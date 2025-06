SPD-Parteitag: Gruppentherapie mit Applaus

An diesem Wochenende wurde gezeigt, wie man der Rest einer ehemalige Volkspartei versenkt. Die SPD ist die Titanic des 21. Jahrhunderts. Sie ist keine Partei mehr, sie ist ein Sozialexperiment, die letzte Bastion politischer Selbstverleugnung im Angesicht der Realität. Während andere bei 16,4 Prozent in Schockstarre verfallen würden, holt sich die SPD lieber den Eigenlob-Balsam aus dem Regierungsbord und cremt sich kollektiv die Seele ein. Der Parteitag war kein Neuanfang, sondern Gruppentherapie mit Applaus. Klingbeil bekommt 64,9 Prozent, also weniger als ein veganer Fenchelauflauf in der CSU-Kantine, und bedankt sich für das Vertrauen. Man möchte ihm zurufen: Lars, das war ein Misstrauensvotum mit Schleife!

Aber niemand in der SPD merkt es. Die Titanic geht unter, und auf dem Oberdeck hält Olaf Scholz seine letzte Grabrede, als wäre gerade Wirtschaftswunder. Statt Rettungsboote gibt es Formularkram für ein Entlastungspaket. Und irgendwo im Plenarsaal wiederholt Bärbel Bas die immergleichen Sätze wie ein schlecht programmiertes Navigationsgerät, das stur „Gerechtigkeit“, „Vielfalt“ und „Europa“ in Endlosschleife murmelt. Sie bekommt dafür über 90 Prozent Zustimmung. Verständlich. Wer nichts sagt, kann auch nichts Falsches sagen. Das hat in der SPD bewährte Tradition.

Die Intelligenz flüchtet, der Funktionär bleibt

Es ist ja nicht so, dass man nicht wüsste, warum der Kahn leckt. Die Leute laufen in Scharen davon, wahlweise zur AfD, in die innere Emigration oder gleich nach Budapest. Aber die SPD marschiert unbeirrt weiter. Der Kurs besteht aus sozialprogressiven Versatzstücken, grünen Nebelkerzen und Genderphrasen mit Auslassungszeichen. Die neue Parteielite wirkt wie eine Auswahlrunde für ein Diversity-Panel auf einer Verwaltungsmesse, aber bitte mit Schulnote drei in Rhetorik, Ökonomie und Realitätswahrnehmung. Die Intelligenz flüchtet, der Funktionär bleibt.

Und apropos Funktionär: Bei Bärbel Bas wünschte man sich manchmal, es hätte vor der Wahl zur Bundestagspräsidentin ein kleines Assessment Center gegeben. Nichts gegen Hauptschulabschlüsse; aber wer über dem Bundeskanzler den Hammer schwingt, darf ruhig auch mal einen Satz sagen, den man sich freiwillig auf einem Kaffeebecher drucken würde. Stattdessen bekommt man Wortschnipsel aus dem Standardvokabular der Parteilehrjahre: Stabil, aber unbrauchbar.

Überambitioniert und unterbegabt

Die SPD wirkt inzwischen wie ein antiquarisches Warenhaus. Große Namen, staubige Regale, veraltete Produkte, aber der Geschäftsführer glaubt, allein durch das nostalgische Logo kämen die Leute schon zurück. Die Wahrheit ist: Das Produkt SPD ist überaltert, überambitioniert und unterbegabt. Man will die Welt retten, hat aber keine Ahnung, wie man einen Handwerksbetrieb führt oder einen Mietvertrag erklärt, ohne ein 50-seitiges Klimakapitel einzubauen. Und das Allerschönste – diese Partei hält sich weiterhin für regierungsfähig.

Die Grünen dürfen unterrichten, die FDP stören… und die SPD glaubt ernsthaft, das Steuer in der Hand zu haben, obwohl sie hinten am Boot sitzt und auf die Wellen schimpft. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass es noch weiter bergab geht. In ein paar Jahren steht die SPD dann bei 4,9 Prozent, irgendwo zwischen Tierschutzpartei und der Rentnerfraktion „Oma Zählt“. Und vielleicht schreibt dann Lars Klingbeil seine Memoiren: “Wie ich lernte, das Klatschen falsch zu deuten.” Und tschüss!