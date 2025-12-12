Söders Klima-Kehrtwende nach Fake-Studie: Zerbricht das große Lügengebäude?

Markus Söder, der sich heute auf dem CSU-Parteitag seiner Wiederwahl als Vorsitzender stellt und heftigen Gegenwind aus den eigenen Reihen gewärtigt, hat in dieser Woche eine bemerkenswerte Aussage getätigt, ie eigentlich die gesamt politische Landschaft erschüttern müsste: Jetzt müsse das Klima zurückstehen, die Wirtschaft habe Vorrang. Ausgerechnet der CSU-Politiker, der jahrelang Lautsprecher des grünen Zeitgeistes war ruft jetzt plötzlich die wirtschaftliche Vernunft aus. Das ist kein Kurswechsel aus Einsicht, es ist ein Angstreflex. Jeder Politiker – sogar der Meister-Umfaller Söder – spürt irgendwann, wann seine Deutungshoheit zerbricht. Wenn der Wohlstand zerbröselt, zerbröselt auch das Vertrauen. Und dann fällt der Politiker.

Auffällig ist das Timing. Denn während die großen Medien weiterhin schweigen, bricht im Hintergrund ein wissenschaftlicher Pfeiler weg, auf dem die gesamte deutsche Klimapolitik stand: Die zentrale Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) , einst gefeiert, weltweit zitiert, von Ministerien genutzt, wurde zurückgezogen. Und das nicht wegen einer Kleinigkeit, sondern weil ihre Horrorprognosen von 38 Billionen Dollar Schaden und 19 Prozent globalem Einkommensverlust auf einem einzigen statistischen Ausreißer beruhten: Auf Usbekistan und die Jahre 1995 bis 1999. Ein Land im postsowjetischen Chaos wurde hier zur Blaupause der Weltwirtschaft erklärt. Maßgeblich darauf wurden absurde Klimaprognosen begründet.

Abspringen vom brennenden Wagen

Die Frage stellt sich zwingend: Wusste Söder schon länger davon und hat geschwiegen, obwohl er erkannte, dass das wissenschaftliche Fundament der deutschen Klimapolitik bröckelt? Oder hat wirklich erst jetzt er gemerkt, dass die Zahlen, die er selbst jahrelang verkündet hat, nie stabil genug waren, um die dramatischen Folgen zu rechtfertigen, die sie politisch auslösten? Oder versucht er jetzt nur, rechtzeitig von einem brennenden Wagen abzuspringen?

Der eigentliche Skandal hier ist größer als ein Datenfehler. Er zeigt, wie sich Politik und “die Wissenschaft” (zumindest ihre erwünschten und gekauften Teile) einander in einem geschlossenen, selbstreferenziellen Kreislauf gegenseitig bestätigten und bestärkten. Die Politik wollte dramatische Zahlen, um die wahnsinnigen oder vielmehr schwachsinnigen Klima-Maßnahmen zu rechtfertigen; die Modelle lieferten diese, wie gewünscht. Und anschließend verbreiteten die linksgrünen Medien diese die erfundenen, aber apokalyptischen Zahlen mit Wollust. Und der Bürger glaubte sie, weil man ihm sagte, er müsse “der Wissenschaft” glauben, wenn er ein verantwortungsvoller Mensch sein wolle und sich von “Schwurblern” und ”Leugnern” abgrenzen wolle.

Niemand rechnete nach

Mittlerweile wissen wir, dass einfache wissenschaftliche Standardprüfungen gereicht hätten, um die PIK-Skandalstudie zum Einsturz zu bringen. Ein bloßer „Land-für-Land-Check“ hätte Minuten gedauert. Doch niemand wollte ihn offenbar durchführen; eine Falsifizierung oder ein negativer Befund hätte das politische Narrativ gefährdet. Also vertraute man lieber einem Modell, das sich an statistischen Zufall, eine regionale Momentaufnahme klammerte und daraus globale Entwicklungen und angebliche Wahrheiten ableitete.

Heute steht Deutschland mitten im wirtschaftlichen Niedergang. Die Industrie wandert ab,

Atomkraftwerke und Nord-Stream-Pipeline sind erfolgreich gesprengt und die darauf resultierenden Energiepreise zerstören unsere Wettbewerbsfähigkeit. Der Wohlstand schrumpft. Und plötzlich klingt Söder wie einer, der plötzlich aufgewacht ist und merkt, dass die Rechnung fällig wird. Dass der Bürger erkennt, wie tief er getäuscht wurde. Dass die Zukunft der eigenen Kinder auf dem Fundament einer fehlerhaften Studie stand.

Nebelkerze eines statistischen Zufalls

Der gigantische Schaden ist und angerichtet und die entscheidende Frage lautet nun: Können wir die Schuldigen und Verantwortlichen je identifizieren? Die Politiker, die blind vertrauten oder bewusst wegschauten. Die Wissenschaftler, die Warnsignale ignorierten? Die Ministerien, die aus der Nebelkerze eines statistischen Zufalls eine moralische Pflicht ableiteten? Der Schaden ist real und sichtbar. Wohlstand, Vertrauen, Geduld: alles nimmt rapide ab.

Der “Usbekistan-Moment” muss deshalb als Warnsignal verstanden werden. Er zeigt, wie anfällig eine Nation wird, wenn sie wissenschaftliche Modelle mit politischer Moral verwechselt. Er zeigt, wie gefährlich es ist, Studien nicht zu prüfen, bloß weil sie so wunderbar ins ideologische Weltbild passen. Und er zeigt, dass eine echte Demokratie nur dann funktioniert, wenn der Bürger kritisch bleibt und nicht jedes Papier glaubt, das ihm als alternativlos präsentiert wird. Deutschland muss aufwachen. Nicht irgendwann. Jetzt.