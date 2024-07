“Sonne und Wind schicken keine Rechnung”? Wenn doch alles nur so einfach wäre…

Den aus der Amtszeit von Umweltminister Jürgen “Eine Kugel Eis” Trittin zurückgehenden Spruch “Sonne und Wind schicken keine Rechnung”, der ebenso idiotisch wie nachweislich falsch ist, konnte man jüngst wieder – zumindest im Südwesten der Republik – zuhauf auf Wahlplakaten der SPD erblicken. Spontan fiel mir dazu ein: Dafür stellen die “Zeugen Habecks & Co.“ dann eine umso gesalzenere Rechnung aus – und dies, obwohl gerade die auf Basis angeblich rein natürlicher Quellen erzeugte Energie nach Ansicht bornierter linker und grüner Ideologen doch eigentlich viel kostengünstiger angeboten werden müsste als diejenige aus Kohle-, Gas- und Kernkraftwerken. Wenn sich da eben nicht gravierende Einschränkungen auftäten, die das ganze Kartenhaus von Vornherein schnell zum Einsturz bringen.

Der seit Jahren der Bevölkerung von skrupellosen Geschäftemachern, ihren Vasallen und Profiteuren aus Politik und Lobbyismus sowie dem von ihnen gesteuerten intellektuellen Proletariat präsentierte Unsinn einer völlig aus der Luft gegriffenen quasi Null-Cent-Rechnung je Kilowattstunde aus durch Sonnenstrahlung und Windkraft “gratis” generierter Energie erinnert mich immer an einen Film aus meiner Kindheit: „Peterchens Mondfahrt“ aus dem Jahre 1959. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass die Politiker und deren pseudointellektuelle Follower, welche nicht nur diesen abstrusen Unfug in die Welt hinaustragen, sondern auch noch die Menschen bedenkenlos belügen und an der Nase herumführen, kaum über das geistige Niveau eines Kindes oder gar Kleinkindes hinausgekommen sind.

Unermessliche Energie aus der Sonne – theoretisch

Denn diejenigen, welche – wann und wo auch immer – mit solch jedwedem gesunden Menschenverstand zuwiderlaufenden Schlagworten von der “kostenlosen” Solar- und Windenergie auf Stimmenfang gehen, outen sich schlicht als Scharlatane und Dilettanten, die auf die Dummheit anderer Menschen setzen. Größtenteils sind sie auch selbst, wie Peter Hahne es nur allzu treffend auszudrücken pflegt, einfach nur Idioten oder Vollidioten. Unglücklicherweise jedoch ist dank der unablässig auf uns herabprasselnden medialen Gehirnwäsche nach wie vor davon auszugehen, dass gut und gerne die Hälfte der Bevölkerung (wenn nicht mehr) dem Schmarrn von der fixen Idee des aufwandlosen Anzapfens von Sonne und Wind auf den Leim geht. Allenfalls der Sonnenbrand ist etwas, wofür uns die Sonne auf den ersten Blick zwar keine Rechnung stellt, die dann auf den zweiten Blick hingegen sehr wohl kommt – entweder durch den Hautarzt zur Behandlung der Strahlenschäden oder auch durch die Kliniken infolge operativer Behandlung von Hautkrebs. Diese Rechnung ist am Ende die teuerste, denn sie kann sich obendrein am Ende auch noch lebensverkürzend auswirken.

Die Sonne als Zentralgestirn unseres Sonnensystems bestimmt seit vielen hundert Millionen Jahren das Leben auf ihrem nach Merkur und Venus drittnächstem Planeten Erde. Sie emittiert pausenlos eine schier unermessliche Menge an Energie in Form von Strahlung, pro Sekunde mehr als das 20.000-Fache des Primärenergieverbrauchs der Menschheit seit Beginn der Industrialisierung und das über einen Zeitraum von mindestens 10 Milliarden Jahren. Der davon auf die Erde entfallende winzige Bruchteil (im Milliardstelbereich des Gesamtausstoßes) ist immer noch mehr als 10.000 Mal mehr, als die Menschheit insgesamt am Energie verbraucht. Diese Einstrahlung ist nicht nur der eigentliche und hauptsächliche Faktor des Erdklimas (was den angeblichen Beitrag des Menschen am “Klimawandel” grundsätzlich in Zweifel zieht), sie bewirkt auch alleinig das Wachstum aller Pflanzen als Grundlage unserer Ernährung ebenso wie auch derjenigen der demselben Zweck dienenden Tiere, die sich zumeist pflanzlicher Quellen bedienen.

