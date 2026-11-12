Spanien: Stell dir vor, es ist Generalstreik und keiner macht mit!

Gestern konnte man auf der Seite der ARD-“Tagesschau” folgende Nachricht lesen: „Seit dem Morgen läuft in Spanien ein Generalstreik. Die Hauptforderungen: bessere Löhne und bezahlbare Wohnungen. Der Verkehr ist eingeschränkt, Blockaden wurden errichtet und mehrere Menschen festgenommen.“ Mit Generalstreik ist gemeinhin ein sämtliche Bereiche des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens erfassender Ausstand gemeint. Nun, ich wohne in Spanien in einer Stadt mit 110.000 Einwohnern – und ich konnte weit und breit nichts von einem Generalstreik sehen. Die Busse fuhren, die Geschäfte waren geöffnet. An einzelnen ausgewählten Orten mag es Aktionen gegeben haben, über die dann von den Journalisten berichtete wurde. Doch weder faktisch noch definitionsgemäß gab es gestern in Spanien einen “Generalstreik“ .

Bei einem normalen Streik sollen die Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden, bei den Gewerkschaften bei den Tarifverhandlungen entgegenzukommen. Dieser gestrige angebliche Streik richtete sich aber nicht gegen die Arbeitgeber; eigentlich weiß niemand genau, gegen wen er sich richten sollte. Der Streikaufruf kam von der Allgemeinen Arbeiterunion (UGT) die den Sozialisten nahesteht, und den Werktätigen-Kommissionen (CCOO), die früher von der Kommunistischen Partei Spaniens beeinflusst wurden. Es sollte ein Protest gegen die hohen Mieten und die Lebenshaltungskosten sein. Die Vermieter hat das aber nicht sehr beeindruckt. Da am 29. November 2026 in Spanien Wahlen sind, war dies also wohl mehr eine Wahlkampfaktion als ein echter Streik, geschweige denn Generalstreik. Diese vorgezogenen Neuwahlen wurden angesetzt, weil die Mehrheit im Parlament zwei Dekrete der Regierung zur Wohnungspolitik abgelehnt hat.

4,77 Millionen ungenutzter Wohnungen gehören auch den Arbeitern

Wenn es um den Geldbeutel geht, lassen sich die Arbeiter von ihren Gewerkschaften mobilisieren. Bei allgemeinen politischen Forderungen ist das schon schwieriger. In Deutschland wären politische Streiks nicht zulässig, weil sie nur als Mittel des Arbeitskampfes legitim sind – weshalb Generalstreiks auch verboten sind. Laut “Tagesschau” fordern die spanischen Gewerkschaften unter anderem den Bau von 1,5 Millionen Sozialwohnungen in den kommenden Jahren und ein Verbot der Zwangsräumung schutzbedürftiger Mieter. Als Forderungen einer Mieterbewegung werden neben einer gesetzlichen Begrenzung der Mieten auch Strafsteuern für Unternehmen, die mit Wohnraum spekulieren, und ein Verbot von künstlichem Leerstands aufgezählt. Hier sich die Frage, ob hier die Arbeiter vielleicht gegen ihre eigenen Interessen streiken sollen.

Hier auf Ansage! habe ich das Problem am 6. Oktober unter der Überschrift „700.000 Wohnungen fehlen, 4,77 Millionen sind ungenutzt“ kurz angesprochen, nachdem ich es bereits am zwei Monate zuvor hier vertieft behandelt hatte. Spanien hat mit 11,2 Prozent des Bestandes die niedrigste Vermietungsquote in der EU; in Deutschland sind es 58,1 Prozent. Auch die Arbeiter haben Wohneigentum und viele haben zusätzlich die Wohnungen oder Häuser ihrer Eltern geerbt. Wegen eines hohen Mieterschutzes wollen sie die nicht vermieten, sondern verkaufen. Dabei stehen sie auch ein paar Jahre leer. Bei der letzten Volkszählung hat das spanische Nationale Statistikinstitut 4,77 Millionen ungenutzter Wohnungen sowie 2,52 Millionen nur sporadisch genutzte Wohnungen, oft Ferienwohnungen, gezählt.

Hohes Risiko

Insgesamt verfügt Spanien nach dieser Erhebung über 26,62 Millionen Wohneinheiten. Nun fordern die Gewerkschaften den Neubau von zusätzlichen 1,5 Millionen Sozialwohnungen durch den Staat, also eine Erhöhung des aktuellen Mietwohnungsbestandes um 50 Prozent. Und seit den 1960er Jahren wird in Spanien schon sehr viel gebaut. Das Wohnungsproblem in Spanien kann man mit den Zahlen nicht wegdiskutieren. Es stellt sich aber anders dar, als es die Medien präsentieren. Wer hier eine Mietwohnung bezahlen kann, der könnte sich eigentlich auch die Finanzierung einer Eigentumswohnung leisten. Die hohe Nachfrage lässt die Mieten steigen, und das hohe Angebot die Kaufpreise fallen. Viele Mieter können sich ihre Wohnung eigentlich nicht leisten, und die Vermieter gehen ein hohes Risiko ein, ihr Geld am Ende nicht zu bekommen.

Die Forderungen des Streiks würden dieses Problem eher verschärfen als es lösen. Das Verbot von Leerständen ließe sich auf dem Papier umgehen, indem sich in der geerbten Wohnung der Oma ein Enkel anmeldet, der nicht wirklich dort wohnt. Dann könnte sie weiter zum Verkauf angeboten werden. Und mit einer gesetzlichen Begrenzung der Mieten würde sich das Risiko einer Vermietung überhaupt nicht mehr rechnen.

Spanien ist nicht Berlin

Die Vermieter sind aber nicht das Sozialamt. Wenn der Staat sozial schwachen Mietern ein Wohngeld zahlen oder gegenüber den Vermietern eine Mietbürgschaft eingehen würde – gerne auch in der Höhe begrenzt –, dann würde ein großes Hindernis für die privaten Wohnungseigentümer entfallen. Die Vermietung wäre dann eine echte Alternative zum Verkauf, mindestens wenn sich längere Zeit kein Käufer findet. Bei einer langfristigen Perspektive würde sich auch die Instandsetzung solcher Häuser lohnen, bei denen aktuell Türen und Fenster zugemauert sind.

Werbung

Es bleibt deshalb abzuwarten, ob bei den Wahlen am 29. November der Schuss nicht vielleicht auch nach hinten losgeht. In Berlin hat die Linke die Landtagswahl mit dem Mieten-Thema gewonnen; aber in Berlin sind die große Mehrheit der Wähler Mieter. In Spanien leben auch die meisten Wähler der Sozialisten im Wohneigentum. Tatsächlich persönlich betroffen ist die junge Generation. Die ist aber in der Minderheit. Nur wenn ihre Eltern und Großeltern die Forderungen von Sozialisten und Linksbündnis unterstützen, kann Pedro Sanchez die Wahl gewinnen. Zumindest am gestrigen “Generalstreik” haben sie sich offenbar nicht beteiligt.