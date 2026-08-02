Soros und die Sozen: Wer baut die Welt um?

Den einfachen Erklärungen, die komplexe globale Entwicklungen gern einzelnen Köpfen mit dunklen Plänen zuordnen, stand ich immer skeptisch gegenüber – zuviel Verschwörung. Inzwischen denke ich immer öfter darüber nach, ob ich damit noch richtig liege. Komplexe Systeme und Bedingungsgefüge wirken langsam und sind zumeist rational erklärbar. Die Entwicklungen, die wir auf der Welt sehen, sind aber aus der Perspektive einer Mehrheit nicht rational, sie tragen deutliche Züge verrückt gewordener Despoten und vollziehen sich mit einer Geschwindigkeit, die nur sehr steile totalitäre Hierarchien generieren können. Die These könnte also lauten: Die Zivilisation wird von sehr wenigen Köpfen neu organisiert. Einfach, weil die es Dank neuer Werkzeuge jetzt können. Was dabei entsteht, könnte man als ein digitalisiertes Feudalsystem mit angeschlossener Staatskultur beschreiben. Mit allem was dazugehört: Fürsten, Latifundien, Vasallen, Sklaven. Und Kirchen natürlich. Die Veränderungen überfordern die meisten. Sie haben keine Vorstellung davon, was da um sie herum und mit ihnen passiert. Es geht zu schnell.

Man müsste diese Entwicklungen gesellschaftstheoretisch fundiert anhand von Zahlen und Bewertungen aufarbeiten, wahrscheinlich gelänge das auch ganz gut. Mir fehlen dazu Zeit, wissenschaftliche Grundkenntnisse und etwa zweihundert Mitarbeiter. Aber vielleicht darf man auf ein paar wenige beunruhigende Vorgänge hinweisen, die auf eine enorme, zerstörerische Konzentration von Macht im Allgemeinen auf fast allen Ebenen hindeuten. Ich will noch anmerken, dass die Forderungen der Linken nach Umverteilung richtig wären, wenn sie denn tatsächlich die akkumulierten Produktivitätsgewinne des Geldadels zurück in Richtung Mittelstand und funktionierende Märkte verschieben könnten. Sie verschieben aber lediglich Vermögen in riesigem Umfang zusätzlich vom Mittelstand in Richtung Staat mit all seinen Leistungsempfängern. Die Finanzgurus mit ihren Möglichkeiten indes bleiben völlig unerreichbar und agieren immer dreister. Dass hier die Libertären beim maßlos überfetteten Staat ansetzen, ist eine Idee, die einleuchtet. Die unbedingt dazugehörige wäre eine eher linke. Nämlich, die Kapitalkonzentration der Märkte zu begrenzen. Wie man beides zusammenbringt, und damit die unheilige Allianz aufbricht, konnte mir noch niemand schlüssig erklären.

Auffällige Alleingänge

Zurück zu den großen Machern. Fangen wir mal ganz „harmlos“ an: Mit dem Phänomen Gianni Infantino zum Beispiel, der nun im Alleingang das tief verwurzelte Kulturphänomen Fußball-WM an Privatinvestoren verscherbeln will. In etwa so, wie einen teuren, einzigartigen, gut gepflegten Gebrauchtwagen, den er als Hausdiener eigentlich nur von der Hoteleinfahrt in die Tiefgarage hätte fahren sollen. Er bietet dazu 211 nationalen Verbänden ganz offen Bestechungsgelder an, damit diese dem milliardenschweren Coup ihren Segen erteilen. Es wäre wahrscheinlich ganz lehrreich, einfach mal die zugehörigen Umsätze auf den Konten des Herrn Infantino offenzulegen. Die für die Übernahme in den Startlöchern stehende Investorengruppe wird übrigens von einem gewissen Joshua Kushner angeführt. Es handelt sich um den Bruder von Jared Kushner. Falls bei einigen der Groschen nicht fällt: Jared ist mit Ivanka Trump verheiratet. Wir lernen: Offenbar war der vom überaus dankbaren Infantino vor der WM an den gastgebenden POTUS überreichte Friedenspreis in Form einer vergoldeten Replik des FIFA-Weltpokals verdammt hoch dotiert. Ein „Deal“ halt. So wie „Puts“ und „Calls“ auf den Ölpreis, der inzwischen jeden Tag – nach brandheißen Nachrichten von den Iran-Verhandlungen – entweder zehn Prozent nach oben oder nach unten schießt. Ein glücklicher Mann, der diese Infos ( “…Straße frei … Straße zu … Bomben in die Steinzeit … ganz vernünftige Leute, die Iraner … stehen kurz vor einem Frieden … zahlreiche Ziele im Iran angegriffen…”) immer ein paar Minuten eher hat als alle anderen. Womit wir wieder inmitten der Politik sind.

