So verraten linke Frauen den Feminismus

In der gesamten westlichen Welt zeigt sich immer und immer wieder, dass es gerade junge Frauen sind, die linke Parteien wählen und damit eine Agenda, die ihnen selbst am meisten schadet. Auch der „Spiegel“ arbeitet sich in seiner aktuellen Titelgeschichte „Rechte Männer, linke Frauen – der neue Geschlechterkampf“ wieder einmal an dem Thema ab. Ausgerechnet Frauen setzen sich für die millionenfache Massenmigration junger muslimischer Männer ein, obwohl sie zu deren ersten Opfern gehören. Allein im vergangenen Jahr gab es 751 Gruppenvergewaltigungen. Muslime wollen Frauen unter das Kopftuch oder in Stoffgefängnisse zwingen, sie sind völlig intolerant gegenüber Homosexuellen und allem, was nicht-islamisch ist. Die weibliche Emanzipation ist für sie absolut undenkbar. Frauen gelten im Islam als dem Mann untergeordnete Menschen zweiter Klasse, und gerade die westlichen Frauen, die die Massenzuwanderung wollen, sind für sie verabscheuungswürdige ungläubige Schlampen, mit denen sie erst recht machen können, was sie wollen. Auch Zweifel daran, dass es nur zwei Geschlechter gibt, kennt der Islam nicht.

Doch das alles bewirkt kein Umdenken; im Gegenteil. Gerade die Linke, bei der Islamisten und Clanverbrecher ein- und ausgehen, kann auf besonders fanatische deutsche Wählerinnen und Politikerinnen zählen. Die frisch ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählte Martha Kleedörfer machte nicht nur Wahlkampf auf Arabisch, sie bezeichnete den „Bild“-Kolumnisten Harald Martenstein gerade erst als „pervers“, „rassistisch“, „sexistisch“ und „ekelhaft“, weil er, an sie persönlich gerichtet, die Frage gestellt hatte, warum 54 Prozent der Frauen unter 30 in Berlin die Linke gewählt hätten und sich trotz seiner Intoleranz für den Islam und für Palästina einsetzen?

Intellektuelles Unvermögen

„Eine These in der Diskussion lautete, dass viele junge Frauen unbewusst oder halbbewusst Machos superattraktiv finden. Natürlich keine Vergewaltiger. Aber autoritäre Gangstertypen irgendwie schon. Die Remmos sehen ja auch gut aus. Palästinasolidarität biete die Chance, eine verbotene Leidenschaft politisch korrekt auszuleben. Zumal so ein Palästina-Typ für Linke automatisch den Opfernimbus hat, sogar wenn er ein Killer ist“, so Martensteins provokantes, aber wohl zutreffendes Fazit – welches ihm jedoch prompt Kleedörfers vulgären Bannstrahl einbrachte. Und da sie schon dabei war, nannte sie „Bild“ auch gleich noch das „größte Hetzblatt der Bundesrepublik Deutschland“ und bemühte eine weitere sozialistische Parolen von vorvorgestern, indem sie die Enteignung des Springer-Verlages forderte. Dass sie Martenstein mit dieser Reaktion umgehend bestätigte, fällt ihr und ihren ähnlich verstrahlten Geschlechtsgenossinnen gar nicht auf.

Werbung

Auch Ulf Poschardt stellte mit Bezug auf den Typus Kleedörfer fest, dass so mittlerweile „jede ‚Zeit‘-Redakteurin, jede ‚Funk‘-Mitarbeitern und jede EKD-Referentin für sonstwas“ aussehe. Vornehm ausgedrückt, handelt es sich schlicht um intellektuelles Unvermögen. Die Kabarettistin Monika Gruber brachte es mit klaren Worten auf den Punkt: „Als Frau darf ich das sagen: Diese ganze linken Weiber gehen mir auf den Sack!!!!“. Damit spricht sie dem Großteil der Bevölkerung – und nicht nur den männlichen! – zweifellos aus der Seele.