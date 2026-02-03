Sparkassen-Roulette: Wie Lokalpolitiker mit fremden Geld Wall Street spielen

Der jüngste Fall der Milliardenverluste wegen des gefloppten Windpark-Projekts von EnBW brachte es wieder einmal auf den Punkt: Der Ausstieg aus britischen Meereswindpark, in den trotz aller Warnungen investiert wurde, bedeutet auch den Ausfall von Krediten der Sparkassengruppe, die für solche euphorische Schaufensterprojekte unter Ausblendung aller sonstigen Risikobedenken vergeben wurden. Der Grund: grünideologische Politiker entdeckten die Sparkasse mal wieder als privates Spielcasino, um Milliarden für grüne Luftschlösser zu verteilen – und nannten das “Strukturpolitik”. Am zahlt nun –wie immer – der Bürger die Rechnung bezahlt.

Denkt der Normaldeutsche an “Sparkasse”, dann erscheint nach außen ein solides Haus aus rotem Backstein, in dem brave Anzugträger mit Bleistift und Taschenrechner über das Geld der Bürger wachen. Doch in Wahrheit sind diese Institute längst zur verlängerten Werkbank politischer Phantastereien geworden, in der Bürgermeister, Landräte und Minister ihre Träume vom großen Rad drehen lassen, ohne je ein eigenes Risiko zu tragen. Man muss sich klarmachen, dass eine Sparkasse, obwohl “Kommunalbank”, nicht automatisch auch der Kommune gehört – sondern den Bürgern, die diese Kommune überhaupt erst legitimieren und finanzieren. Die Politik sitzt hier nur treuhänderisch im Verwaltungsrat. Doch sie benimmt sich wie ein Eigentümer auf Koks, der glaubt, das Sparschwein der Nachbarn sei sein persönlicher Geldautomat.

Betriebswirtschaftskenntnisse nur auf Volkshochschulniveau

Weil viele dieser ahnungslosen Mandatsträger nie ein Unternehmen geführt haben und Betriebswirtschaft nur aus Broschüren der Volkshochschule kennen, verwechseln sie Haushaltsplan mit Erfolgsrechnung. Sie sehen sich als große Wirtschaftslenker, als wären sie Gordon Gekko auf Speed mit Kreissparkassenstempel, nur weil sie einen dunklen Anzug tragen und im Sitzungssaal ein Mikrofon vor sich stehen haben.

Da wird dann auf die Vorstände der Sparkasse Druck ausgeübt, Kredite für politische Prestigeprojekte zu vergeben: Für Windparks, Erlebnisbäder oder klimaneutrale Luftschlösser, bei denen schon jeder Banklehrling den Kopf schütteln würde.

Die Banker selbst wissen oft nur zu genau, dass das Unsinn ist; doch sie sitzen auf einem Schleudersitz, denn derselbe Verwaltungsrat, der das Projekt bestellt, kann ihnen ihre einträglichen Posten jederzeit wegnehmen. Also nicken sie alles ab, unterschreiben und nennen das Ganze wohlklingend zum Beispiel “regionale Strukturförderung”. Innerlich hofft so mancher dieser Vorstände, rechtzeitig in Pension zu gehen, bevor die Bombe platzt.

Der Bürger zahlt die Zeche

Eine Geschäftsbank würde solche Abenteuer ganz anders prüfen – denn dort sitzen Aktionäre, die ihr eigenes Geld verteidigen wie ein Hund den Knochen. Bei der Sparkasse hingegen verteidigt niemand das Geld, weil es ja angeblich allen gehört und deshalb keinem so richtig. So entsteht ein perfektes Biotop für politische Größenphantasien, in dem Milliarden bewegt werden wie Spielgeld aus dem Monopoly-Karton. Und wenn das Projekt platzt, wenn der Windpark sich als Fass ohne Boden erweist oder die Energiewende teurer wird als jeder Krieg, dann wird der Schaden eben kollektiviert; dann gibt es keine Verantwortlichen. Der Bürgermeister ist dann längst auf dem Weg nach Brüssel, der Minister schreibt ein Buch über Haltung, und der Sparkassenvorstand erklärt, man habe “nach bestem Wissen” gehandelt.

Übrig bleibt die Kommune mit roten Zahlen und der Bürger, der über Gebühren, Grundsteuer und steigende Abgaben die Zeche zahlt. Genau dieses System erlaubt es auch grünen Weltrettern, sozialdemokratischen Umverteilern und einer CDU ohne Rückgrat, Big Business zu spielen, ohne je Big Business gelernt zu haben. Sie nutzen die Sparkasse wie einen Kreditautomaten mit moralischer Begründungstaste, drücken auf Zukunft, Klima oder Gerechtigkeit und schon spuckt das Gerät Millionen aus

Ein politisches Werkzeug

Dass Wirtschaft nicht aus Gefühlen besteht, sondern aus Rendite, Risiko und nüchterner Rechnung, interessiert im Sitzungssaal niemanden. Dort wird Politik gemacht, nicht gerechnet, und wer rechnen will, gilt als Querulant. So wird aus der Sparkasse ein politisches Werkzeug, das am Ende genau jene ruiniert, die es schützen sollte. Der Bürger glaubt noch immer, sein Geld liege sicher, während es längst in den Taschen von Projektentwicklern, Beratern und Parteifreunden rotiert.

Das System funktioniert, weil Kontrolle durch Kumpanei ersetzt wurde und Aufsicht durch gegenseitige Rücksichtnahme. Man braucht keine Verschwörung, es reicht eine Mischung aus Ahnungslosigkeit, Eitelkeit und dem festen Glauben, fremdes Geld sei leichter als eigenes. Solange die Politik über die Sparkassen verfügt wie über ein Haustier, das man zum Apportieren schickt, wird sich daran nichts ändern. Erst wenn diese Institute wie echte Banken behandelt werden, mit harter Haftung und Distanz zur Parteipolitik, hört der Spuk auf. Bis dahin bleibt der Bürger der nützliche Idiot eines Systems, das ihm vorgaukelt, ihm zu gehören, während es ihn melkt wie eine geduldige Kuh.