Alleingänge waren es letztlich auch, die dazu geführt haben, dass die spanische Exklave Ceuta binnen weniger Stunden von Migranten überrannt werden konnte. Über Nacht war von einem Richter des spanischen Obersten Gerichts ein riesiges Loch in die territoriale Integrität Europas gesprengt worden: Das verkündete Skandalurteil, dem zufolge der unmittelbare Schutz der europäischen Außengrenzen für Schlauchboote und Schwimmer plötzlich nicht mehr gilt, war mittels Klage eines algerischen Strohmannes von Amnesty International und Human Rights Watch NGO-gesteuert durchgesetzt worden. Als mit Abstand größter Spendengeber von Human Rights Watch fungiert wer? Richtig: Die Open Society Foundation eines gewissen George Soros. Dies alles vollzog sich bereits lange vor dem Bekanntwerden jahrelanger, sehr regelmäßiger Treffen des sozialistischen spanischen Regierungschefs Pedro Sanchez mit der Soros-Familie. Diese der Öffentlichkeit vorenthaltenen Konsultationen wurden durch das spanische Online-Portal “Okdiario” und weitere freie Medien aufgedeckt und schließlich, wenn auch nur widerstrebend und zögerlich, von der spanischen Regierung offiziell eingeräumt.

Eingehämmerte ideologische Erzählungen

Die Nachricht vom Fall der spanischen Mauer schlug am Freitag in ganz Afrika ein wie eine Bombe. Die Bilder aus Ceuta dürften dabei lediglich die Anfänge dessen sein, was folgen wird. Für die in Spanien ausufernden Waldbrände sind (infolge der Russland-Sanktionen, die den Ersatzteilnachschub für das eingesetzte russische Spezialfluggerät verhindern) keine Löschflugzeuge da – und gegen den jetzt einsetzenden Massenansturm auf Europa fehlen Grenzschützer und Gesetze. Herr Sanchez hatte einfach kein Geld übrig: unter seiner Ägide wurden 1,15 Millionen Immigranten eingebürgert, die nun für dauerhaft leere Haushaltskassen sorgen dürften; die Legalisierung weiterer 500.000 Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel ist bereits angekündigt. 7,4 Millionen Ausländer leben in Spanien und schätzungsweise eine Million davon ohne irgendwelche Papiere. Erklärbar sind solche Zustände nur aus der Perspektive externer Interessen.

Selbstverständlich werden die Ausläufer dieses Tsunamis auch Deutschland erreichen. Hier wurden seit 2018 sogar noch mehr – nämlich 1,5 Millionen Ausländer – per Verwaltungsakt in Inländer verwandelt. Es gibt hier halt immer noch am meisten zu holen. „Umvolkung“ darf man das bunte Treiben allerdings nicht nennen; da sorgen vor allem deutsche Meldeportale und Staatsanwälte für Ordnung im Diskurs. Die offiziellen Begründungen sind immer dieselben: postkoloniale Schuld, Humanität, Demographie. Hier schließt sich der Kreis: Diese eingehämmerten ideologischen Erzählungen werden von Universitäten, Thinktanks, Menschenrechtsorganisationen, Rechtsberatungsstellen, Medienprojekten und zivilgesellschaftlichen Initiativen vertreten – eben jene vorpolitischen Instanzen und NGOs, deren Verantwortliche während ihres „langen Marsches durch die Institutionen“ auf ganz bestimmte zweckgebundene Finanzmittel zurückgreifen konnten. Dreimal darf man raten, wer diese bereitgestellt hat. Das Soros-Netzwerk zieht inzwischen weltweit Fäden. So auch im einwohnerstärksten Land der Erde: Über das sogenannte Open Society University Network (OSUN) und mit ihm assoziierte Bildungszentren wurden in Indien bereits höchst erfolgreich “One-World”- und Transgender-Ideologien implantiert. Quasi über Nacht entstand nun mit der „Kakerlaken-Partei“ eine organisatorisch und finanziell schlagkräftige Bewegung des Mittelstands, die als ersten Erfolg den Bildungsminister zu Fall brachte. Sie wird ebenfalls mit Soros in Verbindung gebracht.

