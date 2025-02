So geht eine echte Migrationswende: Trump streicht Bundesmittel mehr für Illegale

Rund 450 Milliarden US-Dollar hat sich die vom amerikanischen Wähler weggefegte Biden-Harris-Regierung während ihrer vierjährigen verhängnisvollen Amtszeit den Bevölkerungszuwachs durch illegale Einwanderer kosten lassen – natürlich auf Kosten des Steuerzahlers. Die sonstigen Schäden wie Verlust der inneren Sicherheit durch erstarkende marodierende Banden und Kriminalitätsepxlosion kommen noch dazu, auch diese müssen von der Bevölkerung getragen werden.

Damit ist jetzt Schluss: In einer weiteren Executive Order hat Präsident Donald Trump die Verwaltung angewiesen, sämtliche Ausgaben für Illegale zu streichen. Von der Bundesregierung gibt es damit ab sofort kein Geld mehr. Damit bleiben vornehmlich die linksgrünen „Sanctuary States“ selbst auf ihren Kosten für die Alimentierung ihrer Schützlinge sitzen. Richtig so! Ob deren Einwohner dann künftig, wenn sie empfindlich mehr für die Unterbringung und Versorgung illegaler Einwanderer schultern müssen, immer noch so begeistert über die Neubürger und von ihnen verhätschelten Migranten sind, bleibt abzuwarten.

Gut so: Überall machen Flüchtlingsheime dicht

So hat zum Beispiel allein die Stadt New York im letzten Jahre 59 Millionen US-Dollar nur für die Unterbringung von illegalen Migranten in hierfür requirierten Hotels berappt – gegenfinanziert jedoch durch Geld, welches von Bidens Demokraten aus Washington großzügig überwiesen wurde. Auf Kosten der Bundesregierung den humanitären Stern leuchten zu lassen, ist indes kein Kunststück. Das sieht fortan anders aus. Mittlerweile schließen in zahlreichen Kommunen die Flüchtlingsheime, weil es schlicht an „Nachschub“ finanzieller Mittel fehlt.

Doch das ist nicht alles; Trumps politische Wende wirkt auch direkt auf die Einwanderung: Seit seinem Amtsantritt vor gerade einmal einem Monat sind die illegalen Grenzübertritte um rund 95 Prozent gesunken. Und noch ein Effekt wird erwartet: Der nun ausgetrocknete Geldfluss dürfte auch die Zahl derer deutlich steigern helfen, die freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren.

Lesen Sie auch den persönlichen Blog des Autors!