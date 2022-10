Spaltung statt Einheit: Linksextremer Terror gegen friedliche Bürger in Leipzig

Ob Nancy Faeser die Bilder vom Tag der deutschen Einheit in Leipzig gesehen hat? Wenn, hat sie sie vermutlich ignoriert. Wieder trug dort die Antifa die Gewalt auf die Straße, wieder schwiegen sich Medien aus – wobei die linke Hochburg Leipzig schon lange kein friedliches Pflaster mehr ist. Die friedliche Montagsdemonstration dort von völlig normalen, um die Zukunft ihres Landes besorgten Bürgern wurde am 3. Oktober wurde zur Zielscheibe der weitgehend schwarzvermummten Bodentruppen des Linksstaates – und konnte nur durch extremes Polizeiaufgebot von Angriffen der linkfaschistischen „Gegendemonstranten“ geschützt werden.

Das Verrückte ist, dass die politischen und medialen Sympathien rundum bei letzteren liegen, während sich jene, die wegen unbezahlbarer Energiepreise, Jobverlust und Zukunftsängsten auf die Straße gehen, als latente Rechtsextreme gelten. Das ist der Zustand der Demokratie, der politischen Streit- und Protestkultur in diesem Staat: Unbescholtene Zivilisten, Menschen aus der bürgerlichen Mitte werden in die Nazi-Ecke gerückt, vermummte Schläger und Briganten gelten als Verteidiger der Zivilgesellschaft. Das folgende Video aus Leipzig spricht für sich:

Der darin erwähnte Jürgen Kasek, von dem der Hass-Tweet gegen die Montagsdemonstranten stammt, bis 2018 Grünen-Landessprecher von Sachsen, der seine gesamte politische Tätigkeit dem „Kampf gegen Rechts“ widmete und längjähriger Hauptaktivist gegen „Legida“ war, war hier wieder voll in seinem Element. Der 41-jährige, der vor kurzem seine Anwaltszulassung verlor, war auch im Vorfeld der Einheitsdemo eifrig tätig gewesen. Wie im Video zu sehen ist, zeigte er – vor Ort persönlich anwesend – einmal mehr seine offenkundig demokratieverachtende Gesinnung, und führte einen Pressemann vom Demogelände, der zuvor von vermummten Angehörigen der Antifa-Terrorgruppen

Kasek war es auch, der alles tat, um der zum Einheitstag geplanten Montagsdemo frühzeitig vor das Label eines Remakes der „Legida“ anzuheften, was in der Presse gerne aufgegriffen wurde – mit dem durchschaubaren Ziel, möglichst viele Menschen, die sich vom Staat alleine gelassen fühlen und ihren Unmut gemeinsam mit solidarischen Gleichgesinnten zum Ausdruck bringen wollten, durch eine Mischung von Einschüchterung und Präventivverunglimpfung von der Wahrnehmung ihres Demonstrationsrechtes abzuhalten. Trotz dieses – seit Monaten auch von der Bundesregierung betriebenen – Labelings, trotz dieser unentwegten Diffamierung jeder inner- wie außerparlamentarischen Opposition als „Delegitimierer des Staates“ oder „Rechtsextreme“ – hatten sich in Leipzig am Montag immerhin rund 2.500 kritische Menschen zum Demonstrieren am Feiertag eingefunden.

Friedliche Bürger gegen Linksfaschisten

Während sie mit klaren Botschaften zu ihren Nöten und Ängsten sowie und Argumenten überzeugten, brachte der in Batallionstärke angerückte Schwarze Block die Gewaltspirale wieder mal zur Eskalation: Versuchte Übergriffe und Anfeindungen gegen die friedlichen Protestierer, Angriffe auf die diese beschützenden Polizisten, Prügeleien und Reizgasattacken gegen die Beamten (die sich für ihre Gegenwehr nun wieder einmal verantworten müssen) oder Sitzblockaden auf der Straße, um den Demozug aufzuhalten, legten einmal wieder Zeugnis ab über die Radikalisierung derer, die mit Rückendeckung die Sache der Regierung verteidigen, aber auch über den Grad der Spaltung in diesem Land. Dass die AfD im Osten ja mittlerweile die stärkste Kraft darstellt, macht dabei mehr als deutlich, dass keineswegs überall die „Mehrheit“ dieses Landes den neuen Öko-Sozialismus hofiert, der nur arm, dumm und krank macht.

Die Leipziger Polizei war bei der Montagsdemo am Einheitstag derart überfordert von den angerückten linken Schlägerbanden, dass sie Einsatzkräfte aus anderen Ländern, sogar aus Nordrhein-Westfalen, heranziehen musste, um die Antifa in Schach zu halten. Von den anwesenden Journalisten durfte längst nicht jeder filmen. In den Mainstream-Medien war wie so oft von „Esoterikern“, „Nationalisten“ und der „Verschwörungsszene“ die Rede – aber nichts von gewaltbereiten Linksextremisten, die nur Hass und Hetze gegen Andersdenkende verbreiten.

Regierungskonforme Propaganda und mediales Totschweigen

Ein mitdemonstrierender Pole bestätigte in einem Fernsehinterview, dass Leipzig Anfang der Neunziger schon weitaus bessere Zeiten gesehen hätte, als es heute der Fall ist. Während man bei unseren östlichen Nachbarn sehr offen über die besagten Problematiken berichte und die Ängste und Sorgen der Bürger ernst nehme, seien ARD, ZDF oder der MDR nur auf regierungskonforme Propaganda fixiert.

Doch nicht nur die Antifa, auch die sonstigen Organisationen des linken Empöriums waren angerückt, um sich den Montagsdemonstranten entgegenzustellen. Hier zeichnete das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ als federführend – und rief zu einer Sitzblockade auf, die prominent besetzt war: Unter anderem erschienen hier die grüne Landtagsabgeordnete Christin Melcher, die Grüben-Stadträte Andreas Dohrn und Martin Meißner sowie die Leipziger SPD-Vorsitzende Irena Rudolph-Knokot. Redebeiträge gab es von Ex-Juso-Chef Marco Rietzschel sowie Sprechern von „Friday for Future” und der sozialistischen Jugendorganisation „Die Falken“. Insgesamt wurden zehn Sitzblockaden mit mehr als 100 Teilnehmern verzeichnet. Auf der Gegenseite machten unter anderem die „Freien Sachsen” wie auch die „Querdenker” mobil – wobei diese nur einen kleineren Teil der Demonstranten ausmachten. Beim Großteil handelte es sich um unpolitische Menschen, denen einfach nur das Wasser bis zum Hals steht.