“Strategische Investments”

Aber worum geht es dem Soros-Clan denn nun eigentlich? Um den neuen bunten, diversen, friedlich tanzenden Menschen? Wohl kaum. George und Alexander Soros waren zeitlebens Spekulanten. Der Begriff “Spekulant” täuscht ein wenig darüber hinweg, dass das Risiko der Wetten immer dann dramatisch sinkt, wenn das Ergebnis vorher bereits bekannt ist – und zwar vor allem dann, weil man es selbst herbeigeführt hat. Es handelt sich dabei um nicht weniger als die Kernkompetenz der Familie Soros. Soros wettete 1992 mit sogenannten Leerverkäufen massiv gegen das britische Pfund, ließ anschließend seinen Hedgefonds Quantum Fund Gerüchte streuen, das Pfund sei massiv überbewertet – und strich nach dem folgenden Absturz der Währung in kürzester Zeit eine Milliarde Gewinn ein. Gegen die Währungen der südostasiatischen Tigerstaaten spekulierte er in den Neunzigern ebenfalls wiederholt, was Millionen Menschen in die Armut stürzte. Seine Version der Geschichte geht natürlich anders: Er hätte lediglich jeweils „die Lage sauber analysiert„. Wer ein paar Jahre lang die Methoden von Hedgefondmanagern verfolgt hat, wird darüber müde lächeln.

Das Vermögen von George und Alexander wird heute mit knapp zwanzig Milliarden Dollar angegeben. So genau weiß man das nicht. 32 Milliarden wollen die „Philanthropen“ bereits für “gemeinnützige” Zwecke ausgegeben haben. Allein 18 Milliarden davon stecken in der Open-Society-Foundation; gut investiertes Geld. Weitere vier öffentlich weniger präsente Soros-Kinder sind in diversen Stiftungen, Trusts und äußerst ertragreichen Beteiligungsgesellschaften verankert. Die Erzählung, dass sich genuine Börsengurus unter Aufgabe finanzieller Interessen in Altruisten und Heilsbringer verwandeln, widerspricht so ziemlich allem, was ich bisher im Leben über Psychologie und menschliches Handeln gelernt habe. Zu ergänzen ist: Der Verweis auf die große jüdische Weltverschwörung verunklärt die ökonomischen Zusammenhänge dabei eher, als dass er ihn sinnvoll begründet. Es handelt sich hier – jedenfalls nach meiner Überzeugung – vor allem um Effekte, die „Think Big!“, Digitalisierung und Billionenverschiebungen an den Finanzmärkten eben einfach hervorgebracht haben. Der Verweis auf ähnlich unterfütterte strategische Investments eines Bill Gates oder Ray Dalio soll an dieser Stelle genügen.

Souveränitätsabbau und Entmachtung der Einzelstaaten

Wenn Soros und andere Hedgefondmanager also auf etwas spekulieren, dann dürfte das zuerst ein abstürzendes Europa sein, in zweiter Linie vielleicht der gläserne bespielbare Einheitsmensch. Kalkulierbar muss er sein, orientierungs- und ahnungslos und nach Belieben verwendbar. Vielleicht soll er “kriegstüchtig” sein, vielleicht als “Leihmutter” dienen, vielleicht soll er einfach nur “nichts besitzen wollen und dabei glücklich sein”? Damit kann man etwas anfangen. Als Investor. Was einem Soros sicher nur wenig nützt, ist hingegen eine Gesellschaft aus lauter freien, gebildeten, aufgeklärten, selbstbestimmten und kritischen Geistern. So eine Masse würde sich nicht steuern lassen, sondern selbst steuern wollen. Gewinne würden sie behalten. Das wären also dann eher unerwünschte Konkurrenten.

