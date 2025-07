“Spiegel”-Chef Dirk Kurbjuweit in Erklärungsnot: Wie umgehen mit der AfD?

Der “Spiegel” steckt in einem Dilemma: „Wie umgehen mit der Gefahr von rechts?“ Diese Frage stellt sich jedenfalls Chefredakteur Dirk Kurbjuweit. Und das nicht zum ersten Mal. Vor einigen Monaten schon nahm der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen den “Spiegel” unter die Lupe. Berichtet der “Spiegel” gut über die AfD? Na klar. So jedenfalls sein Fazit. Dass ein anderer Medienwissenschaftler womöglich genau zum gegenteiligen Ergebnis gekommen wäre – geschenkt. Jemanden, der wirklich kritisch nachbohrt, hätte der “Spiegel” natürlich nie beauftragt. Das einzige, was Pörksen damals zu bemängeln hatte, war der Overkill. Besonders in der heißen Wahlkampfphase hatte der “Spiegel” eine Spur zu oft über die AfD berichtet. Und genau dieser Kritik muss sich nun auch Kurbjuweit stellen: Leserzuschriften habe er entnommen, dass der “Spiegel” geradezu krampfhaft über die Alternative berichte. Und eben dadurch, dass die AfD einen so großen Raum in der Berichterstattung einnehme, werde sie erst für den Wähler interessant.

Allein dass Kurbjuweit nun in die Defensive gerät, ist Beweis genug, dass etwas faul sein muss. Denn wäre der “Spiegel” über jeden Zweifel erhaben, gäbe es diese Vorwürfe ja nicht. Angenommen, der “Spiegel” würde sein noch von Gründungsverleger Rudolf Augstein stammendes Motto „Sagen, was ist“ heute noch beherzigen, also tatsächlich einfach nur sachlich berichten, könnten sich alle leicht auf eine gemeinsame Linie einigen: Weder würde man die AfD verdammen, noch ihr Wähler zutreiben. Die AfD würde Kritik und Lob erfahren, sine ira et studio, je nachdem, ob sie mit ihren jeweiligen politischen Vorstößen eher Kritik oder Lob verdient.

Hausinterne Antifa-Unterstützung

Für Kurbjuweits Rechtfertigungen gilt hingegen eher der Grundsatz: „Wer sich verteidigt, klagt sich an.“ Man könnte auch die getroffenen Hunde anführen, die bekanntlich bellen. Der Chefredakteur beklagt, dass „unsere Redakteurinnen und Redakteure auf Parteitagen und im Internet angepöbelt, bedroht, attackiert“ werden. Natürlich ist das kritikwürdig – aber mit keiner Silbe geht Kurbjuweit auf die Ursachen des Zwists hin. Wäre da allein die subjektiv eingefärbte Berichterstattung, könnte die AfD diese schulterzuckend hinnehmen und einfach darauf bauen, dass es viele Parteien in der Vergangenheit geschafft haben, trotz eines negativen Kampagnenjournalismus groß zu werden. Entscheidend ist aber: Der “Spiegel” spricht der AfD ihre parlamentarischen Rechte ab – vor allem die wichtigen Posten der Parlamentsvizepräsidenten und Ausschussvorsitzenden. Darüber hinaus hat er kein Problem damit, wenn Andersdenkende in „unserer Demokratie“ ihren Job und ihr gutes Ansehen verlieren. Besonders perfide: manch ein “Spiegel”-Kolumnist unterstützt sogar die gewaltbereite Antifa in ihrem Kampf gegen die AfD.

Kurbjuweit besorgt, dass mittlerweile der Eindruck entstanden ist, die Redaktion des “Spiegel” sei „homogen, wie ein geschlossener Block.“ Allerdings tut er nicht gerade viel, um diesen Eindruck zu zerstreuen. Zwar schreibt er, in seinem Haus gäbe es ein „gemischtes Meinungsbild“, lässt dann aber die folgenden vier Sätze allesamt mit „Wir sind uns einig…“ beginnen. Darauf folgt ein weiterer Satz, dem zwar nicht ebendiese Formel voransteht, der aber Einigkeit in der Ablehnung der Remigration bekundet. Und an einer guten Handvoll weiterer Stellen im Text wird überdeutlich, dass es beim “Spiegel” meist nur eine Meinung gibt.

