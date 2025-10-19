Soundtrack meines Lebens: (You Gotta) Fight for Your Right (to Party!) von den Beastie Boys

An einem glühend heißen Julitag 1987 sitze ich, gerade 18 Jahre alt, mit meinem besten Freund in einer kleinen Bar in Lacanau, irgendwo an der französischen Atlantikküste. Wir sind auf Interrail-Tour, die Taschen voll mit jugendlichem Leichtsinn, die Köpfe voller Träume von Freiheit und Abenteuer. Die Mittagshitze lastet schwer auf den staubigen Straßen draußen, doch in der Bar ist es dämmrig, fast kühl, ein Refugium, das die Zeit vergessen zu haben scheint. Die Bar ist ein Relikt der 60er-Jahre: dunkle Holztische, abgewetzte rote Polster auf den Stühlen, ein Tresen, der von unzähligen Gläsern blankpoliert glänzt. An den Wänden hängen verblichene Poster von Johnny Hallyday und alten französischen Chansonsängern, daneben ein speckiger Spiegel, der das schummrige Licht reflektiert. Es riecht nach altem Holz, verschüttetem Wein und einer schweren Wolke Zigarettenrauch, die wie ein unsichtbarer Vorhang in der Luft hängt. Der Wirt, ein bärtiger Mann mit einem zerknitterten Hemd, poliert gelangweilt Gläser, während ein paar Einheimische in der Ecke Karten spielen.

Wir sitzen an einem Tisch nahe der Jukebox, die wie ein bunter Monolith in der Ecke steht, mit ihren Neonlichtern und abgenutzten Tasten. In unseren Händen halten wir Coca-Cola in 0,3-Flaschen, die Gläser beschlagen vor Kälte, ein kleiner Luxus in der Hitze. Wir reden über alles und nichts – die Strände, die Mädchen, die nächsten Stationen unserer Reise. Plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, erklingt ein Song aus der Jukebox, die irgendjemand angestellt hat. Es ist „(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)“ von den Beastie Boys. Wir haben den Song noch nie gehört, und er trifft uns wie ein elektrischer Schlag. Die ersten Takte – dieser rohe, verzerrte Gitarrenriff, gefolgt von einem treibenden Beat – lassen uns innehalten. Dann setzen die Stimmen ein, frech, rotzig, fast schreiend: „You gotta fight… for your right… to party!“

Es ist, als würde die Musik direkt in unsere jungen Seelen greifen. Der Song ist anders, neu, ein wilder Mix aus Punk, Rock und etwas, das wir noch nicht so wirklich gut kennen – Rap. Die Beastie Boys klingen wie Rebellen, die sich gegen alles auflehnen, was uns nervt: Eltern, Lehrer, Regeln. Die Lyrics sind simpel, aber sie brennen sich ein, weil sie genau das ausdrücken, was wir fühlen – diesen unbändigen Drang, frei zu sein, Spaß zu haben, die Welt zu erobern.

Rohe Energie und Unverfrorenheit

Es ist kein Chanson, kein schmachtender Popsong, sondern ein trotziger, lauter Aufschrei, der nach Freiheit riecht, nach Sommer, nach Jugend. Unsere Blicke treffen sich, und ohne ein Wort zu sagen, wissen wir: Das ist unser Song. Wir springen auf, fischen Münzen aus unseren Taschen und werfen sie in die Jukebox, um den Song noch einmal zu hören. Und noch einmal. Und noch dreimal. Die anderen Gäste in der Bar schauen erst irritiert, dann amüsiert. Der Wirt schüttelt grinsend den Kopf, während wir laut mitgrölen, obwohl wir die Worte noch gar nicht richtig kennen. „Kick it!“ schreien wir und lachen, als die Gitarren wieder losbrechen. Es wird zum Running Gag der Bar – die beiden verrückten jungen Deutschen, die die Jukebox mit diesem einen Song kapern. Ein älterer Typ mit einer Kippe im Mundwinkel ruft uns etwas auf Französisch zu, wahrscheinlich so was wie „Macht mal leiser!“, aber wir sind zu begeistert, um uns darum zu kümmern.

Was diesen Song so besonders macht, ist seine rohe Energie, seine Unverfrorenheit. Entstanden 1986, als Rap für uns noch ein ziemliches Fremdwort war, etwas, das aus den Straßen New Yorks zu uns herüberschwappt. Die Beastie Boys klingen wie Jungs, die einfach Spaß haben, die sich nicht um Konventionen scheren. Es ist nicht nur Musik, es ist eine Haltung: laut, frech, unabhängig. Für uns ist es wie ein Soundtrack zu unserer Rebellion, zu diesem Sommer, in dem alles möglich scheint. Der Song spricht unsere Sehnsucht an, aus dem Alltag auszubrechen, etwas zu wagen, uns selbst zu finden. Jeder Akkord, jeder Vers fühlt sich an wie ein Schubs in Richtung Freiheit. Als wir schließlich die Bar verlassen und die Sonne immer noch gnadenlos vom Himmel brennt, summen wir die Melodie vor uns hin. „You gotta fight…“

Wir tragen den Song mit uns, durch die heißen Straßen von Lacanau, durch den Rest unserer Reise, durch diesen Sommer, der uns für immer prägen wird. Es ist mehr als ein Lied – es ist ein Moment, eingefangen in Zigarettenrauch, kalter Cola und dem Gefühl, dass die Welt uns gehört.