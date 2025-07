So lässt sich der Rechtsradikalismus wirkungsvoll bekämpfen!

Der neue Konservativismus legt sich wie ein grauer Nebel des Verderbens über das vereinigte Wirtschaftsgebiet. Immer mehr Menschen lehnen die moralisch hochstehende linksgrün-woke Beglückung ab, die ihnen nach dem Willen der Politik und der Puppenspieler im Hintergrund zuteil werden soll, und sind nicht mehr bereit, die planmäßige und willentliche Zerstörung der Energie-Infrastruktur, des Renten- und Gesundheitssystems hinzunehmen. Sie stellen sich gegen die Invasion von Menschen, die vor polizeilicher Verfolgung aufgrund von Straftaten aus ihren Heimatländern fliehen und in Deutschland das ideale Biotop für kriminelles Tun finden.

Alkoholfreies Freibier für die islamische Welt finden sie eigenartig verschroben, skurril und überkandidelt. So denken viele – zu viele. Nicht auszudenken, wenn dieser rassistisch – fremdenfeindliche Standpunkt von einer zunehmenden Anzahl von Biodeutschen geteilt werden würde!

Die moralisch überlegene Politik im Zugzwang

Angesichts dieser bedrohlichen Lage ist die gutmenschliche Mehrheit der deutschen Gesellschaft gefordert, Lösungen zu finden, die endlich wieder die Gemeinschaft im Wunsch nach kollektivem Selbstmord im migrantischen Güllestrudel vereint. Kluge Köpfe der linksradikal-marxistischen Ökodiktatur und Volkstod-Sekte haben daher bereits wirkungsvolle Gegenmaßnahmen ersonnen und ausgearbeitet. Nach und nach treten sie nun damit an die Öffentlichkeit. Es geht dabei um effektive Methodiken und Ansätze, um Wähler vom bösen rechten Pfad abzubringen und sie endlich wieder zurückzuholen in die wärmende Solidargemeinschaft der linksgläubigen Lebensmüden!

Eine der brilliantesten Köpf_Innen der rotzgrünen Avantgarde ist die zwar klimabewegte, allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht barbusig agierende Jeanne d’Arc der Hitzetod-Untergangs-Apokalyptiker: Die unglaublich intelligente und blitzgescheite Luisa Neubauer. Sie schlägt nun als einen der ersten Schritte im Kampf gegen Rechts vor, dafür Sorge zu tragen, dass die Transportmittel im öffentlichen Nahverkehr wieder pünktlich kommen und die von allen einsehbaren Fahrpläne auch wieder eingehalten werden. Dies würde nämlich den linken Parteien einen beträchtlichen Zulauf an reuigen Wählern bescheren. Sollte dieses Klientel allerdings den Fehler begehen, dann auch tatsächlich verstärkt Bus und Bahn (neudeutsch “Öffis”) zu benutzen, könnte sich die Zahl der so zurückgewonnen Wähler möglicherweise wieder reduzieren – aufgrund von westasiatischem Messerverleih.

Innovation – eine Stärke der Grünen

Eine weitere grüne Dame_Innende ist dieser Tage mit einer erstklassigen Eingebung via Instagram an das deutsche Volk herangetreten: Jette Nietzard gibt ihr Amt als Doppelspitzen-Chefin der Grünen Jugend auf. Bis Oktober bleibt sie zwar im Amt, steht danach aber für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung und will nicht erneut kandidieren; Parteimitglied der Grünen will sie trotzdem bleiben, und etliche Beobachter sind der Meinung, dass dies ein wegweisender und richtiger Impuls ist! Frau Nietzard war ja bis dato ein zuverlässiger Garant für Wahlniederlagen der Grünen, doch dieses Hindernis hat sie nun selbst aus dem Weg geräumt. Die grüne Spitze darf wieder von der absoluten Mehrheit in den Landesparlamenten und im Bund träumen.

Wie man hört, plant Frau Nietzard nunmehr, fortan einer geregelten und produktiven Arbeit nachzugehen. Viele Rüstungskonzerne werben bereits um ihre Mitarbeit im Ingenieursbereich oder auch als Abspülhilfe in der Küche. Sie selbst bereitet sich darauf vor, kirchlich und in weiß zu heiraten, Kinder zu bekommen und sich um die Familie und ihr freistehendes Einfamilienhaus zu kümmern. Auch wenn sie dann nicht mehr Chefin des politischen Kindergeburtstags sein wird, will sie dennoch politisch aktiv bleiben. Unerschütterlich wird sie weiterhin den politischen Kampf suchen und sich in ihrer freien Zeit den Twitter-Schlachten und Aktivitäten wie solidarischem Hafermilch-Aufschäumen widmen. “Life-Work-Balance”, WLAN, Bio-Snacks und eine Ladestation fürs elektrische Lastenrad tun dann ihr übriges. Wie schön für Jette und für die politische Landschaft in Deutschland!

Weitere wegweisende und fortschrittliche Lösungen im Anmarsch

Die vorgenannten Beispiele bilden nur die Vorhut einer ganzen Phalanx des grünen Ideenreichtums. Weitere Einfälle, die die tiefen Graben zwischen linken Parteien und der abtrünnigen Bevölkerung wieder zuschütten können, werden garantiert und unaufhaltsam folgen. Dann wird es ein Leichtes sein, die maroden Straßen wieder auf Vordermann zu bringen – eventuell sogar auf das Niveau südmarokkanischer Sahara-Zubringerstraßen. Und alle Brücken sind natürlich auch wieder vollumfänglich befahrbar. Durch die beachtliche Innovationskraft und den unbändigen Arbeitswillen unserer Neubürger wird außerdem unsere Rentenkasse stabilisiert und wir überfließen an Gutem.

Dann wird ganz Deutschländ flächendeckend mit Reichskraftmühlen zugespargelt und die Energiepreise werden gegen Null gesenkt – weil die Stromnetze regelmäßig durch braune und schwarze Ause (neudeutsch: Brown- und Blackouts) brillieren. Und wenn dann noch die Menschen in Deutschland wieder Weihnachten und Ostern feiern dürfen, steht einer Renaissance der Farben Rot, Dunkelrot und Grün nichts mehr im Wege! Apparatschiki periot!