Kommen wir kurz zur Durchführung der Agenda: Die globalistischen Strippenzieher erschaffen sich die nötigen politischen Instrumentarien, indem sie gezielt Personen ideologisch aufrüsten und an wichtigen Schaltstellen platzieren, von denen aus sie den Weg für bestimmte Entwicklungen freischießen. Damit einher geht die Entmachtung nationaler Parlamente, die immer mehr an die Vorgaben supranationaler, in keinem Fall mehr demokratisch legitimierter, dafür aber wiederum direkt privat finanzierter Organisationen gebunden werden. Das schafft dann in der der Folge – kein Staat entlässt seine Kinder – neue Freiräume bei den nationalen Strukturen. Dort verfällt man in eine Art Beschäftigungtherapie, die zuhause die Gemüter erhitzt und vom wirklichen Geschehen eher ablenkt: Politiker und Abgeordnete verabschieden abstruse Gesetze, drehen TikTok-Filmchen, sitzen in Talkshows herum, kreieren neue Behörden oder verkaufen Termine mit Kollegen. Immer öfter versuchen sie sich auch als organisierte Kriminelle. Die Auflösungserscheinungen „unserer Demokratie“ – nach mir die Sintflut – haben inzwischen alle Bereiche des Beamten- und Parteienstaates erfasst. Nicht zuletzt wird das an der ungeheuerlichen Verluderung von Kleiderordnung, Sprache, Manieren und Arbeitsmoral deutlich. Daseinsfürsorge zu betreiben, Ausgaben und Bürokratie zu reduzieren und für Bildung – die wichtigste aller Investitionen –, kinderfreundliche Politik und auskömmliche Renten zu sorgen, kommt hier niemandem mehr in den Sinn. Warum auch? Was hätte der Aparat in seinem kurzsichtigen Selbstbedienungsmodus auch davon? Und was, bitteschön, ein Hedgefondsmanager?

Das Wirken der Genossen

Als ein besonders plastischer Beleg für die Instrumentalisierung nationaler parteienstaatlicher Strukturen mag der 12-Prozent-Hinterzimmerverein SPD mit seinem Regierungsabonnement dienen. Dessen Geschäft hat sich von der Altherren-Salonpolitik, von Arbeiterklasse und Gewerkschaften weg, hin zu deutlich zwielichtigeren Betätigungsfeldern bewegt. Das wichtigste hierbei ist zweifellos die Migrationsindustrie. So führen die Spuren der Terrortaten von Stade und des CSD in Berlin auf erstaunlich direktem Weg hin zu Mandatsträgern der SPD. Die “Aufarbeitung” der Vorfälle erstaunt dann kaum noch: Beide Täter können nicht mehr befragt werden, die Beihelfer wurden auf freien Fuß gesetzt und sind verschwunden. Über den Hintergrund der von SPD-Funktionären organisierten Aufenthaltstitel und der finanzierten Vorfeld-NGOs wird erneut nur in wenigen freien Medien diskutiert, die darob sogleich in die rechtspopulistische Schwurbler-Ecke gerückt werden. Das zugehörige Grundrauschen – die Bekenntnisse des Bundespräsidenten, der SPD-geführten Innenministerien und sogar des Verfassungsschutzes zur (bezeichnenderweise auch noch offen in SPD-Gewerkschaftsbussen herumkutschierten) Antifa wird dabei ebenso konsequent ausgeblendet wie die Verbindungen der Sozis zu geheimdienstlich organisierten Agitprop-Abteilungen; etwa zur berüchtigten Amadeu-Antonio-Stiftung, den kaum weniger berüchtigten Zusammenschlüssen von “Correctiv” und “HateAid”, dem im Fall Ballout ins Trudeln geratenen linksradikalen, seit 2017 mit zig Millionen Steuereuros geförderten „Deradikalisierungverein“ namens “Violence Prävention Network” und unzähligen weiteren “zivilgesellschaftlichen” Kampfverbänden. Alle machen sie mit beim großen Experiment.

