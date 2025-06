So weit sind wir schon wieder: Sellner-Vortrag besucht, denunziert, Job verloren

Hohn und Spott hagelt es regelmäßig seitens des linken Juste Milieu – ob im Bundestag von Abgeordneten der sogenannten “Unsere Demokratie”-Blockparteien, oder von öffentlich-rechtlichen Journalisten vorgetragen – für die Behauptung, in Deutschland sei die Meinungsfreiheit gefährdet oder das Land bewege sich in Richtung Diktatur. Man dürfe eben doch alles sagen, wird dann triumphiert, wann immer wieder einmal ein Verfahren wegen Politikerbeleidigung eingestellt wurde; und selbst wo es zu Verurteilungen kommt, argumentieren sie zynisch, es säße hierzulande niemand wegen Meinungsdelikten im Knast. Als ob die Rede- und Meinungsfreiheit erst dann real bedroht sei, wenn man dafür hinter Gittern landet oder Schlimmeres.

Nein, in Deutschland befinden wir uns – noch – in der Phase einer “soften”, subtileren Form der Unterdrückung. Diese Unterdrückung operiert mehr mit Einschüchterungen, mit Drohungen, mit niederschwelligen Sanktionen gegen Meinungsverbrecher und Abtrünnigen: Denunziationen, soziale Kontrolle in Betrieben und Vereinen sowie verbale Einwirkungen und Anfeindungen im sozialen Umfeld wirken weitaus effektiver als offene polizeistaatliche Repressalien, weshalb diese Art eines nicht autoritär, sondern subsidiär organisierten Spitzelstaates mit Millionen Überzeugungstätern (die sich alle einreden, die “Demokratie zu verteidigen”) auch gar keinen institutionellen Stasi-Apparat mehr braucht.

Doch tatsächlich droht den Unbequemen nicht nur psychischer Terror durch kafkaeske Klagen, Vorladungen und Vernehmungen oder durch gesellschaftliche Isolation, sondern sehr wohl auch Existenzverlust; wirtschaftlich und sozial. Dass man dazu noch nicht einmal selbst den Mund aufmachen muss, sondern es schon ausreicht, den Falschen nur zuzuhören, zeigt der aktuell vor dem Arbeitsgericht Gießen verhandelte Fall eines Mannes, der wegen des bloßen Besuchs eines Vortrags des identitären österreichischen Aktivisten Martin Sellner seinen Job zum Thema Remigration verlor.

Nach anonymer Denunzierung bei seinem Arbeitgeber, die mutmaßlich über eine der zahllosen staatlich eingerichteten Meldestellen im Land erfolgt war, erhielt der völlig konsternierte Mitarbeiter seine Kündigung – mit der wahnwitzigen Begründung, dass der “Besuch extremistischer Veranstaltungen“ dem “Ansehen des Unternehmens” schade. Wohlgemerkt der bloße Besuch einer nicht verbotenen Veranstaltung eines Redners, dessen Bücher zum Vortragsthema im Buchhandel völlig legal erhältlich sind, als Zuschauer (dessen eigene Position zum dort Vorgetragenen gar nicht bekannt ist und auch nicht hinterfragt wurde), reicht aus, um seinen Job zu verlieren.

Das Arbeitsgericht Gießen prüft nun, ob die Kündigung rechtlich haltbar ist; wesentlich ist dabei, ob die Teilnahme an der Veranstaltung einen „wichtigen Grund“ im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes darstellt. Nach deutschem Arbeitsrecht kann eine Kündigung gerechtfertigt sein, wenn das Verhalten des Arbeitnehmers das Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber erheblich beeinträchtigt. Sollte dies tatsächlich bejaht und die Kündigung gerichtlich bestätigt werden, dann würde sich das repressive Klima der Einschüchterung ganz nach dem maoistischen Motto “bestrafe einen, erziehe hundert” weiter massiv verschärfen – denn zahllose deutsche Arbeitnehmer müssten sich dann künftig genau nicht nur überlegen, was sie noch laut sagen (dieser Zustand herrscht heute schon), sondern auch wem sie zuhören, was sie lesen oder welche Veranstaltungen sie besuchen.