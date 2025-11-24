Spätzle-Mao Kretschmann: Untergangs-Chaos im Ländle

Der in seinen Studentenjahren gesichert linksradikale „Spätzle-Mao“ Winfried Kretschmann, einst glühender Verehrer des kommunistischen Massenmörders Mao Zedong, verwaltet in typisch sozialistischer Manier das ins totale Chaos abdriftende, einstige Musterland der alten Bundesrepublik, Baden-Württemberg. In seiner (Dys-)Funktion als immer noch einziger – und mutmaßlich auch allerletzter – grüner (!) Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes, gemeinsam mit der abgehalfterten CDU als nutzlosem Beistelltisch, in einer fruchtlosen, halbtoten Zweck-Koalition regiert Kretschmann das ehemals starke Ländle in Grund und Boden. Mit seinem dubiosen Gesinnungsfreund Winfried Hermann, ebenfalls ehemaliger K-Gruppen-Antikapitalist, hat er ein ideologisches Verkehrshindernis zum nervtötenden BaWü-Verkehrsminister gemacht. Ausgerecnnet im historischen Autoland Baden-Württemberg regiert mit solchen Typen der megapeinliche Lastenfahrrad-Fanatismus, sitzt ein geistiger Klimakleber und verkehrstechnischer Brunnenvergifter auf einem maßgeblichen Ministersessel – und das Ergebnis ist die übliche sozialistische Vollkatastrophe.

Erstens Mercedes: Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann rotzt jetzt beleidigt und kommunistisch-übellaunig mit arrogant-dümmlichen Invektiven gegen das einstige Vorzeigeunternehmen der (süd-)deutsche Automobilindustrie wegen dessen nur folgerichtiger Flucht vor den fatalen Bepreisungs-Folgen der von Merkel aufgegleisten „Energiewende“ hinterher… und alles staunt. Dabei tritt hier nur das wahre Gesicht von Kretschmanns „Genossenschaft“ in seiner Potthässlichkeit zutage. Achtung: Anlass von Herrmanns Attacken sind die Pläne des Stuttgarter Autobauers, Arbeitsplätze im großen Stil in Deutschland abzubauen und gleichzeitig die Produktion in Ungarn hochzufahren. Verständnis? Fehlanzeige. Stattdessen trotzige Bräsigkeit: „Das schmerzt mich nicht“, kommentierte Hermann die Jobverlagerung in der „Stuttgarter Zeitung“. Ursprünglich hatte das Blatt am Donnerstag sogar getitelt: „Mercedes verlagert Jobs ins Ausland – Minister Hermann begrüßt das“. Später ruderte die Redaktion etwas zurück, doch auch die neue Formulierung „das schmerzt mich nicht“ dürfte “…die Fassungslosigkeit in den anderen Landtagsfraktionen nicht wirklich dämpfen“, so die “Schwäbische Allgemeine„.

Dauerpubertierender Altsozialist

Aber es kommt noch besser, also schlimmer, übler, katastrophaler. Hier redet sich geistig limitierter Ewiglinksradikaler um Kopf und Kragen und outet sich als politisch dauerpubertierender Altsozialist, der die Schuld überall, aber niemals bei sich und seiner desaströsen Politik sucht: Hermann gibt den Honecker und reckt die schlaff gewordene Arbeiterfaust eines abgewrackten Schreibtischtäters linker Altbauart. In einer “Klarstellung” erklärte der Verkehrsminister: Nein, er begrüße es nicht, wenn Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen – aber: „Es tut nicht, oder besser gesagt, weniger weh, wenn Arbeitsplätze wegfallen und dafür Jobs für neue Produktionselemente entstehen und Forschung und Entwicklung bestehen bleiben – neben den Zentralen und Verwaltung.“ Was für ein bodenloser Quatsch!

Es sei ein Fakt, fügte der Unverbesserliche außerdem an „dass Unternehmen in anderen europäischen Ländern kostengünstiger(!) Autos zusammenbauen”, betonte Hermann. Ihm sei ein „europäischer Produktionsverbund“ wichtig – und dass innovative Bereiche wie die Entwicklung von Batterien und Brennstoffzellen im Land blieben. Ein frommer Wunsch fürs sozialistische Paradiesleuchten am Ende Tunnels. Doch am Ende empfiehlt der Beton-Ökosozialist Hermann gar das sozialistische Gleichheitsgebot für alle als Rettung aus fieser kapitalistischer Produktionsverlagerung – und postulierte die Angleichung des Wohlstands innerhalb Europas: „Osteuropa darf nicht arm bleiben“, denn dies sei “wichtig für den Frieden in Europa”.

Ein globaler Running Gag

Im Klartext: Hier können ruhig noch mehr Jobs wegfallen, dafür geht es ja anderen anderswo auf der Welt besser. So können wahrlich nur gegen jede Interessen des eigenen Volkes und Landes regierenden Altkader daherreden. Was soll das heißen? Dass die Grünen mit der Zerschlagung der deutschen Autoindustrie den dritten Weltkrieg, den Endsieg der Rechtspopulisten und letztlich uns alle vorm Ozonloch oder so ähnlich gerettet haben? Einmal mehr drängt sich die Vermutung auf, dass Hermann und alle Linken – nicht nur in “The Länd” – akute Fälle für den Psychiater sind.

Aber das ist noch längst nicht alles im deutschen Südwest-Venezuela unter Grünkretschmanns Toter Hosen-Schlottertruppe: Denn außer dem Kahlschlag bei Mercedes gibt es noch ein weiteres Skandalon: Die Fertigstellung des Bauprojekts “Stuttgart 21” verzögert sich weiter. Mittlerweile ist alleine der Begriff ein globaler Running Gag, ganz China donnert sich vor Gelächter brüllend auf die Schenkel: Der Tiefbahnhof wird nun doch nicht “geplant” (so funktioniert Planwirtschaft in grün) im Dezember 2026 eröffnen. Grund für die Verschiebung seien, so das “Manager Magazin”, technische Probleme bei der Digitalisierung und beim Bau der Tunnelanlage: “Damit zieht die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla bei der Dauerbaustelle Stuttgart 21 die Reißleine. Palla hatte zuvor einen Neustart für die Deutsche Bahn verkündet und radikale Sanierungspläne vorgestellt. Um keine falschen Versprechungen zu machen, nannte sie keinen neuen Termin für die Eröffnung.” Clever: Sich gar nicht festlegen, ist wohl noch ehrlichsten – so knüpft man das evidente Totalversagen immerhin an kein Stichdatum. Hier ruht nun W. Kretschmann und sein Ökosozialistisches Regime… keine Termine mehr, nie mehr. Isch over!