Durch die SPD wurde das NGO-Selbstbedienungsprogramm “Demokratie leben” aufs Gleis gesetzt, zahllose NGOs aufgebaut und umgehend mit Millionensummen gefördert – Darunter auch sogenannte Seenotrettungsmissionen wie “Sea-Eye”, “SOS Humanity”, “SOS Méditerranée Deutschland” oder “RESQSHIP”. Zahlreiche SPD-geführte Städte schlossen sich zur Aktion „Sichere Häfen“ zusammen, die sogar besonders eilfertig die Übererfüllung geltender Verteilerschlüssel und Kontingente für “Schutzsuchende” zusagte. Die Förderung endete angesichts leerer Kassen vorerst 2025, in aller Stille. Zu guter Letzt stimmte die SPD-geführte Ampel dann noch für die Freigabe von Cannabis, obwohl die liberale Drogenpolitik in Holland längst als gescheitet bekannt war und weiter dramatisch aus dem Ruder läuft. Ergänzt werden all diese selbstzerstörerischen Aktivitäten mit der gleichzeitig verfolgten sukzessiven Implementierung eines zunehmend politischen Islam, der in weiten Teilen dieses Land verachtet, seine Einwohner und die hier geltenden Regeln ablehnt und einen glasklar formulierten politischen Alleinvertretungsanspruch mitbringt. Der gleichzeitig einsetzende ökonomische Absturz Deutschlands wurde indes mit allem Möglichen erklärt: Putin, China, Trump, das Klima… und wann immer Migration, Kriminalität und kulturelle Grabenkämpfe als Kostenfaktor auftauchten, war von „zeitweiser Überforderung“ die Rede. Danach regierte wieder das „Weiter so„. Ab wann darf man hinter all den Korrelationen auch Kausalitäten vermuten?

Wo “die Familie“ regiert

Dazu passend: Die nahezu manisch betriebenen Verbote der Opposition in sämtlichen SPD-Wirkungsbereichen – mit Niedersachsen als Zentrale, wo die Sozialdemokraten seit 2013 uneingeschränkt in jedem Winkel herrschen. Derzeit stellen sie den Ministerpräsidenten, den Innen-, den Wirtschafts-, den Justiz-, den Wissenschafts-, den Gesundheits- und den Europaminister. Niedersachsen wird von einem Milieu reglementiert, das woanders “die Familie” genannt würde. Man kann das gut und gerne auch einen Sumpf nennen. Im tiefroten Bundesland mit grünen Einsprengseln sitzen das neokommunistische Kampagnenportal “Campact”, der formidable Destruktions-Abmahnverein „Deutsche Umwelthilfe“ und die schlagkräftigste Abteilung der millionenschweren „Omas gegen Rechts“.

Nicht umsonst findet sich genau hier auch die mittlerweile berühmte Göttinger Staatsanwaltschaft mit ihrer Zentralstelle zur Bekämpfung sogenannter “Hass-und-Hetze”-Delikte, die letztes Jahr weltweit Schlagzeilen produzierte, als sie sich selbst vor US-Kameras für ihre völlig unverhältnismäßigen Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen bei Regierungskritikern feierte, deren „Verbrechen“ in deftigen, allerdings juristisch vollkommen irrelevanten Internetkommentaren bestand. Von Göttingen aus werden regelmäßig Aktionstage gegen die frei erfundene Rechtskategorie „Hasskriminalität“ inszeniert. Verfolgt und verurteilt wird einfach das “Böse”, meilenweit unterhalb irgendeiner konkret definierten oder nachlesbaren Strafbarkeit. Bestrafe einen, erziehe hundert! Und just in Niedersachsen werden nun auch reihenweise aussichtsreiche Kandidaten der Opposition auf dringliche Empfehlung des SPD-geführten Verfassungsschutzes kurzerhand von Landratswahlen ausgeschlossen. Dass passive Wahlrecht, eines der zentralen Grundrechte der Demokratie, wird mal eben abgeschafft. Stade liegt wo nochmal? Und wo sitzt gerade ein ein teigiger Strahlemann auf der Anklagebank, bei dem 1,7 Millionen Dateien mit kinderpornografischem Inhalt gefunden wurden. Äh… ja genau: Niedersachsen! Dass dieser Angeklagte mit seinem seltsamen Gewerbe ein hochdotierter Richter ist und zur SPD gehört, mag jetzt ein ganz blöder Zufall sein. Oder eben auch nicht.