Siliziumproduktion ebenfalls energieintensiv

Der als Photosynthese bekannte Prozess, in dessen Verlauf CO2 in Gegenwart von Wasser in organisches Material zuerst in Traubenzucker (C6H12O6) umgewandelt wird und daraus durch eine unglaubliche Vielfalt biochemischer Reaktionen die für uns lebensnotwendige Flora entsteht, läuft nur in Gegenwart von Sonnenlicht ab. Dabei erweist sich der dieser Reaktion zugrunde liegende Mechanismus gegenüber dem zur technischen Ausbeutung der Sonnenenergie erforderlichen Aufwand als haushoch überlegen, denn die grüne Pflanzenwelt stellt die dafür nötige Infrastruktur seit Jahrmillionen zur Verfügung, ohne, zumindest in diesen Fall, dafür eine Rechnung auszustellen. Das im Blattgrün der Flora angesiedelte Reaktionszentrum dieses Naturwunders besteht aus einem Proteinkomplex aus mehreren Untereinheiten der sich im Verlauf der Evolution kaum verändert hat. Übrigens erhielten die drei deutschen Biochemiker beziehungsweise Biophysiker Hartmut Michel, Johann Deisenhofer und Robert Huber für die Aufklärung dieses außerordentlich komplexen Mechanismus im Jahr 1988 den Nobelpreis für Chemie.

Allerdings müsste jeder Person, die sich einmal eingehender mit der technischen Ausnutzung von Sonnenstrahlung zur Energieerzeugung befasst hat, bekannt sein, dass es nicht nur einer Reihe von Produktionsschritten zur Herstellung der dazu benötigten Sonnenkollektoren bedarf, sondern diese nicht zuletzt auch einen großen energetischen Aufwand erfordern, der Wirkungsgrad im Durchschnitt bei 50 Prozent liegt und diese dann nach 15 Jahren als Sondermüll zu entsorgen sind. Die gebräuchlichsten Solarmodule greifen auf das Halbmetall Silizium zurück, das in der Erdkruste – als dessen Dioxid-Verbindung SiO2 – in nahezu unerschöpflicher Menge anzutreffen ist. Allerdings muss zur Nutzung als Solarpanel das Element in einer Reinheit von mindestens 99,9 Prozent vorliegen, was mit einem enormen energetischen Aufwand einhergeht und damit bereits von Vornherein die angebliche Null-Cent Rechnung ad absurdum führt. Ein Blick in alle Lehrbücher der Anorganischen Chemie wird dies bestätigen.

Kein echter Durchbruch in Sicht

Die Forschungsaktivitäten meiner früheren Firma, Silizium durch neuartige (teure) organische Materialien zu ersetzen, wurden meines Wissens schon vor Jahren eingestellt, weil der Wirkungsgrad weit hinter dem mittels Siliziumzellen-Technik erzielbaren hinterherhinkte. Inzwischen sind allerdings schon einige Jahre ins Land geflossen – die Wissenschaft schreitet ja stetig voran –, so dass die damals von koreanischen Arbeitsgruppen erzielten Wirkungsgrade von um die 15 Prozent mittlerweile erheblich höher liegen dürften. Summa summarum ist jedoch festzuhalten, dass trotz intensivster Anstrengungen bislang noch kein echter, zumindest kostengünstiger und damit auch ressourcensparender Durchbruch bei der großflächigen Ausnutzung der Sonnenstrahlung zur Energiegewinnung erfolgte. Und wenn dazu auch noch die solare Lichtausbeute an besonders energiereicher Strahlung so dürftig ausfällt wie in den vergangenen acht Monaten, dann nützen auch Abertausende von Solarpaneelen nicht mehr allzu viel.

