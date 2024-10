Spanien sperrt arabische Gruppenvergewaltiger Jahrzehnte weg – Deutschland bestenfalls ein paar Jährchen

Am 17. Dezember 2024 wird der Prozess wegen des Angriffes gegen den 20-jährigen Philippos vor dem Bielefelder Landgericht starten. Wir erinnern uns: Philippos befand sich in der Nacht zum 23. Juni 2024 auf der Abiturfeier seiner Schwester in Bad Oeynhausen. Er saß auf einer Bank, als die drei nun Angeklagten auf ihn trafen. Ein 18-jähriger Syrer griff den 20-Jährigen an. Er schlug und trat ihn, auch als er bereits am Boden lag. Philippos wurde durch die Tritte so schwer verletzt, dass er Tage später seinen schweren Hirnschäden erlag.

Angeklagt ist der zum Tatzeitpunkt 18 jährige Mwafak A.. Ihm werden Totschlag, Körperverletzung und Diebstahl vorgeworfen. Einem weiteren 19 jährigen Angeklagten mit deutscher Staatsangehörigkeit wird Hehlerei vorgeworfen; er soll aus der Brusttasche des Opfers Geld entnommen haben. Der dritte, ebenfalls 19-jährige Angeklagte steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Er soll einen Freund von Philippos angegriffen haben.

Konsequente Rechtsprechung versus Kuscheljustiz

In diesem Zusammenhang eine aktuelle Meldung aus Spanien: Hier wurden gerade Haftstrafen von 42 beziehungsweise 36 Jahren für eine Gruppenvergewaltigung verhängt. Die vier Angeklagten Aziz Laghribi, Mohammed El Bazouni, Hicham El Adnanny und Hamza Ez Zahaf. wurden vergangene Woche in einem aufsehenerregenden Prozess schuldig gesprochen, weil sie auf Gran Canaria im Februar 2021 eine norwegische Touristen bestialisch vergewaltigt hatten, die abends allein im Park Agua La Perra Gorge spazieren ging. Einer der Täter kam auf sie zu, packte sie an den Handgelenken und schleppte sie an einen abgelegenen Ort, wo die anderen drei Komplizen warteten. Die Araber missbrauchten die Norwegerin abwechselnd vaginal und anal. Das letztinstanzliche Urteil beendete den dreijährigen Prozess, es ist keine Berufung mehr möglich.

Zum Vergleich: In Deutschland wurden die Gruppenvergewaltiger des 14-jährigen Mädchens aus Illerkirchberg zu 27 und 28 Monaten (!) verurteilt, was bei vorzeitiger Entlassung rund eineinhalb bedeuten dürfte. In diesem Fall vergewaltigten ebenfalls Araber, fünf “Asylbewerber” aus dem Irak, das Mädchen eine ganze Nacht lang – mindestens neun Mal. Und die Gruppe von zehn Barbaren – neun Asylbewerber und ein (pass-)deutscher Staatsangehöriger –, die in Freiburg eine 19-jährige brutal vergewaltigt hatten, erhielten Haftstrafen zwischen zwei und fünfeinhalb Jahren, auch hier winken bei vorzeitiger Entlassung Strafrabatte.