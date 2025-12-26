So sieht „kritischer Journalismus“ 2025 aus: Pressemeldungen linker NGOs zu Anti-AfD-Demos abschreiben

Regelrecht euphorisch vermelden dieser Tage etliche Mainstreammmedien und “Serviceportale“ das reichhaltige und ausgedehnte Programm von für 2026 geplanten linksextremen Aufmärschen, “Demos gegen Rechts” und Veranstaltungen zur vorgeblichen ”Demokratierettung” durch die “Zivilgesellschaft”. Dabei geht es natürlich ausschließlich um die Bekämpfung der einzigen Realopposition im Land, der AfD – und um den Aufbau einer Drohkulisse in Richtung CDU, angesichts weiter rapide fallenden Umfragewerten am Ende doch von der Fahne zu gehen und auf die Brandmauer zu verzichten. Nichts darf den Machterhalt des Linksstaats gefährden, schon gar kein Wählerwille – und wenn es nicht per gefordertem AfD-Verbot klappt, dann wird eben auf der Straße mobil gemacht und eingeschüchtert. Zumal die Machtinteressen der Parteien zugleich die Finanzierungssicherung dieser Aktivisten und NGO-Akteure bedeutet, denn diese regierungsergebene System-“Bewegung” wird schließlich vom Staat finanziert.

Die Mobilisierung der Massen bedarf natürlich der tatkräftigen und reichweitenstarken Unterstützung der konformistischen Systempresse – und deshalb gibt selbige sich gern dafür her, die genauen Termine, Kundgebungen und Großveranstaltungen (soweit schon bekannt) zu veröffentlichen. So zum Beispiel das Portal “news.de”, das unter der enthusiastischen Überschrift “Demo-Termine aktuell im Januar 2026: In welchen Städten gibt’s ab 1.1. Demos gegen AfD, Menschenhass und Rechtsruck?” seinen Lesern einen umfassenden Überblick über das bundesweite Protestangebot gibt. Hier ist dann für jeden was dabei, vom gutmenschelnden pensionierten Studienrat bis zum vermummten Antifa-Zivilversager.

Mobilmachung per copy-paste

Wer denkt, dass dieser Service jedoch auf eigenen Recherchen passiert, kennt Deutschlands Linksjournaille schlecht – denn diese Mühe will man sich nicht machen. Und braucht es auch gar nicht. Dafür stehen nämlich, welches Glück, etliche Propaganda-NGOs zu Verfügung, die nicht nur professionell “Demo-Finder” und logistische Hilfestellung anbieten, sondern teils aus selbst zu den Mitorganisationen dieser Aufmärsche zählen – gedacht zur Stützung des sozialistischen SED 2.0-Parteieneinheitsblocks in den Wahlen, die da kommen. Im Fall von “news.de” sind die Infos etwa von der unkritisch beworbenen NGO „Demokrateam” abgeschrieben, einem linken Haltungsverein, in dem sich prominente Systemclowns und Berufsheuchler engagieren; darunter etwa der einst, in einem anderen Leben, unangepasste Ex-„Ärzte”-Gitarrist und heutige Gesinnungsmitläufer Bela B., oder das Pro7-Emetikum Klaas Heufer-Umlauf. Die entsprechenden analogen Portale und Online-Medien müssen die Propaganda-Pressemeldungen nur noch copypasten – und schon läuft die Mobilmachung wie am Schnürchen.

Dass so lautstark die Trommel gerührt wird für den Anti-AfD-Furor, ist kein Wunder – denn viel steht schließlich auf dem Spiel: In Baden-Württemberg wird am 8. März 2026 gewählt, in Rheinland-Pfalz zwei Wochen später, am 22. März, und am 6. September schließlich in Sachsen-Anhalt. Während in den beiden westdeutschen Flächenstaaten ein massiver Stimmenzuwachs der AfD erwartet wird, scheint im Osten unter Ulrich Sigmund gar die absolute Mehrheit mit einem ersten AfD-Ministerpräsidenten am Horizont auf. Die Phalanx aus Medien, staatsnahen Kulturschaffenden, Hochschulbetrieb und “zivilgesellschaftlichen” Auxiliartruppen wappnet sich deshalb schon seit Monaten – und deshalb kassiert der linke NGO-Komplex – durch Aufstockung von Förderprogrammen wie “Demokratie leben!” unter der mit Abstand linksten Bundesregierung aller Zeiten mit ihrem verlogenen Marionettenkanzler Merz an der Spitze – im neuen Haushalt auch nochmals mehr Steuergeld. Das Ergebnis dürfen wir in wenigen Wochen auf den Straßen bestaunen, wo die kulturmarxistischen und deutschlandfeindlichen Lemminge wieder ihr Stelldichein geben werden.