Was für die Ausnutzung der Sonnenstrahlung zur Lösung unserer Energieprobleme gilt, trifft in ähnlicher Hinsicht auch für die Windkraft zu, wenngleich sich die Mechanismen rein physikalisch gravierend voneinander unterscheiden. Denn bei der Solartechnik wird die Energie mit Hilfe von Strahlung erzeugt, während sie im Falle des Windes wohl mehr den Gesetzen der Mechanik gehorcht. Seit vielen Jahrhunderten werden Windmühlen nicht nur zum Mahlen des Brotgetreides, sondern auch zur Entwässerung eingesetzt wie beispielsweise in den Niederlanden. Und demselben Basisprinzip wird auch bei den Windkraftanlagen (WKA) Rechnung getragen – mit dem bemerkenswerten Unterschied, dass durch die gigantischen „Windmühlenflügel“ ein Generator zur Stromerzeugung angetrieben wird und diese Ungetüme logischerweise um einige Dimensionen größer ausfallen.

Abnorme Kollateralschaden

Um einmal einen Eindruck von der beachtlichen Größe nur einer WKA zu vermitteln, lassen Sie mich dazu stichwortartig einige Daten aufgreifen:

Gesamthöhe: ca. 200 Meter

Nabenhöhe (Höhe des Turms): ca. 140 Meter

Höhe des Stahlbetonturms: ca. 135 Meter

Gewicht des Stahlbetonturms: ca. 2.800 Tonnen

Dimension des auf den Turm aufgesetzten Maschinenhauses: Länge 18 Meter, Breite 6 Meter mit einem Gewicht von ca. 120 Tonnen

Im Maschinenhaus ist ein Generator mit einem Gewicht von ca. 220 Meter untergebracht

Rotordurchmesser: ca. 126 Meter mit einem Gewicht von ca. 320 Tonnen

Durchmesser des Fundaments: ca. 20 – 30 Meter

Tiefe des Fundaments: ca. 4 Meter

Gesamtgewicht des Fundaments: ca. 3.500 Tonnen

Gesamtgewicht der WKA: ca. 7.000 Tonnen

Dabei darf der negative Einfluss auf die Umwelt keineswegs unterschlagen werden. Denn jeder WKA fallen ca. 10.000 Quadratmeter Wald zum Opfer, wovon nur ein Teil wiederaufzuforsten ist. Ein Ergebnis davon ist nicht nur die dauerhafte Versiegelung der Grundfläche des Fundaments mit ca. 500 Quadratmetern und der Kranstellfläche von rund 1.800 Quadratmeter, sondern auch noch das millionenfache Schreddern von Vögeln, Insekten und Fledermäusen durch die gigantischen Windmühlenflügel. Last but not least kommt auch der Veränderung des Mikroklimas hinter den Windparks eine nicht ganz zu vernachlässigende Bedeutung zu, was sich auch in einer merklichen Verminderung der Niederschlagsmenge im Hinterland der WKA’s äußern könnte; von der Belastung durch Infraschall ganz zu schweigen.

Wohin mit den Altlasten?

Schon an diesen Ausführungen wird wohl unschwer erkennbar, dass der technische Aufwand auch nur für eine WKA gigantische Mengen nicht nur an Material (mehrere 1000 Tonnen Beton und mehrere hundert Tonnen Stahl) sondern auch an Energie verschlingt. Da Beton als wesentlichen Bestandteil Calciumoxid (CaO, also gebrannter Kalk) enthält, der erst – hochgradig energieintensiv – ab 800 Grad Celsius aus Calciumcarbonat (CaCO3) gemäß der Formel CaCO3 → CaO + CO2 gewonnen wird, wird bei dieser Reaktion auch das angeblich ach so schädliche Klima-Gas Kohlendioxid in riesigen Mengen in die Atmosphäre geblasen. Nur, dass es sich seitens der links-grünen Windkraft-Apologeten in diesem Fall offenbar um „gutes“ CO2 handeln dürfte, zumal es auch einer vermeintlich guten Sache dient.

