Spahns monströses Masken-Management und Milliardenschäden: Grüne verweigern U-Ausschuss

Obwohl die neue Gesundheitsministerin Nina Warken sich beharrlich weigert, ihn dem Haushaltsausschuss des Bundestages komplett vorzulegen, sickern immer mehr Details aus dem Untersuchungsbericht durch, den die Sonderermittlerin Margaretha Sudhof über die Maskendeals erstellte, die Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn zu Beginn des Corona-Wahns 2020 eigenmächtig, selbstherrlich und ohne jede Sachkenntnis abschloss. Der dadurch verursachte Schaden geht in die Milliarden. Sudhoff war von Spahns Nachfolger Karl Lauterbach eingesetzt worden. Ihr Bericht liegt seit Jahresbeginn vor, Lauterbach erklärte, er habe wegen des Wahlkampfs darauf verzichtet, ihn zu veröffentlichen. „Jetzt, wo das selbst aus Unionskreisen als Versäumnis gesehen wird, gehe ich davon aus, dass die Gesundheitsministerin dieses Versäumnis nachholen und den Bericht veröffentlichen wird“, schrieb er seiner Nachfolgerin Warken genüsslich ins Stammbuch.

Das, was aus dem Bericht bislang an die Öffentlichkeit gelangt ist, bestätigt den desaströsen Eindruck, den man ohnehin von Spahns Amtszeit hatte. „Fehlendes ökonomisches Verständnis“ und „politischer Ehrgeiz“ hätten dazu geführt, dass in der Pandemie nicht als „Team Staat“, sondern als „Team Ich“ gehandelt worden sei, heißt es darin in vernichtender Offenheit. Das „Drama in Milliarden-Höhe“ habe damit begonnen, dass Spahn sich nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen in den Kopf gesetzt habe, die Beschaffung alleine stemmen zu wollen. Dies sah dann im Ergebnis so aus, dass er einfach nach freiem Belieben einen garantierten Preis von 4,50 Euro pro Maske festlegte – obwohl die zuständige Fachabteilung 2,83 Euro vorgeschlagen hatte. Auch mischte er sich immer wieder in die Verhandlungen seiner Beamten ein.

„Freihändige“ Steuervernichtung

Der alle Alarmglocken des Korruptionsverdachts zum Schrillen bringende größte Skandal aber lag wohl darin, dass er den Konzern Fiege, der in einem benachbarten Wahlkreis in Spahns Heimat im Münsterland liegt, ohne Ausschreibung mit der Verteilung der Masken beauftragte – obwohl das Unternehmen keinerlei Erfahrung mit einem derartigen Großauftrag hatte und daran dann auch absehbar scheiterte. Als das Desaster sich abzeichnete, versuchte Spahns Ministerium, sich um die Zahlungen an die Maskenhersteller zu drücken, indem Qualitätsmängel oder Lieferverzögerungen vorgeschützt wurden. Diese klagen nun vor mehreren Gerichten auf Schadenersatz in einer Gesamthöhe von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro. Das Prozesskostenrisiko kommt für den Steuerzahler zum angerichteten Schaden natürlich noch obendrauf, während Spahn satt weiter Diäten kassiert.

Insgesamt bestellte der schamlose ministrierende Gesundheitslobbyist 5,9 Milliarden (!) Masken – und rund zwei Drittel davon (!) mussten entsorgt werden. Dies allein schlug mit rund 800 Millionen Euro zu Buche. Die Mehrkosten, die für die Beschaffung entstanden, werden auf rund 470 Millionen Euro geschätzt. Genau wie seine Parteifreundin Ursula von der Leyen schloss Spahn seine Deals oft per SMS oder auf anderen informellen Wegen ab und ließ die entsprechenden Dokumente einfach nicht archivieren. Dass außergewöhnliche Umstände außergewöhnliche Maßnahmen erfordern, heißt nach bis heute verbreiteter Lesart von Spahn und den ihn deckenden Parteifreunden also, dass ein einzelner Minister willkürliche Fehlentscheidungen im Milliardenbereich treffen darf – ein absurder Wahnsinn, denn tatsächlich hat kein einzelner Politiker der deutschen Geschichte je einen solch verantwortungslosen Umgang mit Steuergeld und zudem in einer solch monströsen Dimension betrieben.

Skandal aussitzen

Spahn begegnet der Kritik an seinem autokratisch-chaotischen Vorgehen ignorant, indem er sich rückschauend als großer Zampano und Krisenmanager inszeniert, den damals nichts als brennende Sorge um die Volksgesundheit umgetrieben habe, wobei eben auch einige verzeihliche Fehler passiert seien. Die Krise habe ihm keine andere Wahl gelassen, als schnell zu handeln. Dass er dieses und jenes heute nicht mehr so machen würde, räumt er am Rande ein, doch weiter reicht seine “Selbstkritik” nicht. Schweren Versäumnisse bei sich sieht er nicht. Er und die Unionsfraktion werfen stattdessen Sudhoff, die der SPD angehört, parteipolitisch gefärbte Wertungen seines Handelns vor. So will man den Skandal wieder einmal aussitzen.

Auf seine Spezis innerhalb der – zwar in wechselnden Funktionen als Regierung und Service-Opposition verschiedene Rollen spielenden, aber als SED 2.0 eben doch zusammensteckenden – Kartellparteien kann sich Spahn verlassen: Die Grünen weigern sich, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, weil sie dafür mit der AfD zusammenarbeiten müssten, die diesen ebenfalls fordern – weil Union und SPD davon nichts wissen und ihren Spezi Spahn decken wollen.

Lieber keinen Untersuchungsausschuss als einen mit AfD-Stimmen

Damit zeigen die Grünen wieder einmal ihre ganze Verlogenheit: Ihre eigene Haushaltspolitikerin Paula Piechotta hatte sich vollmundig empört, es missachte das “demokratische Prinzip der Gewaltenteilung, dass der Bundestag bis heute keinen vollständigen Einblick in den Bericht erhält”, denn “nur ein Parlament, das die Regierung wirklich kontrollieren kann – und dafür alle notwendigen Informationen erhält”, könne “seiner Rolle gerecht werden”.

Das alles spielt aber keine Rolle mehr, wenn die AfD dasselbe fordert. So erweist sich die Brandmauer auch hier wieder als Garant für fortgesetzte Demokratieverachtung: Der unermessliche Schaden, den Spahn angerichtet hat, wird keine Folgen für ihn haben – weil ihn die Grünen lieber mit all dem Dreck am Stecken davonkommen lassen, als mit der AfD den überfälligen Untersuchungsausschuss zu erzwingen. Auch das unterstreicht einmal mehr den vollständigen Bankrott des deutschen Parteiensystems, das nur noch zum Schaden des Volkes agiert.