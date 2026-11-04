Sozialarbeitergequatsche zur besten Sendezeit: Wie ÖRR und linke Medien die Krawalle vom Wochenende schönreden

Die medialen Reaktionen auf die gewalttätigen Ausschreitungen der „Gen Z“-Proteste vom Samstag zeigen wieder einmal die absurde Linkslastigkeit der Mainstream-Journaille, die unablässig gegen die imaginäre „rechte“ Gefahr austeilt, auf dem linken Auge aber völlig blind ist. Mit allen Mitteln wird versucht, die Gewalt zu relativieren oder zu rechtfertigen. In den “Tagesthemen” erhielt der Sozialarbeiter und Podcaster Burak Caniperk am Montagabend ein Forum, um zu verkünden, die jungen, überwiegend, wenn nicht ausschließlich migrantischen Jungmänner, die Geschäfte in Frankfurt überfielen und ausplünderten, hätten dies getan, weil sie „wütend“ seien und „ihrer Wut Nachdruck geben“ wollten – und diese Wut hält Caniperk natürlich für begründet, denn schließlich seien viele Jugendliche von Armut, „sozialer Ungleichheit“ und Benachteiligungen in der Bildung betroffen. Hinzu kämen noch “Diskriminierungserfahrungen” und “Rassismus”. Nur auf den Migrationshintergrund der Täter zu schauen, lenke von den eigentlichen Problemen ab, so Caniperk weiter. Vielmehr müsse man sich vergegenwärtigen, dass viele Jugendliche in ihrem Zuhause Gewalt erfahren und diese selbstverständlich finden. Dabei spiele es „wirklich keine Rolle“, ob es um migrantische oder „deutsch-deutsche“ Familien gehe. Außerdem müsse man Migration endlich als etwas begreifen, „was auf Gegenseitigkeit“ beruhe. Von Zuwanderern einfach nur zu verlangen, dass sie sich in die deutsche Lebensweise integrieren sollen, funktioniere nicht, meint er. Daher brauche es eine „Einladung“ von beiden Seiten. Die in islamisch geprägten Familien allgegenwärtige Gewalt wird hier also wieder verallgemeinert und als Rechtfertigung für das Brandschatzen deutscher Innenstädte angeführt. Außerdem wird der deutschen Gesellschaft wieder einmal vorgeworfen, nicht genug für Migranten zu tun, die wiederum von jeder Bringschuld und Verantwortung entlastet werden.

Dieses Sozialarbeitergequatsche zur besten Sendezeit spielte wieder mal die ganze Opferplatte rauf und runter, um die Verantwortung der Gewalturheber und eindeutig als Schuldigen feststehenden linksextremen und migrantischen Gruppen, die auf sämtlichen Videos klar zu erkennen sind und auch von Polizei und sogar der hessischen Regierung als eindeutige Urheber benannt werden, zu relativieren und herunterzuspielen. Genau dafür wurde Caniperk wohl auch eingeladen. Im Staatsfunk hat diese Wahrheitsklitterung nämlich Methode. So hatten bereits am Samstag ARD-Reporter des “Norddeutschen Rundfunks“ und des “Hessischen Rundfunks” von „erlebnisorientierten Jugendlichen“ beziehungsweise „erlebnisorientierten jungen Menschen“ gefaselt. Bei “Tagesschau24“ hieß es, Deutschland sei auf die Proteste „deutlich besser vorbereitet“ gewesen als Frankreich. Deshalb hätten die Sicherheitskräfte „Schlimmeres“ verhindern können. Wie dies konkret aussah, konnte jeder sehen: Ein ganzer Polizeizug blieb in einer gespenstischen Szene ohnmächtig als Zuschauer daneben stehen, während Migranten minutenlang auf eine Schaufensterscheibe einschlugen, um anschließend zu plündern. Diese hielten erst inne, als sie schließlich von einer Frau, die sich mutig vor die Marodeure stellte, gestoppt wurden.

Die üblichen Assistenz-Experten der ARD

In der ARD wurde vor allem auf betont, dass die Eskalationen mit den Gen-Z-Protesten rein „nichts zu tun“ gehabt hätten. Ebenfalls in den “Tagesthemen” behauptete die „Expertin“ Nina Kolleck von der Universität Potsdam, die „Pandemie“ und “Frust im Studium“ seien für die Ausschreitungen verantwortlich. Im “Westdeutschen Rundfunk” (WDR) warf Außenreporter Jochen Hilgers der Polizei vor, die Eskalation durch das Auffahren eines Wasserwerfers selbst herbeigeführt zu haben. Dadurch seien „Unschuldige oder Leute, die mit der Situation gar nichts zu tun hatten, auch in Mitleidenschaft gezogen wurden“. Es hätte „etwas mehr Fingerspitzengefühl“ der Polizei gebraucht, nörgelte er; dies müsse „aufgearbeitet“ werden. Bei soviel dummdreister Täter-Opfer-Umkehr platzte sogar Manuel Ostermann, dem Bundesvorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG), der Kragen: In einem eigenen Video setzte er sich mit Hilgers aberwitzigen Behauptungen auseinander und stellte klar: „Wer der Aufforderung der Polizei nach Auflösung der Versammlung nicht nachkommt, den Platz zu verlassen, der muss dann auch damit rechnen, dass der Einsatz vom Wasserwerfer ihn individuell betrifft.“ Außerdem werde der Einsatz des Wasserwerfers angekündigt. „Und vielleicht mal eins zu dieser staatstragenden Rhetorik wegen den Kindern. Wer bitte nimmt Kinder zu Versammlungslagen mit, wo Gewalteskalationen stattfinden, wo Menschen in Uniform mit Steinen beschmissen werden, mit Böllern beschmissen werden, wo verfassungsfeindliche Parolen gerufen werden? Wer sorgt nicht dafür, dass die Kinder die Versammlung verlassen, nachdem sie aufgelöst worden ist, weil aus der Versammlung heraus Straftaten begangen wurden?“, so Ostermann weiter. Sei es hier nicht vielmehr der eigentliche „Skandal“, wenn Eltern „nicht in der Lage sind, ihre Kinder von solchen Versammlungsteilnehmern fernzuhalten“?, fragt er zu Recht. Das Problem sei hier nicht die Polizei.

