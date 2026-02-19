Söders Starkbierpopulismus: Miese Breitseiten gegen „faule“ Bürgergeldbezieher

Der chefministrierende bayrische Ober-Opportunist Markus Söder hat den gestrigen Politischen Aschermittwoch seiner CSU wieder mal genutzt, um sein aktuelles Lieblingsmantra über die “faulen Deutschen” abzusondern. Diesmal nahm er allerdings die noch immer unermüdlich und brav arbeitende Residualbevölkerung ins Visier, die aus Unionssicht immer noch zu wenig für Ukraine(r), Klimaschutz, Sondervermögens-Zinsknechtschaft und aufgeblähten Beamtenstaat schuftet und deshalb gefälligst ihre Wochenstundenzahl ebenso wie das Renteneintrittsalter nach oben schrauben möge, sondern die Bezieher des weltweiten bedingungslosen deutschen Grundeinkommens, vulgo “Bürgergeldempfänger”. Söder wörtlich: „Wer mehr arbeitet, dem muss auch mehr davon bleiben. Wer nicht arbeitet, weil er nicht arbeiten kann, der hat unsere Unterstützung. Wer arbeiten könnte, aber keinen Bock hat und erwartet, dass die, die arbeiten, sein Leben bezahlen. Das geht nicht mehr in Deutschland. Das ändern wir. Und dann schaffen wir dieses Scheiß-Bürgergeld ab“, polterte er in billigster Stammtischmanier. Seine Idee von der einen Stunde Mehrarbeit pro Woche, die ja wohl “nicht zu viel verlangt” sei, durfte dabei natürlich nicht fehlen – denn dies wären ja schließlich “nur 12 Minuten pro Tag”, so Söder.

Dass selbst die deutsche Wirtschaft diese Maßnahme für völlig sinnlos hält – schon allein deshalb, weil aufgrund der desolaten Wirtschaftslage gar nicht mehr so viele Aufträge hereinkommen – scheint Söder in der promillegeschwängerten Bierzeltatmosphäre offenbar entfallen zu sein. Es handelte sich einmal mehr um das typische aggressive Gefasel eines ewigen Opportunisten – denn Söder selbst hat aktiv daran mitgewirkt, dass die deutsche Wirtschaft durch den Klimawahnsinn vernichtet wird und Millionen von Arbeitsplätzen allein in der Auto- und Zulieferindustrie entweder bereits gestrichen wurden oder auf dem Spiel stehen. Durch Künstliche Intelligenz wird noch einmal eine gar nicht kalkulierbare Menge von Arbeitsplätzen für immer verlorengehen.

Merkels Irrsinnspolitik aktiv mitgetragen – und auch den millionenfachen Sozialmissbrauch

Und in dieser Situation schmeißt Söder nun Menschen, die keine Arbeit mehr haben und keine mehr finden, mit denen, die aus aller Herren Länder hierher strömen und die soziale Hängematte auskosten, in einen Topf und wirft allen unisono Faulheit vor. Die hälfte aller Bürgergeldbezieher sind Ausländer und die meisten von ihnen verdanken die Vollalimentierung dem millionenfachen Zustrom illegaler Migranten in die Sozialsysteme als Folge der verbrecherischen Politik Angela Merkels, der Söder jahrelang nicht nur tatenlos zugesehen, sondern die er mitermöglicht hat; er und sein Vorgänger an der Parteispitze Horst Seehofer tragen neben Merkel die Hauptverantwortung für diese Katastrophe.

Und als wäre das nicht pervers genug, hatte Söder der Großen Deutschlandzerstörerin 2023 sogar ´noch den höchsten Orden des Freistaates Bayern nachgeworfen. „Wenn man 16 Jahre Bundeskanzler ist, 5.860 Tage, so hat man es mir aufgeschrieben, das allein überlebt und durchlebt zu haben, ist schon eine Leistung“, faselte er damals bei der Preisverleihung, und ergänzte:„Du hast uns (…) durch schwerste Krisen geführt, Krisen, die nicht absehbar in der Dimension tief unser Land erschüttert haben“, sagte er weiter. Nun beschimpft er die Opfer von Merkels Politik, die er mitgetragen hat. Die Charakterlosigkeit dieses Mannes taugt nur noch für Starkbierpopulismus, ansonsten kann man ihn als seriösen Politiker in der Pfeife rauchen.