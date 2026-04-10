So werden „Beweise“ fürs Global Warming produziert: Britischer Meteorologischer Dienst bläst Temperaturrekorde künstlich auf

Unabhängige Forscher haben Beweise vorgelegt, dass der staatliche britische Nationale Wetter- und Klimadienst, Met Office, Temperaturrekorde künstlich aufbauscht. Die meteorologische Behörde sieht sich seitdem massiver Kritik ausgesetzt. Der Vorwurf: Seit Jahren sollen Höchsttemperaturdaten von Met Office systematisch übertrieben worden sein, um die Klimadebatte anzuheizen und die “Netto-Null-Politik” zu stützen. Nun jedoch hat der unabhängige Forscher Dr. Eric Huxter mit seinem Team in einer einjährigen Untersuchung statistisch nachgewiesen, wie perfide hierbei gearbeitet wird: In den letzten 30 Jahren stammen die meisten Messungen des Met Office von sogenannten „Junk-Standorten“ – Orten, die durch künstliche Wärmequellen wie Straßen, Gebäude, Solarparks oder Flugzeuge massiv beeinflusst sind. Moderne elektronische Sensoren erfassen dabei minutengenaue Hitzespitzen, die mit den alten Quecksilberthermometern nie sichtbar waren. Huxter analysierte 340 Tageshöchsttemperaturen von 96 Stationen – und fand durchschnittliche kurze Spitzen von etwa 1,1 Grad Celsius.

Alle Messpunkte werden je nach Grad der Fehlerbehaftung nach ihrer Aussagekraft und Zuverlässigkeit in sogenannte CIMO-Klassen eingeteilt; die meisten der angeblichen Rekordwerte traten bei Messungen in den unzuverlässigsten CIMO-Klassen 3, 4 und 5 auf, die internationale Unsicherheiten von 1 bis 5 Grad aufweisen. Zum direkten Vergleich nutzte er eine unberührte CIMO-Klasse-1-Station in Rothamsted, die auf offenem Ackerland außerhalb von künstlichen Wärmeinseln steht, und erstellte aus 525.541 Minutendaten eines ganzen Jahres eine Referenzverteilung natürlicher Schwankungen. Und siehe da: Die allermeisten Abweichungen lagen zwischen –0,35 Grad und +0,45 Grad pro Stunde – deutlich geringer als an den Met-Office-Stationen mit ihren angeblich sensationellen Rekordsprüngen. Ein sogenannte Chi-Quadrat-Test bestätigte den hochsignifikanten Unterschied mit einer Abweichung von nur 0,0001, was bedeutet, dass die Wahrscheinlich, dass eine solche Diskrepanz rein zufällig entsteht, bei weniger als 1 zu 10.000 liegt. „Dies erklärt dann auch die sprunghafte Zunahme neuer täglicher Höchstwerte seit 1990“, so Huxter.

Fragwürdige Daten für Klima-Propaganda genutzt

Trotz dieser fragwürdigen Daten nutzt das Met Office sie nicht nur für seine wissenschaftlichen Bewertungen, sondern gebraucht sie offensiv für eine altruistische Agenda: Met-Chefwissenschaftler Professor Stephen Belcher fordert mit Verweis auf die angeblich verdoppelte Zahl an 28-Grad-Tagen zwischen 2014 und 2023 – und einer angeblichen Verdreifachung von 30-Grad-Tagen gegenüber dem Zeitraum 1961–1990 – dringend “Netto-Null-Klimaschutzmaßnahmen”. Unterstützung dafür gab’s natürlich – wie auch in Deutschland – vom öffentlich-rechtlichen Propagandafunk: So sprach BBC-Klimajournalist Justin Rowlatt unter Verweis auf die Met-Office-Daten zwar von “40 Prozent mehr ‚angenehmen Tagen‘ über 20 Grad”, warnt jedoch gleichzeitig vor „gefährlichen Umwälzungen“ für Ökosysteme und Infrastruktur.

