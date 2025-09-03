Sonst keine Probleme? Catcalling oder: wenn der pfeifende Bauarbeiter schlimmer ist als der Messerstecher

Es gehört zur politischen Folklore unserer Tage, dass die Maßstäbe verrutschen. Wo früher ein Staat den Schutz von Leib und Leben, die Abwehr von Gewalt und den Erhalt einer bürgerlichen Ordnung als seine höchste Pflicht verstand, gilt heute die Empfindlichkeit als Maß aller Dinge. Das Strafrecht, einst Ultima Ratio, wird nun zur Bühne moralischer Symbolpolitik. Der neueste Beweis: die SPD will das sogenannte „Catcalling“ – also anzügliche Sprüche, Pfiffe oder Blicke – kriminalisieren. Bundestags-Fraktionsvize Sonja Eichwede sagt dem “Stern”: „Diese Gesetzeslücke muss geschlossen werden. Solch ein Verhalten können wir nicht tolerieren.“ Und weiter: „Nicht die Opfer sollten ihr Verhalten ändern, sondern die Täter“. Anna Schneider moniert dazu in der “Welt”: „In der Tat. Aber der Kerngedanke jeglicher Emanzipation war doch eigentlich einmal, nicht für alles einen Daddy zu brauchen…“. Und Mirjam Epstein ärgert sich im “Cicero”: „Ein Hoch auf die Viktimisierung. So werden Bagatellen politisiert und in Gesetze gegossen – und Frauen auf die Opferrolle festgeschrieben.“

Dass ein Staat sich mit dieser Frage überhaupt auf der Ebene des Strafgesetzbuches befasst, zeigt die Verschiebung der Achsen. Früher stand die objektive Tat im Zentrum: eine Handlung, die einen Schaden hervorruft und deshalb sanktioniert werden muss. Heute genügt das subjektive Gefühl einer Beleidigung, einer Verunsicherung, einer „unangenehmen Atmosphäre“. Damit wandert das Strafrecht in die Sphäre des rein Emotionalen. Ein Land, das sich diese Verlagerung leistet, ist bereits mitten in der Gesinnungsjustiz angekommen. Das gilt umso mehr, als gleichzeitig die Augen vor den eigentlichen Gefahren verschlossen werden: vor Messerattacken in Bahnhöfen, vor Bandenkriminalität, vor importierter Gewalt in Schwimmbädern, vor Gruppenvergewaltigungen. Wer die Polizeiberichte der letzten Jahre liest, erkennt: das Problem der inneren Sicherheit ist nicht der “bauarbeiterliche” Komplimentpfiff. Doch während der Messerstecher in den Statistiken zur „Einzelfall“-Fußnote schrumpft, wird der Pfiff zum Politikum hochstilisiert.

Moralische Relevanzumkehr

Es handelt sich um eine Relevanzumkehr, die symptomatisch ist. In der alten Ordnung war die Gesellschaft robust, man traute den Bürgern die Fähigkeit zu, sich gegen eine unangebrachte Bemerkung selbst zu behaupten. Heute dagegen stilisiert man Frauen zur schutzlosen Opfergruppe, die nur durch strafrechtliche Allmacht gerettet werden könne. Damit betreibt man nicht Emanzipation, sondern Infantilisierung. Zugleich wird eine neue Hierarchie aufgestellt: Wer sich von Worten oder Blicken belästigt fühlt, soll künftig denselben Rechtsanspruch reklamieren können wie das tatsächliche Gewaltopfer. Damit wird nicht nur das Strafrecht verwässert, sondern auch das Leid realer Opfer relativiert. Wer einmal Opfer eines Messerangriffs wurde, weiß, dass zwischen einer eingeworfenen Bemerkung und einer eingestochenen Klinge Welten liegen.

Warum also dieser Vorstoß? Die Antwort ist klar: Weil er billig ist. Ein neues Delikt „Catcalling“ zu schaffen, kostet kein Geld, bindet aber die moralische Aufmerksamkeit. Es erlaubt der SPD, sich als feministische Avantgarde zu inszenieren – ohne das Grundproblem der von ihr selbst mitverursachten Sicherheitskrise anzutasten. Wer den Messerstecher nicht sehen will, konzentriert sich lieber auf den Bauarbeiterpfiff.

Gleichzeitig dient die Debatte als Ablenkung: Während immer mehr Bürger beim nächtlichen Heimweg das Messer in der Handtasche oder in der Jacke ihres Angreifers fürchten, verlegt sich die Politik auf den Kampf gegen die „Atmosphäre der Unhöflichkeit“. Damit wird ein kultureller Stellvertreterkrieg geführt, der die eigentlichen Fragen verdrängt: Wer kontrolliert die Straßen, wer garantiert Ordnung, wer schützt die Bürger vor realer Gewalt?

Rückfall in den Tugendstaat

Was hier betrieben wird, ist der Rückfall in eine vormoderne, tugendstaatliche Politik: nicht das Verbrechen wird verfolgt, sondern das Abweichen von der gewünschten Haltung. Catcalling-Kriminalisierung ist ein weiteres Mosaik im Bild einer Gesellschaft, die das Strafrecht als pädagogisches Instrument missbraucht. Dass Frankreich, die Niederlande, Portugal und Spanien solche Gesetze bereits eingeführt haben, ändert an dieser Einschätzung nichts.Doch ein solcher Tugendstaat ist nie neutral. Er richtet sich nicht gegen alle Formen von Belästigung, sondern nur gegen die, die ins Raster der Ideologie passen. Die massiven Belästigungen und Übergriffe, die seit 2015 etwa auf öffentlichen Plätzen und bei Volksfesten durch Gruppen junger Migranten dokumentiert sind, werden beschönigt oder verschwiegen. Dort, wo es gefährlich und brisant wird, bleibt die SPD stumm. Der pfeifende weiße Biodeutsche und unterstelle “Alltagschauvinist” aber dient als Feindbild, weil er das Narrativ von der „toxischen Männlichkeit“ befeuert, das wiederum als Hebel für die Umgestaltung der Gesellschaft taugt. Generalverdacht? Bei dieser “Tätergruppe” kein Thema.

Das Projekt der SPD, Catcalling zu kriminalisieren, ist mehr als nur ein fragwürdiger Gesetzesvorstoß. Es ist Symptom einer Gesellschaft, die die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Der Staat, der den Bürger nicht mehr vor der Messerattacke schützen kann oder will, kriminalisiert den Pfiff. Er zieht die Grenze des Strafrechts nicht mehr zwischen Recht und Unrecht, sondern zwischen Gefühl und Empfindlichkeit. So entsteht eine doppelte Entwertung: Die reale Gewalt wird verharmlost, und die Alltagssprache wird kriminalisiert. Es bleibt die bittere Diagnose: Wenn der pfeifende Mann wichtiger ist als der Messerstecher, dann ist der Rechtsstaat zur Karikatur seiner selbst geworden.