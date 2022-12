Sozialistische Energie-Mangelwirtschaft: Erste Stromengpässe

Das Scheitern der deutschen Energiewende wird mit jedem Tag offenkundiger: Alle vermeintlichen Erfolgsmeldungen sind nichts als Durchhalteparolen, die den bevorstehenden Zusammenbruch der deutschen Energieversorgung kaschieren sollen. Um Punkt 0 Uhr forderte der Netzbetreiber TransnetBW in der Nacht auf Mittwoch, mitternachts, die Bevölkerung von Baden-Württemberg dazu auf,

den Stromverbrauch zwischen 14 und 15 Uhr einzustellen. In dieser Zeit sollten nur Akkugeräte benutzt werden. Dazu rief die Stromspar-App sogar eigens einen „roten Alarm“ aus. Der Grund war, so TransnetBW, eine „angespannte Situation im Stromnetz“. Im Klartext: Es drohte ein Blackout.

Konkret besagte die Warnung nämlich, dass nicht genug Windstrom aus Norddeutschland nach Süden geliefert werden konnte. Im Norden herrschte seit Tagen eine Dunkelflaute, zudem ist das Transportnetz ohnehin nicht ausreichend, um selbst an guten Tagen eine ausreichende Versorgung des Südens mit erneuerbaren Energie zu gewährleisten. Der Engpass war so groß, dass auch die Kohlekraftwerke im Süden ihn nicht mehr ausgleichen konnten. TransnetBW hätt sich dabei zugute, die Situation rechtzeitig erkannt und gehandelt zu haben – und vergaß nicht, die gewünschten Volksbeschwichtigungs- und Propagandanarrative zu bedienen: Selbstverständlich habe die Gefahr eines Blackouts in Baden-Württemberg „natürlich nicht” bestanden, versicherte man eilfertig. Wäre dies tatsächlich so, dann wäre der geradezu flehentliche Appell zum Stromsparen nicht notwendig gewesen.

Erneuerbare Energien komplett unzuverlässig

Es dürfte zudem nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich die Netzbetreiber gezwungen sehen, über die Warnapp den Energieverbrauch und damit die Kosten zu senken, die durch den nicht erfolgten Netzausbau verursacht werden. In der Begründung heißt es: „Der zunehmende Anteil wetterabhängiger Energien bei der Stromerzeugung, wie Wind- und Solarenergie, sowie aktuelle geopolitische Entwicklungen stellen die Sicherung der Stromversorgung vor große Herausforderungen.“ Übersetzt heißt das: die erneuerbaren Energien sind viel zu unzuverlässig, weil sie völlig von den Unbilden des Wetters abhängen, die Russland-Sanktionen gefährden die Energieversorgung Deutschlands noch zusätzlich und die selbstmörderische Abschaltung auch noch der letzten deutschen Atomkraftwerke gibt ihr endgültig den Rest.

Energiepolitische Selbstverstümmelung und Versetzung der Bevölkerung in vermeidbare, neosozialistische Mangellagen sind der Normalfall in Deutschland – dafür ruft die Strom-App den Mangel wenigstens rechtzeitig aus. Ein „großartiger“ Service, fürwahr! Dass die App auch gleich noch in infantiler Sprache erklärt, macht die Sache noch besser: „So kannst auch du mithelfen, das Netz stabil zu halten, indem du deinen Stromverbrauch an die Netzsituation anpasst.“ Da Privathaushalte etwa ein Viertel des Verbrauchs verursachen würden, seien nun „wir alle gefragt“ mitzuhelfen, das Stromnetz zu stabilisieren. Damit wird auch noch der Eindruck vermittelt, dass die Kunden wegen ihres exzessiven Verbrauchs ja mindestens ebenso mit schuld an der Stromkrise seien. Ein Unding: Die Übergriffigkeit des Staates, seine Einmischung in immer mehr Details der privaten Lebensführung wie nun schon Heiz- und Stromverbrauch haben Methode, gehören sie doch exakt zu den Planspielen eines Great Reset. Die von Robert Habeck angestrebte Pflicht zu digitalen, fernwartbaren Stromzählern („Smart Meters„) ist der logisch folgende nächste Schritt in dieser Agenda: Wer sich nicht „mangel”- oder klimakonform verhält, dem dreht der Staat (oder Versorger) einfach per Knopfdruck den Verbrauch ab.

Great Reset auf Raten

Pikanterweise war man im grün regierten Baden-Württemberg am Mittwoch dann auch noch gezwungen, Strom aus der Schweiz zu ordern. Ausgerechnet die Schweiz, die erst kürzlich einen umfangreichen Notfallplan zur Energieversorgung auf den Weg gebracht hat,

der vier „Eskalationsstufen“ vorsieht, falls, wie befürchtet, die Stromzufuhr aus Frankreich und Deutschland wegfällt: Für diesen Fall sind unter anderem Fahrverbote für Elektroautos, eine Reduzierung des Tempolimits auf Autobahnen von 120 km/h auf 100 km/h und das Verbot des Einsatzes von Wäschetrocknern und Bügeleisen vorgesehen. Die riesigen Summen, die für die Schweizer Stromversorgung anfielen, dürfen sämtliche Stromverbraucher bezahlen.

Kein einiges dieser Probleme wäre ohne die durch Energiewende und Russland-Sanktionen politisch verursachte Mangelwirtschaft entstanden. Dennoch bieten sie vor allem den Grünen nun zugleich noch den lange ersehnten Vorwand, die Bevölkerung zu immer mehr Verzicht zu nötigen, um die damit die große Transformation ins grüne Klimautopia zu ebnen. Dabei bediene sie sich auch der modernen Technik, die immer tiefer ins Privatleben der Menschen vordringt, über ihre womöglich „schädlichen“ Gewohnheiten informiert ist und mit sanftem Druck zu konformem Verhalten aufruft. Damit benutzen die Grünen die von ihnen maßgeblich mitverursachte Krise perfiderweise auch noch für ihre Ziele.