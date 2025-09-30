Spannungsfall: Will die CDU den Putsch von oben?

In der CDU gibt es angesichts angeblicher russischen „Provokationen“ am europäischen Himmel durch Holzdrohnen Stimmen, den „Spannungsfall“ gemäß Artikel 80a Grundgesetz auszurufen – der Mechanismus zur Vorstufe des Dritten Weltkrieges. Statt öffentlich aufzuarbeiten, wer vor drei Jahren tatsächlich hinter der Nord Stream-Sprengung stand, die uns ja ebenfalls als “russische Provokation” verkauft wurde, wird die Propaganda weiter geschürt und die kriegerische Eskalation unverantwortlich beschleunigt.

Die Ausrufung des Spannungsfalls forderte – wer sonst – der Hobby-Offizier Roderich “Der Krieg muss nach Russland getragen werden” Kiesewetter, unter anderem Sprecher für Krisenprävention der CDU/CSU-Fraktion. Ich hingegen fordere die unverzügliche politische Beseitigung dieses gefährlichen Irren und Kriegstreibers und seinen sofortigen Ausschluss aus der CDU. Denn Union, die diesen Wahnsinnigen in ihrem Namen sprechen lässt, plant ganz offensichtlich den Putsch von oben. Will die CDU das etwa im Bundestag – mit notwendigem Zweidrittel-Votum – etwa zur Abstimmung stellen? Der Spannungsfall bedeutet die Aktivierung von Notstandsregelungen und Grundrechtseinschränkungen oder ihre Modifizierungen.

Diktatorische Zustände im Namen der Kriegsvorbereitungen

Betroffen sind folgende Grundgesetzartikel:

Artikel 12a GG (Wehrpflicht / Dienstpflichten): Sofortige Einberufung zum Wehrdienst, Zivildienst oder sonstigen Dienstpflichten, sofortige Arbeitsverpflichtungen (z. B. Gemeinschaftsarbeit);

Artikel 17a GG (Einschränkung von Grundrechten während des Wehr- oder Ersatzdienstes): Einschränkung der Freiheit der Person (Artikel 2, Absatz 2 GG) und der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 GG) für Personen, die Wehr- oder Ersatzdienst leisten sowie des Artikel 10 GG (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Internet), außerdem Einschränkungen im Sinne „militärische Sicherheit“ von Artikel 11 GG (Freizügigkeit) inklusive

Ausgangsbeschränkungen, Evakuierungen und Reiseverbote;

Art. 14 GG (Eigentumsgarantie): Beschränkungen und Inanspruchnahmen von Eigentum (zum Beispiel Beschlagnahme von Gebäuden, Fahrzeugen oder Produktionsmitteln).

Sollte es soweit kommen, ist ziviler Ungehorsam das Gebot der Stunde

Das alles bedeutet es, was Kiesewetter allen Ernstes mal eben so gedankenlos herbeiplappert. Dieser Wahnsinn lässt nur einen Schluss zu: Hier will jemand die Demokratie – beziehungsweise das, was noch von ihr übrig ist – per Ausnahmezustand beseitigen. Ich fordere zum Widerstand gegen solche Massnahmen auf auf und appelliere an jeden Deutschen, solche Aktivitäten zur willkürlichen und anlasslosen Zerstörung der freiheitlichen Grundordnung zu verweigern – unter Berufung auf Artikel 20, Absatz 4 GG (Allgemeines Widerstandsrecht). Darin heißt es: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ Wehrdiensterfassung verweigern. Konkret: Jede Aktivität verweigern. Ziviler Ungehorsam gegen jede kriegsvorbereitende Massnahme.

Soweit hat es die verkommene politische inzwischen Klasse gebracht.