Autoren Jan Rabe, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Rabot Charge, und Matthias Martensen, den Mitgründer und CEO von Ostrom. Beides sind digitale Ökostromanbieter, die gemeinsam mit den Firmen Tibber und Octopus Energy die “Smart-Meter-Initiative” (SMI) gegründet haben. Im Klartext: Zwei beinharte Lobbyisten, die von der Bespitzelung der Bürger unmittelbar profitieren, wollen also deren Sorgen als unbegründet entlarven. Dagegen mutet der Ulk “Rauchen ist ungefährlich, gezeichnet Dr. Marlboro“ geradezu subtil an.

Das „wahrscheinlich größte Missverständnis“, so die Autoren, sei, dass ein Smart Meter lediglich die jährliche Ablesung automatisiere und der Rest so bleibe, wie er ist. Tatsächlich würden die Geräte den aktuellen Stromverbrauch „mindestens im Viertelstundentakt“ melden. Das eröffne die Möglichkeit, Stromerzeugung und -verbrauch “besser aufeinander abzustimmen” und so die Kosten für die “Energiewende” für alle deutlich zu senken. Schöner hätten dies die Rationierungskommissare im Ostblock weiland nicht ausdrücken können, als sie den Mangel verwalteten. Schlimmer noch: Die Autoren schrecken nicht einmal davor zurück, eine Studie der hochgradig dubiosen Lobbygruppe „Agora Energiewende“ anzuführen, die von einer durchschnittlichen Ersparnis von 600 Euro in Haushalten mit großen Verbrauchern – etwa mit Wallbox für Elektroauto oder Wärmepumpe – ausgehe.

“Extremsituationen” ganz nach Bedarf

Dass die “Agora Energiewende” ihre Tentakel nicht nur, aber vor allem um Habecks Wirtschaftsministerium gespannt hat und der letztes Jahr geschasste Staatssekretär Patrick Graichen eine Schlüsselfigur dieser Organisation war, wird hier natürlich mit keinem einzigen Wort erwähnt. Auch „Focus online“ hielt es nicht für nötig, seine Leser in einer redaktionellen Hinweisnote darüber zu informieren. Stattdessen dürfen Profiteure der „Energiewende“ Werbung machen und ihre Verbündeten als vermeintlich objektive wissenschaftliche Quelle zitieren. Die Möglichkeit, dass “Smart Meter” vom Stromversorger – und damit perspektivisch auch von der Regierung –aus der Ferne abgeschaltet werden können, halten die Autoren für nicht weiter gravierend – da dies ja nur in „Extremsituationen“ gelte. In Zeiten, da jeder warme Sommertag bereits zur Hitzekatastrophe und damit einer solchen Extremsituation aufgebauscht wird, ahnt man, was dies bedeutet.

Zudem schwafeln die Autoren ständig davon, wieviel man hier oder da angeblich durch die Geräte ein einsparen könne; Kritik in irgendeiner Form lassen sie nicht gelten. Ihr Fazit lautet dann auch: „Intelligente Messsysteme sind im Gegenteil ein zentrales Element der Energiewende. Sie bieten Verbraucher:innen schon heute die Möglichkeit, gezielt Phasen von grünem und günstigem Strom auszunutzen, damit Geld zu sparen und zu einem grüneren Energiemix beizutragen.“ Es handelt sich hier tatsächlich um reine Lobbyistenpropaganda übelster Sorte, die so auch in den Werbeprospekten der Firmen der beiden Autoren stehen könnte. Dass „Focus online“ dem ein Forum bietet, ohne dass Ganze irgendwie zu erläutern, ist ein journalistischer Offenbarungseid und zeigt den bedrohlichen Zustand verkappter Dauerpropaganda rund um den Klima-Wahn.