Gespaltene Redaktion, gespaltener Chefredakteur

Viele Leute würden glauben, so Kurbjuweit, dass Medien und Parteien unter einer Decke stecken würden, „als wären wir im selben Verein.“ Doch gleich nachdem Kurbjuweit diese Vorstellung als abwegig attackiert hat, bestätigt er sie zugleich: Denn sie alle würden „zum wunderbaren System der liberalen Demokratie stehen. Die AfD tut es nicht.“ Der Konsens in den deutschen Redaktionen ist so allgegenwärtig, dass Kurbjuweit ihn ebenso wenig noch erblicken kann, wie ein Fisch das ihn umgebende Wasser. Dass er sich erfolgreich einreden mag, die Medien würden eben nicht alle an einem Strang ziehen, könnte allerdings auch daran liegen, dass der Journalismus eher einen narzisstischen Menschenschlag anzieht. Ein Körnchen Wahrheit enthalten Kurbjuweits Einlassungen durchaus.

Auch wenn man glaubt, dass die Ablehnung der AfD (oder wahlweise Trumps) die stärkste Triebfeder des deutschen Journalisten ist, stellt der Wunsch nach Anerkennung die größte Motivation dar. Die große Enthüllungsstory über die AfD behält man – bis zur Veröffentlichung natürlich – dann doch lieber für sich, statt sie mit der Konkurrenz zu teilen. Die Kräfte bündeln, um den gemeinsamen Feind zu schwächen? Undenkbar! Kann Kurbjuweit, von lauter Konsens ganz umnebelt, denn überhaupt ein konkretes Beispiel nennen, dem in seiner Redaktion keine Einigkeit herrscht? Doch, tatsächlich: In der Frage, ob die AfD verboten werden müsse, sei der “Spiegel” gespalten. Kurbjuweit selbst offenbar auch – denn ist er nun für ein Verbot oder nicht? „Auch ich schwanke, bin am Ende aber für ein Verbotsverfahren, sollten sich die Antragsteller sicher sein, dass sie genug gerichtsfeste Beweise für die Verfassungswidrigkeit der AfD beisammenhaben. Ich möchte mir nicht eines Tages als Bürger eines autoritären Staates sagen müssen: Wäre die AfD doch damals verboten worden!“

Hohle Phrasen

Er unterstützt also ein AfD-Verbot, nur eben konditional. Selbst will er aber irgendwie doch keine Entscheidung treffen, sondern lieber der Beweislage der Antragssteller vertrauen. Das muss er aber nicht! Denn nach dem Leak des Verfassungsschutzgutachtens ist klar, wie dessen “Beweislage” aussieht. Übrigens stützt sich die Behörde nicht auf V-Männer, sondern hat nur öffentliche Aussagen zusammengetragen. Kurbjuweit sollte daher eigentlich auf dem gleichen Informationsstand sein und könnte sich somit selbst in die eine oder andere Richtung entscheiden. Das traut er sich aber nicht ganz und versteckt sich lieber hinter dem Verfassungsschutz.

Auch eine andere Formulierung verrät, dass Kurbujweit ordentlich ins Schwitzen kommt. Über AfD-Politiker schreibt er: „Sie wollen, so sieht es aus, die Bundesrepublik in eine illiberale Demokratie umwandeln.“ Ja, was denn jetzt? Will die AfD die Demokratie abschaffen, oder sieht es nur so aus? Der “Spiegel” wende sich gegen die Versuche der AfD, die Pressefreiheit einzuschränken, weil nur diese die gesamtgesellschaftliche Meinungsfreiheit garantieren könne. Doch das sind nur hohle Phrasen, denn bekanntermaßen ist der “Spiegel” an vorderster Front dabei, die „Grenzen des Sagbaren“ zu verengen. Margarete Stokowski bezeichnete die Cancel Culture – also Entlassungen oder Ausladungen missliebiger Personen – als „rechte Verschwörungstheorie“ und als „vermeintlich von links inszenierte Bedrohung, die es faktisch nicht gibt.“ Zwar würden hin und wieder Personen aufgrund ihrer politischen Haltung entlassen – doch diese würden ja schnell wieder einen neuen Job finden.

Bei Maybritt Illner verkündete “Spiegel”-Kolumnist Sascha Lobo, dass „…es Haltungen gibt, die innerhalb des Diskurses der liberalen Demokratie nichts zu suchen haben.“ Seinen Gesprächspartner Ralf Schuler von der “Bild”-Zeitung, der auf der Seite der Meinungsfreiheit stand, herrschte er an: „Sie lieben Nazis, oder?“ Und Ferda Ataman, mittlerweile Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, erklärte in ihrem „Plädoyer für Anstand“ im “Spiegel”, sie gehöre zu denen, die “Grenzen für Sagbares gut finden“, denn: „jede Gesellschaft braucht wohltuende Tabus – sie regeln unser Zusammenleben.“ Sie warnte vor einem Horrorszenario: „Sollen wirklich alle alles sagen dürfen?“

Wer ist hier “illiberal”?

