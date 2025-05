So läuft das in den USA: „Schutzstatus“ für mehr als eine halbe Million illegale Zuwanderer weg

In einem Anflug besonderer “Menschenfreundlichkeit” hatte “Sleepy Joe” Biden einst mehr als 500.000 illegale Einwanderer mit einem besonderen Schutzstatus bedacht: Im Rahmen seines „Temporary Protection Status Programme” (TPS), das exklusiv für “geflüchtete” Staatsangehörige aus Venezuela, Haiti, Nicaragua und Kuba galt, wurde den Betroffenen besondere Begünstigungen gewährt. Die Tatsache, dass es sich um Staaten mit den höchsten Kriminalitätsraten Lateinamerikas handelte, teils hochkriminelle Bandenangehörige und dass bei vielen dieser Migranten der begründete Verdacht bestand, dass sie vor allem vor der Strafjustiz ihrer Heimatländer auf der Flucht waren, spielte für die humanitätsduseligen Demokraten dabei ebenso wenig eine Rolle wie etwa in Deutschland die wirkliche Identität von “Schutzsuchenden”.

Unter Biden erhielten diese nach US-Bundesgesetzen eindeutig illegalen Migranten stattdessen sogar beträchtliche Privilegien: So wurde ihnen beispielsweise ohne größeren bürokratischen Aufwand, den jeder legale Einwanderer erdulden muss, eine Arbeitserlaubnis erteilt, und ihre Pflichttermine für die üblichen Anhörungen zum gestellten Asylantrag wurden weit, weit nach hinten geschoben. Die beabsichtigte Folge war, dass eine Abschiebung von daher so gut wie unmöglich wurde. Und als Sahnehäubchen dieser fahrlässigen Politik verlängerte Biden, dieser „liebenswerte, aber vergessliche alte Herr”, kurz vor Ende seiner Amtszeit im Dezember deren Schutzstatus nach Ablauf der ersten Frist um weitere 18 Monate.

Erfolg für Trump vor dem US Supreme Court

Der Hintergrund dieser migrantenfreundlichen Linie Bidens bestand natürlich in der größtmöglichen Abgrenzung von der restriktiven Migrationspolitik seines Amtsvorgängers Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit ein hartes Durchgreifen gegen illegale Einwanderer vor allem an der südlichen Grenze angestrengt hatte – wenngleich seine damaligen Maßnahmen noch nicht die Konsequenz zeigten, die er nun in seiner zweiten Amtszeit an den Tag legt. Diesmal greift Trump deutlich härter durch – und so hat zum Glück auch die unter Biden verfügte Bevorzugung und Verhätschelung illegaler Einwanderer ein Ende.

Die neue Trump-Administration macht Nägel mit Köpfen; Kristi Noem, Chefin des Department of Homeland Security, kündigte schon kurz nach ihrem Amtsantritt an, den Status der Illegalen aufzuheben. Doch es kam, wie es kommen musste: Eine Klageflut von linken Anwälten und NGOs flatterte im Namen der armen Flüchtlinge ein, welche einen kalifornischen Bundesrichter prompt dazu veranlasste, die Aufhebung des TPS zu stoppen. Dagegen ging die Trump-Administration höchstgerichtlich vor. Mit Erfolg: Diese Woche stellte Supreme Court in einer klaren Mehrheitsentscheidung fest, dass die aktuelle Regierung durchaus berechtigt ist, Bidens Erlass außer Kraft zu setzen. So bleibt den Illegalen eigentlich nur noch zu wünschen: Gute Heimreise!