Doch könnten sich die Nachteile dieser WKA vom ökologischen Standpunkt aus alles andere als unbedenklich erweisen. Dazu zählen nicht nur die in ökologisch wertvolle Wälder hineingeschlagenen Schneisen, sowohl um den für eine optimale Windausbeute erforderlichen höher gelegenen Standort auszunutzen als auch die Zufahrtswege offenzuhalten. Des Weiteren wäre auch noch der Verschandelung des Landschaftsbildes, sowie der immensen Kosten für Betrieb und Unterhalt dieser 28.230 Anlagen (Stand 2021) Rechnung zu tragen. Und sollte es irgendwann einmal zu einem vermehrten Abriss kommen, wohin dann mit den Millionen Tonnen an verbautem Beton?

Papier ist geduldig…

Außerdem: Bezogen auf die Leistung des inzwischen stillgelegten AKW Fessenheim im benachbarten Elsass (die Franzosen errichteten als Kompensation dafür mittlerweile mehrere modernere und leistungsstärkere Anlagen) könnten lediglich 16 AKW des sogar vergleichsweise wirkungsschwachen, weil veralteten Typs Fessenheim die Leistung aller 22.300 WKA übernehmen – dies allerdings, verglichen mit den WKA, mit einem dazu verschwindend kleinen Anteil an Baumaterial und Produktionskosten.

Bereits seit Jahren richtet sich das Augenmerk der Windkraftstrategen auf die sich auf dem Festlandsockel vor der Küste befindlichen sogenannten Offshore-WKA, mit deren Hilfe große Teile des Landes künftig mit „Öko-Strom“ versorgt werden sollen. In diesem Zusammenhang stellt sich aber nicht zuletzt auch die Frage nach dem Stromtransport bis hin zu weit entfernten Abnehmern. Diesbezüglich wären nicht nur Investitionen von Dutzenden an Milliarden Euro erforderlich, sondern die Republik würde durch die unterirdisch anzulegenden sehr dicken Kabel, um den Ohm‘schen Widerstand zu vermindern, auch regelrecht umgepflügt. Ob sich dieser riesige Aufwand lohnt, steht auf einem anderen Papier. Allerdings erweist sich Papier bekanntermaßen als geduldig und niemand weiß so recht, ob dadurch nicht wieder ein energetisches Milliardengrab generiert wird wie schon allzu viele zuvor.

Anspruch und Wirklichkeit

Bleibt als Fazit festzuhalten: Mit der augenscheinlichen Null-Cent-Rechnung für Sonne und Wind wird dem unbedarften Bürger lediglich Sand in die Augen gestreut, mit dem Zweck, ihm den Blick auf die Realität zu verbauen und die dahinterstehende monumentale Lüge zu verschleiern. Denn wie aus dem bisher Dargelegten zweifelsfrei ersichtlich ist, fällt der Preis für das letztliche Anzapfen von Sonne und Wind mehr als beträchtlich aus und bietet das Potenzial, dass sich der Staat mit solchen Projekten nicht nur hoffnungslos verhebt, sondern der Steuerzahler für diese links-grün-sozialistischen Hirngespinste empfindlich geschröpft wird.

Leider klaffen Anspruch und Wirklichkeit auch hier wieder einmal weit auseinander. Nicht zuletzt wird aber auch das stetig vertretene Narrativ von den „erneuerbaren Energien“ widerlegt – denn diese “Erneuerbarkeit” gibt es schlicht und ergreifend nicht. Einmal genutzte Energie ist nun eben einmal verwendbar und kann nicht mehr „erneuert“ werden. Deshalb würde ich eher den Begriff einer „aus natürlichen Quellen kontinuierlich gewinnbaren Energie“ bevorzugen. Denn auch die durch die Sonne via Kernfusion erzeugte Energie in Form von Strahlung bedingt einen kontinuierlichen, wenn auch extrem winzigsten Gewichtsverlust, denn Materie wandelt sich dabei stetig in Strahlung um. Bis sich dieser Verlust jedoch für das Leben auf der Erde bemerkbar macht, die Sonne sich zu einer Supernova aufbläht und dann zu einem winzigen sogenannten „Weißen Zwerg“ unendlich großer Masse zusammenschrumpft, werden allerdings noch mehrere Milliarden Jahre vergehen.