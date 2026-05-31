Sozialistische Märchen: Den reichsten 10  Prozent alles wegnehmen – und alles wird gut

Es ist die große Illusion: “Wenn man den Reichen etwas wegnimmt, wird alles besser!” Viele politische Strömungen – von SPD, Grünen und Linkspartei bis hin zu Teilen des CDU‑Arbeitnehmerflügels – nähren sie, mit Parolen wie “Oben ist genug Geld da – man muss es nur holen!” Es klingt einfach. Es klingt gerecht. Es klingt nach einer schnellen Lösung. Doch diese Vorstellung basiert auf einem fundamentalen Missverständnis: Vermögen ist nicht Geld. Die oberen 10 Prozent besitzen rund 8,6 Billionen Euro Vermögen. Teilt man diese Summe durch 84 Millionen Menschen, ergeben sich rund 102.000 Euro pro Kopf. Das verheißt einen gigantischen Geldregen, oder? Irrtum. Denn diese 102.000 Euro existieren nicht in Geldform. Nur rund 7 Prozent des Vermögens sind Bargeld.

Von diesen 8,6 Billionen Euro sind 60 bis 65 Prozent Immobilienwerte, 15 bis 20 Prozent Betriebsvermögen, 10 bis 15 Prozent Wertpapiere – und zwischen 5 und 10 Prozent Bargeld. Das bedeutet: Nur etwa 600 Milliarden Euro dieser Werte liegen überhaupt als Bargeld vor. Rechnen wir das mal durch, so ergeben sich geteilt durch 84 Millionen Menschen dann nur noch 7.142 Euro pro Person. Das wäre die reale Auszahlung bei Enteignung und Umverteilung. Nicht über 100.000 Euro – sondern 7.142 Euro.

Was die Menschen tatsächlich bekämen

Die restlichen “100.000 Euro Vermögen pro Deutscher” bestehen rechnerisch aus winzigen Anteilen an Wäldern, winzigen Anteilen an Wiesen, winzigen Anteilen an Äckern, winzigen Anteilen an Schlössern, winzigen Anteilen an Mietshäusern, winzigen Anteilen an Maschinenhallen, winzigen Anteilen an Firmen. Dazu fallen aber Kosten für Grundsteuer, Instandhaltung, Haftung, Verwaltung Betriebskosten Verantwortung für Mitarbeiter (bei Firmenanteilen) an. Die Menschen bekämen also bei einer Enteignung und Umverteilung der Vermögen von “denen da oben“ dies: 7.142 Euro Bargeld, eine Reihe anteiliger Sachwerte, die sie weder nutzen noch verkaufen können – plus Verpflichtungen, die sie nicht tragen können.

Hinzu kämen aber noch die ökonomischen Folgen: Denn der Zusammenbruch der Wirtschaft wäre vorprogrammiert.

Denn wenn man die oberen 10 Prozent enteignet, passiert Folgendes: Niemand führt mehr die Firmen. Niemand investiert. Niemand trägt Verantwortung. Niemand hat Fachwissen. Das Ergebnis sind Masseninsolvenzen und Millionen Arbeitslose. Niemand pflegt mehr Land und Wälder. Niemand bezahlt die Kosten und niemand übernimmt mehr Haftung.

Zusammenbruch der Gesellschaft

Am Ende stehen also Verfall, Verwilderung, Produktionsausfall. Mehr noch: Immobilien werden nicht mehr instandgehalten oder modernisiert. Es gibt keine Investitionen mehr. Städte und Dörfer verfallen. Und irgendwann bricht der Staat zusammen.

Die oberen 10 Prozent dieses Landes tragen aktuell über 50 Prozent der Einkommensteuer, den Großteil der Unternehmenssteuern – und bestreiten den Großteil der Investitionen. Nach einer Enteignung würde die Steuerbasis wegbrechen und der Sozialstaat kollabieren; Renten, Gesundheitssystem und Infrastruktur würden unfinanzierbar. Der Staat wäre sofort zahlungsunfähig. Schlimmer noch: Die Gesellschaft bräche zusammen, denn ohne Firmen, ohne Eigentümer und ohne Kapital gibt es keine Löhne und Gehälter mehr, keine Renten, keine Sozialleistungen, keine Investitionen und keine Zukunft. Deutschland würde dauerhaft verarmen. Und wofür das alles? Für einmalig 7.142 Euro Bargeld pro Kopf.