Die ARD erweist sich, wie nicht anders zu erwarten, also auch in der Umdichtung und Neuinterpretation dieser Ausschreitungen wieder mal als journalistischer Totalausfall und stellte Ursache und Wirkung völlig auf den Kopf. Das, was dem sedierten Publikum hier geboten wird, ist inzwischen noch unseriöser und verlogener als die Berichterstattung der Aktuellen Kamera über die DDR-Montagsdemonstrationen im Herbst 1989. Doch es geht noch schräger: Die erzlinke „taz“ frohlockte, es sei „ein Erfolg, dass 120.000 Menschen solidarisch und friedlich protestiert haben, obwohl nach Kräften versucht wurde, das zu verhindern. Oder vielmehr: Obwohl von rechts maximal versucht wurde, das Krawallnarrativ für die eigene Agenda zu instrumentalisieren“. Hier war es also wieder einmal eine “rechte” Kampagne, die die angeblich friedlichen Proteste auf niederträchtige Weise missbrauchte. Der Bremer „Weser-Kurier“ sorgte sich, woher das Geld für mehr Bildung kommen solle, und riet den Konservativen „noch mal über eine Wiedereinführung der Vermögensteuer“ und den Progressiven über ein Ende des abschlagsfreien Renteneintritts nach 45 Beitragsjahren nachzudenken. Die „Badische Zeitung“ aus Freiburg äußerte sich ebenfalls verständnisvoll: Junge Menschen seien in einem Ausmaß Krisen ausgesetzt, das Angst machen könne – und diese Angst könne „in Wut umschlagen, wenn man einen Staat erlebt, der für die Belange dieser Generation zu wenig liefert“. Eine Demo verliere nicht jede Legitimation, „weil dort Vermummte Straftaten begehen“, hieß es weiter. Interessant: Die bei AfD-Gedenkveranstaltungen für Opfer zugewanderter Gewalt oder Corona-Demonstrationen damals geltend gemachte Sippenhaft (“mit solchen Leuten demonstriert man nicht“) gilt hier anscheinend nicht mehr.

Realitätsveleugnung in Vollendung

In Wahrheit war das, was am Samstag geschah, ein weiteres Staatsversagen mit Ansage. Obwohl Gewalt in den sozialen Medien Tage vorher offen angekündigt wurde und Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei(GdP), vor „jungen Krawallmigranten“ gewarnt hatte, „die Bock auf Gewalt gegen die Polizei haben“ und die man im Zaum halten müsse, tat man nichts, um Exzesse wie in Frankfurt, Köln oder Hamburg zu verhindern. Ein Vertreter derselben GdP erklärte dann übrigens nach den Krawallen, diese seien von “linksextremen und rechtsextremen” Akteuren verübt worden. Bürger mussten ihre Geschäfte verbarrikadieren, weil der deutsche Staat, der nur noch die eigenen Bürger schikanieren kann, tatenlos zusah, wie sich eine Gewalteskalation entlud, obwohl allein die Ereignisse der letzten Wochen in Frankreich Warnung genug hätten sein müssen. „Eine ganz entsprechende Klientel gibt es in vielen europäischen Staaten, sodass die Inszenierung solcher Unruhen als Exportschlager auf den Weg gebracht wurde. Auch in Deutschland nimmt man in interessierten Kreisen die Fackel der Brandschatzung gerne auf“, erklärte Gottfried Curio, der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, dazu. Das Jugend- und Studentenmilieu entdecke seinen Bildungshunger, „den es allerdings gedenkt, auf der Straße statt einfach durch eigene Bemühung zu stillen“, stellt er fest. Auch dass die Wohnungsnot vor allem durch eine forcierte Migration ausgelöst wird, übersehe man in den betreffenden Kreisen geflissentlich.

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Und diese Realitätsverleugnung setzt sich eben auch in der Berichterstattung fort. Man kann sich unschwer vorstellen, welches Protestgeheul sich erhoben hätte, wenn bei einer „rechten“ Demonstration auch nur ein einziger Randalierer eine Scheibe eingeworfen hätte. Aber bei linken Veranstaltungen ist man um keine noch so idiotische Ausrede verlegen, um Plünderungen und Hass gegen völlig unschuldige Menschen zu rechtfertigen, die dadurch um ihre Existenz gebrachtwerden. Es ist ein neuerlicher Tiefpunkt in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch der anderen selbsternannten „Qualitätsmedien“, der hier erreicht wurde.