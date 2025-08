So, Freundchen!

Du lehnst also die Einwanderung immer neuer Millionen Migranten nur deshalb ab, weil jetzt hier 35.000 Messerstraftaten und 600 Gruppenvergewaltigungen pro Jahr gemeldet werden, der Sozialstaat kollabiert und das Fachkräfteproblem unverändert weiter besteht? Du Vogel willst also allen Ernstes erkennen, wer ein jugendlicher traumatisierter Kriegsflüchtling und wer ein doppelt so alter Drogendealer, Clanmitglied und potentieller Serienstraftäter ist?

Du behauptest, nur weil die Temperaturen seit mehreren Wochen kaum die 20-Grad-Marke überschreiten und es unentwegt regnet, dies sei nicht der von der Wissenschaft berechnete Dürresommer des Jahrtausends, für den wir für dich in Innenstädten vorsorgliche „Cooling Points“ mit grünen Gießkannen auf nachhaltigen Palettenstapeln eingerichtet und “Hitzeaktionstage” organisiert haben? Du lächerlicher Typ behauptest, beurteilen zu können, ob da irgendein ein Zusammenhang zwischen der Dekarbonisierung, deiner Stromrechnung und der Abwanderung ganzer Industrien besteht – obwohl Sonne und Wind bekanntermaßen überhaupt keine Rechnungen schicken? Und nun schwurbelst du da irgendeinen Widerspruch zwischen dem europäischen “Green Deal” mit Klimaneutralität, CO2-Bepreisung und flächendeckender Umwidmung der Kulturlandschaft zum von der EU angekündigten Kauf fossiler Energien vom Onkel Donald für eine Dreiviertel Billion Euro (in Ziffern: 750.000.000.000 Euro) herbei?!?

Was erdreistest du dich?

Du merkwürdiger Mensch bildest Dir tatsächlich ein, einen Mann von einer Frau unterscheiden zu können, nur weil der einen Penis, irgendeinen Chromosomensatz, Muskelberge und satten Bartwuchs hat? Du findest fette Mitmenschen nicht positiv und gesund, sondern hässlich und riskant – obwohl wir dir ständig das Gegenteil erklären? Du hast dich mehrfach geweigert, deine infizierten Kinder in der Wohnung zu isolieren, den befohlenen Einrichtungsverkehr in Stadtparks und Kaufhäusern zu befolgen, hast die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgangszeiten und sogar die angeordnete Aufstallung in Holzgattern bei Kulturveranstaltungen ignoriert? Du findest, dass ein Typ, der anderen mit Hämmern und Eisenstangen die Schädel einschlägt und gezielt ihre Gelenke zertrümmert, der Schwefelsäure auf Schwangere gießt, nicht als Opfer von Strafverfolgung dargestellt und seine Zelle nicht zum Pilgerort von Spitzenpolitikern werden sollte?

Du lehnst es ab, dass Jahr für Jahr unter Androhung von Gerichtsvollzug und Haft zehn Milliarden für ein Rundfunkangebot eingezogen werden, das du nicht sehen willst, deren Verantwortliche bei verspürter Unlust ab Mitte Fünfzig sogenannte “Ruhegelder” und später dann lebenslang Pensionen beziehen, die das Siebenfache eines deutschen Durchschnittsgehalts übersteigen? Du erdreistest dich, sechststellige steuerfinanzierte Ausgaben von Ministerinnen für Stylisten und Friseure oder auch ein Kanzleramt zu kritisieren, das vor seiner dringend notwendigen Erweiterung bereits acht Mal so groß ist wie das Weiße Haus, in Bezug auf die regierte Einwohnerzahl also dezeit die 32-fache Nutzfläche beansprucht? Du behauptest rotzfrech, wenn Parteien Staatsanwälte instruieren und Richter benennen, dann hätte das mit unabhängiger Justiz und Gewaltenteilung nichts mehr zu tun? Du leugnest, dass Parteikarrieristen und Behördenchefs, die Doktorarbeiten, Lebensläufe und Ausbildungen frisiert, keine Kinder erzogen und noch keinen Tag in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, besonders geeignet sind, ökonomische und soziale Grundsatzentscheidungen in einer komplex entwickelten Industrienation zu treffen? Du bildest dir wirklich ein, wenn du und etwa 20 weitere völlig unzurechnungsfähige Millionen an der Urne eine Partei wählen, von der wir dir seit zehn Jahren erklären, dass sie die falsche ist, der wir aus guten Gründen Stiftungen, Ämter, Posten und Sitzungssäle vorenthalten, dann würden wir diese Truppe nicht kurzerhand verbieten?

Du schwurbelnder Niemand!

Du siehst die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht von einem angeklagten Haufen verwirrter Reichsrentner und Querdenker oder versprengten jugendlichen Dorfnazis in Springerstiefeln gefährdet, sondern durch Hunderttausende von der Regierung gezielt finanzierte, gewaltbereite, gut organisierte Linksextremisten, die in Innenstädten aufmarschieren, wann immer sie von Vater Staat in Gestalt linker Parteien, assoziierter NGO‘s und Gewerkschaften dazu gerufen werden? Die seit Jahren Anschläge auf die „kapitalistische“ Bahninfrastruktur, Flughäfen, Polizei und Bundeswehr verüben, mit illegalen Straßensperren und Passkontrollstellen gesetzlich vorgeschriebene Parteitage zu verhindern versuchen, Kunstwerke und Baudenkmäler beschädigen, Wahlstände überfallen, inzwischen in Gestalt von Parteifunktionären offen über den bewaffneten Kampf gegen die Opposition sinnieren, die Marktwirtschaft durch den Sozialismus ersetzen, also den Sturz der bestehenden Ordnung zum erklärten Programm erheben? Und du konstruierst da sogar einen völlig haltlosen Zusammenhang zwischen linkem Antisemitismus und der erneut stattfindenden Verunmöglichung jüdischen Lebens in Deutschland?

Wir sagen Dir jetzt mal was: Du hast hier weder etwas zu melden noch etwas zu entscheiden! In „unserer Demokratie“ bis du ein Niemand! Wir erklären dir ab jetzt auch nicht mehr ständig, warum dich dein Gehirn ständig auf falsche Fährten führt, und warum wir dich zum Guten zurückführen werden! Wir entscheiden auch ohne dich für dich! Bleib optimistisch, Unwissenheit ist Stärke. Wir schaffen das!