Auch Hasnain Kazim ist die freie Rede ein Dorn im Auge. So hatte er beispielsweise versucht, die Einladung Thilo Sarrazins in eine österreichische Talkshow zu verhindern: „Einer [meiner Standpunkte] ist, dass nicht jede ‚Meinung‘ eine Meinung ist. Und auch, dass man nicht jedem Bullshit, jedem Rassismus, jeder Menschenverachtung, die im Deckmantel einer ‚Meinung‘ daherkommt, eine Bühne bieten sollte. Man bietet ‚Identitären‘ für ihre neonazistischen Ansichten keine Plattform. Man gibt Rechtsextremisten keine Redezeit. Und man lädt auch nicht Thilo Sarrazin in eine Talkshow ein.“ Diese Beispiele, die noch lange keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, zeigen: Wenn der “Spiegel” davor warnt, dass unter einer AfD-Regierung die Errichtung einer „illiberalen Demokratie“ drohe, dann ist das mehr als heuchlerisch, solange er selbst mit der Meinungsfreiheit auf Kriegsfuß steht.

Überhaupt: Droht dieses Szenario tatsächlich? Auch wenn die AfD so manchen Radikalen in ihren Reihen hat, von dem sie sich besser gestern als heute trennen sollte, steht doch fest, dass eine Umsetzung ihrer Ziele völlig im Rahmen der Demokratie und der heute gültigen Gesetze durchführbar wäre. Mehr noch: Das Parteiprogramm der Alternative steht felsenfest auf dem Boden des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (eben deshalb bedarf es ja auch solcher Verrenkungen und Konstrukte des Verfassungsschutzes, angebliche Beweise für das Gegenteil zusammenzutragen). Letztlich würde also das, was die AfD will, in etwa dem entsprechen, was noch in der Ära Helmut Kohls als völlig selbstverständlich galt. War Deutschland damals etwa eine „illiberale Demokratie“?

Migrationsprobleme unter den Teppich kehren

Wäre nicht eher ein Verbot der Opposition der viel stärkere Angriff auf demokratische Werte? Und warum wurde der “Spiegel” eigentlich nicht hellhörig, als die neue Bundesregierung ernsthaft ein „Lügenverbot“ diskutierte? Denn dieses sollte von einer „staatsfernen Medienaufsicht“ durchgesetzt werden. Der gedankliche Weg zur Orwells„Wahrheitsministerium ist da nicht mehr weit, und das gleich auf doppelte Weise: Denn wie soll ein vom Staat eingesetztes Gremium staatsfern sein? Eher illustriert diese Wortwahl das Abhängigkeitsverhältnis nur umso stärker, gewissermaßen als linke Variante von „Ich bin kein Rassist, aber…“. Immerhin nahm sich Nikolaus Blome im “Spiegel” des Lügenverbots an. Doch seine Kritik sah keine Bedrohung der Demokratie, sondern blieb windelweich und gipfelte im Seitenhieb auf Friedrich Merz, dass jemand, der in so kurzer Zeit mehr Wahlversprechen gebrochen hatte als jeder seiner Vorgänger, besser die Füße stillhalten solle. Na, wenigstens das.

Auch sei die Redaktion sich unsicher, so Kurbjuweit, ob sie die Regierungsparteien kritisieren solle, weil dies die liberale Demokratie beschädigen könne. Nun, ein Land, in dem die Medien keine Kritik mehr an der Regierung üben, ist üblicherweise eine Diktatur. Beim Thema Migration hat der “Spiegel” sich offenbar dazu entschieden, die Probleme lieber unter den Teppich zu kehren, nur um der AfD keinen Zulauf zu bescheren. Das genau diese Haltung erst recht zum Vertrauensverlust führt, ist dort anscheinend niemandem bewusst.

Whataboutism und Rassismuskeule

Die Vorgänge der Kölner Silvesternacht 2015 wurden über mehrere Tage hinweg nicht berichtet, bis der Druck in den sozialen Netzwerken und den alternativen Medien zu groß wurde und sich nichts mehr vertuschen ließ. Aber selbst als der “Spiegel” sich dann gezwungen sah, zuzugeben, dass um die tausend Migranten zahlreiche Frauen auf der Domplatte sexuell belästigt hatten, konnte er sich den üblichen Whataboutism nicht verkneifen und musste hinzufügen, dass es ähnliche Übergriffe auch durch betrunkene Deutsche auf dem Oktoberfest gäbe und man nicht in rassistische Hysterie verfallen dürfe. Ein weiterer Tiefpunkt: 2019 berichtete der “Spiegel”, dass vier Deutsche eine Frau auf Mallorca vergewaltigt hatten, verschwieg aber deren Vornamen: Serhat, Azad, Yakub und Baran.

