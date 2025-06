Soviel zu „Wir schaffen das“: Astronomische Asylklagen legen die Justiz faktisch lahm

Nicht ein einziges gesellschaftliches Gebiet gibt es mehr, auf dem die millionenfache ungebremste Massenmigration nicht zu Überforderung und Zusammenbruch der etablierten Strukturen führt. Dies gilt auch für die Justiz – und insbesondere, was die juristische Bewältigung der Flut von Asylklagen anbelangt, die die rechtsstaatliche Ordnung faktisch lahmlegt. Laut einer Umfrage von „Bild“ gab es allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 46.427 Asylklagen und Eilverfahren, mit denen Gerichte sich herumschlagen mussten. Dies entspricht einem Anstieg um 67 Prozent (!) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und im Saarland haben die Zahlen sich ebenfalls mehr als verdoppelt, in Niedersachen gab es im April sogar eine Verdreifachung von 771 auf 2.334.

Weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), wie letztes Jahr angekündigt, rund 1.000 neue Vollzeitmitarbeiter eingestellt und weitere 300 Millionen Euro Steuergeld in die Bearbeitung des Asylwahnsinns gesteckt wurden, steigen zwangsläufig auch die Zahlen der abgelehnten Bescheide, die dann vor den Gerichten im ganzen Land angefochten werden. Da diese ohnehin bereits personell unterbesetzt sind, ist diese Aufgabe nicht in einem angemessenen Zeitrahmen zu bewältigen. Thomas Lenhart, der Vorsitzende des Vereins Thüringer Verwaltungsrichter, erklärte: „Wir haben allein im Verwaltungsgericht in Weimar für 2025 schon jetzt so viel Arbeit auf dem Tisch wie für ein ganzes Jahr“.

Das System zerbröselt zunehmend

Der Jurist warnt nüchtern vor einem „Personalkollaps“ und einem kompletten Scheitern der (ohnehin nur auf dem Papier geplanten) “Asylrechts-Reform”. Die Lage werde noch dramatischer, weil im kommenden Jahr die Regelung des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS in Kraft treten werde, die für gerichtliche Asylverfahren eine Laufzeit von sechs Monaten vorsehe, sagte er weiter. In Thüringen sei für 2026 jedoch mit Laufzeiten von bis zu 24 Monaten zu rechnen. „Sollten die Eingangszahlen im Asylbereich auf diesem Niveau verharren oder weiter steigen, wird der Verfahrensbestand mit dem vorhandenen Personal zwangsläufig weiter ansteigen. Dies würde sich auch negativ auf die Verfahrenslaufzeiten auswirken, sowohl im Asylbereich als auch bei den allgemeinen Verfahren“, warnte auch die Oberverwaltungsrichterin Julia Zirzlaff aus Sachsen-Anhalt.

Auch hier zerbröselt das System – für jedermann sichtbar, der sehen will – zunehmend. Gerichte, die ursprünglich andere Angaben hatten und wahrlich Wichtigeres zu tun hätten, als sich mit den abgelehnten Asylanträgen von fast ausschließlich illegalen Migranten zu beschäftigen, werden vorsätzlich dem Zustand heilloser Überforderung anheimgegegeben, was man nur noch als politisch bezweckte Sabotage der Rechtsordnung bewerten kann. Und um den Wahnsinn perfekt zu machen, ist ihre Arbeit auch noch umsonst, weil so gut wie keiner der ausreisepflichtigen Migranten abgeschoben wird, sondern so lange in Deutschland bleibt, bis ihm nach drei oder fünf Jahren zur Belohnung für seine illegale Einreise auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft nachgeworfen wird.