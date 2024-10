Soviel Dreistigkeit schafft nur Scholz: Regierungserklärung ohne Erwähnung des Migrationsproblems

Die gestrige Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum EU-Gipfel, der heute und morgen in Brüssel stattfindet, war über weite Strecken wieder einmal ein Dokument einer Realitätsverweigerung, wie es sie noch bei keinem Regierungschef in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Obwohl es bei dem Gipfel um Migration, den Ukraine-Krieg und Wirtschaft gehen wird, brachte Scholz es – wie sogar die “Tagesschau” feststellte – tatsächlich fertig, kein einziges Wort zum Thema Migration zu sagen, obwohl diese inzwischen europaweit als vordringlichstes Problem wahrgenommen wird (außer natürlich von offizieller Stelle in Deutschland). In früheren Regierungserklärungen hatte Scholz sich zumindest noch zu der – wenn auch völlig unsinnigen – Forderung verstiegen, man müsse die irreguläre Migration „managen“. Dabei stand stets fest: Illegale Zuwanderung ist immer kriminell – und Kriminalität muss nicht gemanagt, sondern bekämpft und möglichst abgestellt werden.

Aber so viel Grundvernunft ist in Ampel-Deutschland nicht mehr zu haben. Wenn Missstände überhaupt noch straffrei angesprochen werden dürfen, werden sie kleingeredet oder in ihr Gegenteil umgelogen. Dies zeigte sich auch im einzigen Satz, mit dem Scholz zumindest im Ansatz auf die Migration zu sprechen kam. Dank seiner Regierung, könne das „Fachkräftepotenzial genutzt“ werden, „auch durch Zuwanderung aus dem Ausland“, behauptete er allen Ernstes – obwohl es dieses “Fachkräftepotenzial” nicht gibt und erst nicht durch Zuwanderung aus dem Ausland; und wenn doch, dann nur in verschwindend geringem Maße. Ansonsten beschränkte Scholz sich auf Beschimpfungen der Parteien, die die Migration zu einem wesentlichen Teil ihres Programms gemacht haben, nämlich AfD, BSW und (wenn auch nur unter politischem Druck) die Union. Dieser warf er vor, die Hauptschuld am desolaten Zustand Deutschlands zu tragen.

Politisch am Ende

Womit er im Grunde sogar Recht hat: Denn die Union trägt in der Tat die Hauptverantwortung für den seit neun Jahren anhaltenden Massenzustrom vornehmlich muslimischer Migranten und den wahnwitzigen Atomausstieg. Die Ampel-Regierung hat dieses Zerstörungswerk nur vollendet, ohne die Vorarbeit der Union wäre es nicht möglich gewesen. Dies sagte Scholz aber natürlich nicht, denn die „Energiewende“ und die Massenmigration sehen er, die SPD und die Grünen ja als Herzensprojekte und große Erfolge. In seinen wenigen lichten Momenten sprach er sich immerhin für Friedensgespräche im Ukraine-Krieg aus, in die er nun großzügigerweise auch Russland einbeziehen will. Es sei nun die Zeit gekommen, „in der wir neben der klaren Unterstützung der Ukraine auch alles tun müssen, um auszuloten, wie wir es hinbekommen können, dass dieser Krieg nicht immer weiter geht“, phraste er. Außerdem kündigte er noch für diesen Monat einen weiteren “Industriegipfel” im Kanzleramt an, wo “alle” (gemeint sind: die noch nicht abgewanderten oder pleitegegangene Industriekonzerne) “zusammenkommen und wo wir genau diese Dinge beraten, die da notwendig sind“. Das, was dabei rauskommt, werde er „diesem Parlament vorschlagen, auch auf den Weg zu bringen, damit es vorangeht in Deutschland“.

Aller Erfahrung nach dürfte jedoch gar nichts bei diesem Treffen herauskommen, dies dann aber mit irgendwelchen Floskeln vertuscht werden. Dass Scholz politisch und im Amt gründlich am Ende ist, zeigte sich auch daran, dass seine Minister seiner Regierungserklärung nicht einmal mehr geheucheltes Interesse schenkten, um zumindest nach außen den Schein von Einigkeit in der Koalition zu wahren. Der Kanzler schwafelte in jeder Hinsicht ins Leere. Kein Mensch interessiert sich noch für ihn. Das Parlament, sein Kabinett und das ganze Land lassen ihn einfach nur noch über sich ergehen und hoffen auf ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende.