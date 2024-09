Soziologische Geisterbeschwörung: Die “Süddeutsche” erklärt den AfD-Zulauf bei Jugendlichen

In der “Süddeutschen Zeitung” versucht der Soziologe Axel Salheiser zu ergründen, warum die AfD ausgerechnet am meisten “junge Wähler_innen“ hinzugewonnen habe. Nicht etwa eigene Meinungsbildung soll dahinterstecken, sondern die böse populistische AfD-Propaganda: „Die Jungen vertrauen den etablierten Parteien nicht. Es herrscht das Gefühl, dass sie und die vermeintlichen Eliten, die hinter ihnen stehen, sich nicht mehr um sie kümmern. Das ist ein Teil der populistischen Erzählungen der AfD, die leider verfangen, bei Männern noch mehr als bei Frauen.“ Merke: Wenn Millionen von Lehrern, Mainstreammedien und Regierungsparteien aufgewiegelte junge Leute “gegen rechts” mit den Massen im Gleichtakt auf die Straße gehen oder auf Klima-Demos dem grünen Alarmismus frönen, dann handelt es sich natürlich um das Resultat von kritischem und eigenständigen Denken; wenn sie gegen die ihnen aufoktroyierte Mehrheitsmeinung, unter Inkaufnahme erheblicher Widerstände und als Resultat eigener Lebenserfahrungen im Alltag die Opposition wählen – so wie das zumindest im Osten immer mehr Erstwähler tun –, dann sind sie manipuliert und in die Irre geleitet worden. Thank you, Academy!

Wissen, woran die Probleme jedenfalls nicht liegen

Der wahre Grund für die Wahlerfolge der AfD auch in dieser Generation dürfte der sein, dass selbst die Jüngeren kapiert haben, was hierzulande schiefläuft und dass sie im Gegensatz zu den “Experten” eben nicht die Realität verleugnen. Diese Experten können zwar letztlich alle nicht schlüssig sagen, was der Grund für die zahllosen und wachsenden Probleme in diesem Land ist – aber sie wissen natürlich ganz genau, woran es nicht liegt: an der Migration. Zunehmende Messerkriminalität hat nichts mit Migration zu tun. Zunahme der Gruppenvergewaltigungen hat nichts mit Migration zu tun. Leere öffentliche Kassen und steigende Immobilienpreise haben nichts mit Migration zu tun. Der Bildungsnotstand und die prekäre Situation an deutschen Schulen hat nichts mit Migration zu tun. Und so hat dann natürlich auch das gute Abschneiden der AfD bei den Ostwahlen nichts mit Migration zu tun… sondern der wahre Grund ist einfach, dass (gerade die jungen) Wähler zu dumm sind, die glorreichen Erfolge der Politik zu erkennen und zu honorieren. Und natürlich sind sie von Rechten beeinflussbar. Ganz klar.

Dieses pseudoakademische Gaslighting, für dessen Stützung sich Legionen staatlich finanzierte “Forscher” mit dann zitierbaren Gefälligkeitsstudien zum Zweck der Wirklichkeitsverleugnung ins Zeug legen, reiht sich nahtlos ein in viele andere “wissenschaftliche”, wenngleich jeder Lebenserfahrung widersprechende Erkenntnisse: Hohe Sozialleistungen sind kein Pullfaktor. Die “Seenotrettung” mit anschließender Weiterbeförderung in die EU ist kein Pullfaktor. Das Wirken von NGOs und Migrationslobbyisten ist kein Pullfaktor, Willkommenskultur ist kein Pullfaktor. Oder: Hohe Strafen und Abschiebungen wirken nicht abschreckend. Deutschland wird seit Jahren immer sicherer. Rechtsextremismus ist weitaus gefährlicher als islamistischer Terror. Die Senkung der Sozialleistungen hat keinen Effekt auf die Zuwanderung. Die Flüchtlinge werden die Renten der Babyboomer bezahlen. Die Einführung von Bezahlkarten schreckt indische IT-Spezialisten ab.

Die “beherrschenden Themen”

Das alles kann man den Deutschen erzählen und erzählt es ihnen vermutlich auch dann noch, wenn die AfD bei 50 Prozent steht. Nichts hat mit nichts zu tun. Tatsächlich war das Migrationproblem schon bei der EU-Wahl vor drei Monaten das am häufigsten genannte Thema, was die Wahlentscheidung beeinflusst. Gewiss gibt es noch andere politische Themen, aber dies ist das große Problem unserer Zeit und wird von immer mehr Menschen in seiner grundlegenden Bedeutung und Tragweite erkannt. Die “Süddeutsche” schert es nicht; was sie zur Debatte beizutragen hat, ist wieder einmal “typisch Soziologie”: Statt einfach mal die Leute an der Basis zu fragen, was sie antreibt und weshalb sie so wählen, bestellt man sich Experten aus dem akademischen Elfenbeinturn, die dann wunders weiß welche systemischen Zusammenhänge konstruieren. So wie eben Salheiser: “Dass sich die Eliten nicht um sie kümmern, ist eine populistische Aussage, und die Armen fallen darauf herein.” Aha. Das Gefühl der politischen Ignoranz und Arroganz ist also eine populistische Aussage. Dass da womöglich nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Wahres dran ist, kommt Salheiser nicht in den Sinn. Was sind denn nach seiner Auffassung die beherrschenden Themen im politischen Diskurs? Etwa der Aufschwung Ost, Verkehrswegeplan oder Postgesetz? Oder sind es vielleicht doch eher bürgerfeindliche Geisterfahrten wie Gender-Agenda, Selbstbestimmungs- und Gleichstellungsgesetze, immer weitere Erhöhung des Bürgergeldes, Zuwendungen für Flüchtlinge, Erosion der inneren Sicherheit und sperrangelweit offene Grenzen?

Völlig ausgeblendet wird von solche Experten die praktische Alltagserfahrung, die gerade junge Leute (es waren ja nichts nur bei den Landtagswahlen, sondern auch bei der EU-Wahl viele Erstwähler für die AfD) mit Migration machen müssen. Dass sie viel näher an der Realität sind und ihre Wahrnehmung eine ganz andere ist als die in den abgeschotteten Blasen der Politik, des Wissenschaftsbetriebs und Münchner Redaktionsbüros, ist eigentlich selbsterklärend. Oder sind diese Experten denn in ihrer Jugend auf dem Schulhof auch schon von migrantischen Banden bedrängt worden? Oder als junges Mädchen durch eine Großstadt voller Talahons gelaufen? Sind sie als Schüler in der Untertertia auch schon als Teil einer schwindenden deutschen Minderheit umringt von gewaltaffinen muslimischen Glaubensbrüdern gewesen, die Türkisch oder Arabisch reden und ihre simplizistische Überlegenheitsideologie im Kopf tragen, während man sie selbst daheim zur Gewaltfreiheit und Toleranz erzogen hat? Wohl kaum.