Eine Anfrage des klimakritischen Netzwerk “Daily Sceptic” im Rahmen des britischen Freedom of Information Act zeigt das Ausmaß dieser selbstreferenziellen Propaganda: Innerhalb von 18 Monaten haben sich Messwerte aus den Junk-Klassen CIMO 4 und 5 auf 80,6 Prozent des gesamten Netzwerks gesteigert – sie betreffen nun fast 400 Stationen. Reine Klasse-1-Standorte wie Rothamsted, die als einzige wirklich aussagekräftige Daten liefern könnten, machen hingegen nur noch 4,9 Prozent (!) aus; ihre Anzahl ist von 24 auf 19 gesunken. Von 20 neu eröffneten Stationen starteten 67,7 Prozent direkt in den schlechtesten CIMA-Klassen. Huxters Arbeit macht damit eines glasklar: Das Met Office verfügt entgegen der öffentlichen Darstellung über kein valides Netz an Messstationen – und schon gar nicht über ein Messnetz, das angeblich “präzise Werte” auf ein Hundertstel Grad genau liefern kann. Dieses wäre für die Detektierung angeblich menschgemachter Einflüsse und CO2-Temperatur-Kausalitäten allerdings zwingend erforderlich. Die Behörde sollte ihre Daten daher, so Huxter, weder für Temperaturmodelle noch für politische Forderungen verwenden. Doch natürlich geschieht das genaue Gegenteil: Da die täglichen Höchstwerte von zentraler Bedeutung sind für die Wetter- beziehungsweise (heute immer mehr) Klima-Warnberichterstattung und auf ihr alle Durchschnittsberechnungen und Rekordmeldungen fußen, wirkt sich die geradezu grob unwissenschaftliche Messpraxis sowie nachfolgende Interpretation der Messwerte erheblich auf die öffentliche Meinungsbildung aus.

Klimawissenschaft in der Nähe der Scharlatanerie

Und genau das ist der Zweck der vermeintlich objektiven, in Wahrheit hochgradig unsicheren und fehlerbehafteten Datenerhebungspraxis. Denn kurze Sensor-Spitzen verfälschen nicht nur Tages-, sondern auch Monats-, Jahres- und Jahrzehntmittelwerte – und fließen letztlich in globale Klimadatensätze ein. So meldete beispielsweise der Messpunkt Kew Gardens am 1. Mai 2025 um 14:59 Uhr 29,3 Grad, was als neuer “Hitzerekord” gefeiert wurde. Dieser Wert lag jedoch um nicht weniger als 2,6 Grad über der 14-Uhr-Messung und 0,76 Grad über dem Wert nur eine Minute später erreichten Wert. Für eine Wissenschaftsdisziplin, die auf drei Kommastellen genau die angebliche Erderwärmung und Klimaentwicklung modelliert und der Staatengemeinschaft ein absurd arbiträres 1,5-Grad-Ziel mit zugehörigen Kipppunkten auf Jahrzehnte im Voraus weismachen will, ist das eine Bankrotterklärung und offenbar eine methodische Schlampigkeit, die die Klimawissenschaft in die Nähe der Scharlatanerie rückt – denn es handelt sich hier natürlich nicht um Ausnahmen, sondern um die Regel bei der Messpraxis.

Dabei ist diese Praxis unter den Meteorologen, die ihre Disziplin ideologiefrei betreiben, längst ein großes Ärgernis. Selbst die Weltmeteorologieorganisation (WMO) empfiehlt seit langem eine 5-Minuten-Mittelung, um ebensolche Störsignale auszuschließen. Doch das Met Office ignoriert diese Empfehlung – und da die Panikmache in den meisten anderen westlichen Staaten sowohl seitens der offiziellen Medien als auch der regierungsnahen Funktionswissenschaft fast überall identisch klingt, ist anzunehmen, dass auch die nationalen Wetter- und Klimadienste anderer Länder ähnlich unseriös arbeiten. Doch statt die Netzwerk zu bereinigen, wird das Problem ignoriert – mit Billigung und Rückendeckung der Politik, die “passende” Messdaten zur Legitimierung ihrer grünsozialistischen Klima-Transformationspolitik dringend benötigt. In Großbritannien droht als Folge dieser politischen Vereinnahmung der Wissenschaft der exzellente Ruf einer Institution dauerhaften Schaden zu nehmen, die schon seit viktorianischer Zeit für meteorologische Zuverlässigkeit stand.