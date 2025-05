Sommer 2025 in der österreichischen Bundesliga: Welche bereits bekannten Transfers stehen bevor?

Fußball ist ein häufiges Gesprächsthema. Dieser Sport zieht Millionen von Menschen aus der ganzen Welt an. Im deutschsprachigen Raum ist Fußball die Sportart Nummer eins. Fans warten gespannt auf die Wettkämpfe ihrer Lieblingsmannschaften und verfolgen mit Bewunderung das geschickte Spiel ihrer Lieblingsfußballspieler. Viele von ihnen geben ihre Vorhersagen auf den Ausgang der Spiele auf seriösen Buchmacher-Websites wie GG.BET Österreich ab. Um bei Spielvorhersagen die richtigen Entscheidungen treffen zu können, wird unter anderem auf die Zusammensetzung der Mannschaften geachtet. Deshalb spielt das Thema Transfers eine wichtige Rolle.

Das Sommertransferfenster für die Saison 2025/26 in der österreichischen Bundesliga rückt immer näher. Einige geplante Änderungen in den Aufstellungen österreichischer Fußballteams sind bereits bekannt. Nachfolgend finden Sie die Namen der Fußballspieler, die die Bundesliga-Teams verlassen oder sich ihnen anschließen werden. Die Liste enthält auch die Namen von Fußballspielern, die nicht als Leihspieler kategorisiert sind.

FC Red Bull Salzburg

Bei Red Bull Salzburg wird es in der Saison 2025/26 zahlreiche Besetzungsänderungen geben. Zu den Neuzugängen des Teams gehören:

● Miha Matjasec: ein 16-jähriger slowenischer Fußballer,der am 1. Juli 2025 von NK Domzale U17 zu RB Salzburg wechselt. Die Ablösesumme beträgt 1,50 Millionen Euro.

● Mayker Palacios: ein 18-jähriger Fußballspieler aus Kolumbien, der derzeit für die Akademie Alemana de Futbol Popayán spielt.

Zu denjenigen, die den Verein verlassen werden, gehören Ignace Van der Brempt, Lawrence Agyekum, Luka Reischl. Diese Spieler sind zu Mannschaften aus anderen Ligen in anderen Ländern gewechselt.

Wolfsberger AC

Maximilian Scharfetter wird den Wolfsberger AC verlassen. Der 22-jährige Österreichischer hat bei diesem Verein einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Nach Ablauf seines Vertrages wird er vereinslos bleiben. Der Marktwert des Fußballers liegt bei 150.000 Euro.

SK Rapid Wien

Guido Burgstaller, dessen Marktwert bei 350.000 Euro liegt, wird den Verein verlassen und damit seine Karriere beenden. Der nun 36-jährige Fußballspieler aus Österreich agiert als Mittelfeldstürmer.

Auch Roman Kerschbaum, ein 31-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, verlässt das Team. Der österreichische Fußballer hat einen Marktwert von 275.000 Euro und wird nach Ablauf seines Vertrags ohne Verein dastehen.

FC Blau-Weiss Linz

Der FC Blau-Weiss Linz plant einige Veränderungen im Kader. Conor Noß, ein 24-jähriger Spieler, der im offensiven Mittelfeld spielt, wird die Mannschaft verlassen. Der Fußballer hat bemerkenswerte Leistung in der Bundesliga-Saison 2024/25 und hat zwei Tore erzielt. Der Marktwert des Spielers liegt bei 400.000 Euro. Nach Ablauf seines Vertrages mit diesem Verein wird er anscheinend vereinslos sein.

LASK

Philipp Ziereis ist ein 32-jähriger deutscher Fußballspieler, der seit dem 1. Juli 2022 für LASK spielt. Sein Vertrag läuft am 6. Juni dieses Jahres aus. Er wird von diesem Moment an ohne Verein bleiben. Der aktuelle Marktwert des Spielers beträgt 800.000 Euro. Neben den Bundesligaspielen 24/25 kam er auch in der Europa League Qualifikation, der Conference League 24/25 und im ÖFB Cup 24/25 zum Einsatz.

TSV Hartberg

Manuel Pfeifer ist ein 25-jähriger österreichischer Fußballspieler, der seit 2023 für den Fußballverein TSV Hartberg spielt. Sein Vertrag endet am 30. Juni dieses Jahres, danach wird er vereinslos sein. Der Spieler hat einen Marktwert von 1 Million Euro und spielt auf der Position eines Linksverteidigers. Er kam in den meisten Bundesligaspielen dieser Saison sowie in den ÖFB-Cup-Spielen 24/25 zum Einsatz.

WSG Tirol

Der siebzehnjährige österreichische Fußballer David Falkner wird sich am 1. Juli 2025 dem Fußballverein WSG Tirol anschließen. Er verlässt die Mannschaft AKA Tirol U18. Dieser junge und vielversprechende Fußballer spielt auf der Position des zentralen Mittelfeldspielers.

Diese Namen wurden bereits in den Transferlisten veröffentlicht. Jedoch ist es möglich, dass während des Sommertransferfensters neue Abschlüsse getätigt werden und weitere Deals stattfinden.