Um die USA als rassistische Gesellschaft zu porträtieren, nimmt der “Spiegel” gern das Beispiel angeblicher Polizeigewalt zuhilfe. Immer wieder heißt es, die Polizei habe einen “unbewaffneten Schwarzen” erschossen. Dass die Polizei auch Weiße erschießt, dass sie vor allem bewaffnete Schwarze erschießt und dass auch die unbewaffneten Schwarzen in aller Regel ein langes Vorstrafenregister haben, wird dabei aber stets verschwiegen. In den USA haben Schwarze eine 8-fach höhere Mordrate als Weiße. Aber das ist für den “Spiegel” ebenso wenig ein Problem wie die deutlich höheren Vergewaltigungsraten arabischer Männer.

Dynamisches Verhältnis zur Wahrheit

Um sich auf der sicheren Seite zu wähnen, betont Kurbjuweit die Betonung der „Menschenwürde“ in der Migrationsdebatte. Das ist eine Totschlagvokabel, die nur Angst verbreiten soll – denn wer würde schon zugeben, die Menschenwürde nicht zu achten? Fakt ist aber: indem der “Spiegel” das Thema lieber totschweigt, gibt er zu verstehen, die Menschenwürde eines afghanischen Täters höher zu gewichten als die seines deutschen Opfers. Er wolle ein positives Gegengewicht etablieren: „Wir sollten immer wieder Geschichten vom Gelingen erzählen, von gelungener Integration und wichtigen Beiträgen von Migranten für das Zusammenleben in Deutschland, und das tun wir auch.“ Vor allem sollte der “Spiegel” gerade hier endlich einmal wieder „sagen, was ist.“ Und beim Thema Migration läuft deutlich mehr schief als richtig. Eigentlich sollte man über gelungene Integration gar nicht berichten, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich an das Land, in das man einwandert, auch anpasst; und wer käme schon auf die Idee, über die gelungene Integration der Deutschen zu berichten? Übrigens wird auch kaum über die tatsächlich gelungene Integration der Vietnamesen berichtet. Denn dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass die These einer strukturell rassistischen Gesellschaft eben doch nicht zutrifft.

Dass der “Spiegel” es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt, wenn es um die „gute Sache“ geht, dürfte übrigens niemanden mehr freuen als Wladimir Putin. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder darf sich immer wieder zu Wort melden und beschwört das Schreckensszenario einer von Russland aus gesteuerten “Kampagne”, mit dem Ziel rechte Regierungen im Westen zu etablieren. Einzelne Elemente seiner Theorie dürften sogar zutreffen, doch wollen die Puzzleteile eben nicht zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenpassen. Und auch wenn der “Spiegel” über russische Kriegsverbrechen in der Ukraine berichtet, darf er sich nicht wundern, wenn ihm dabei immer weniger Leser glauben wollen.

Schere im Kopf

Der “Spiegel” sei, so Kurbjuweit, ein „ein westlich geprägtes Haus, das sein Bewusstsein dafür schärfen muss, ostdeutsche Eigenarten ständig im Blick zu behalten.“ Das klingt unheimlich differenziert und tatsächlich gibt es immer wieder einzelne Beiträge, die durchaus auch brauchbare Erkenntnisse über die ostdeutsche Seele ans Tageslicht fördern. Man darf sich aber darauf verlassen, dass es meist nur wenige Tage später dann wieder herablassend heißt: „So isser, der Ossi.“

Kurbjuweit glaubt zu wissen, dass es unter “Spiegel”-Lesern Einigkeit darüber gäbe, dass Migration eben doch kein so großes Problem sei. Aber wie will er diese Einigkeit festgestellt haben? Selbst viele Grünen-Wähler geben in Umfragen zu, dass sie eine Islamisierung fürchten. Aber deswegen das „Sturmgeschütz der Demokratie“ abbestellen und sich stattdessen den alternativen Medien zuwenden? Dafür ist die Schere im Kopf dann doch zu mächtig. Übrigens: Nur weil man die Schattenseiten der Migration ausblenden will, verschwinden die Probleme nicht. Verlängert man den aktuellen Trend einige Jahrzehnte in die Zukunft, wird Deutschland völlig anders aussehen – und zwar deutlich schlechter.

Ach ja: Dirk Kurbjuweit erklärt noch auch weiterhin daran festzuhalten, AfD-Politiker nicht zu interviewen. Denn anderenfalls könnten deren „Unwahrheiten wie Fakten wirken.“ Warum aber sollte das nicht auch für die Politiker der übrigen Parteien gelten?