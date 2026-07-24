Spieglein, Spieglein an der Wand: Hüte dich vor rot glänzenden Apfeln!

Ach, wie schön ist doch der Erfolg! Kaum klettert eine Partei in den Umfragen und lässt das Etablissement leise am Krawattenknoten nesteln, schlägt die Stunde der wahren Helden. Sie kommen nicht auf weißen Pferden, sondern mit gepflegtem Scheitel, Aktentasche und dem unerschütterlichen Lächeln des altgedienten Staatsdieners. Willkommen im Märchenwald der deutschen Politik! Und wer tritt da aus dem Dickicht? Kein Geringerer als Hans-Georg Maaßen – der Mann, der den AfD-Gründern einst so aufmerksam zuhörte, dass seine Behörde vorsorglich gleich meterhohe Aktenberge anlegte. Man kann das Nestbau nennen. Oder feinsinnige Vorarbeit.

Erinnern wir uns kurz: Von 2012 bis 2018 leitete Herr Maaßen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein Mann der Tat! Während die Identitäre Bewegung mit ein paar Bannern im Greenpeace-Stil auf die Folgen von „Wir schaffen das“ aufmerksam machte, war Maaßens Amt wachsam wie ein Argusauge: Zack, Verdachtsfall! Man muss schließlich Ordnung halten im deutschen Vorgarten.

Der Meister der feinen Klinge

Heute jedoch erleben wir die Metamorphose des Dr. Maaßen. Vom akribischen Aktenanleger zum konservativen Rebellen! Erst retterte er tapfer die WerteUnion, spaltete sie gar in einen Verein und eine Partei. Dann kandidierte er 2024 im thüringischen Wahlkampf direkt gegen Björn Höcke, selbstlos wie ein Heiliger. Nicht etwa, um der Opposition Stimmen abzujagen; wo denken Sie hin! Nein, aus reiner Nächstenliebe zur Demokratie.

Bereits 2021 hatte er seine Strategie glasklar formuliert: „Ich bemühe mich, sehr viele Stimmen der AfD wegzunehmen, weil ich es für wichtig finde, dass die AfD deutlich kleiner wird, wenn nicht sogar ganz verschwindet.“ Fast verschwunden ist inzwischen die Werteunion, gegründet im Februar 2024 auf einem Schiff als “Premium-Partner der Union”. Maaßen erklärte im Oktober 2025 die Partei für gescheitert – und seinen Austritt.

Ein Korb voller Bekehrter

Nun spricht Herr Maaßen bei AfD-Veranstaltungen – und wendet sich an seine ehemaligen Kollegen: So war der frühere Chef des Inlandsnachrichtendienstes im Juni als Redner beim ersten Demokratiekongress der AfD-Bundestagsfraktion eingeladen. In seiner Rede formulierte er launig: “An meine Ex-Kollegen an den Empfangsgeräten… ein Gruß an die Spitzel, Quellen und Agenten. Ich kann nur sagen, das, was wir heute hier bereden werden, das, was ich sagen werde, ist wert, als Delegitimierung und Verächtlichmachung unserer Bundesregierung angesehen zu werden.” Maaßen sprach anschließend von einer Zerstörung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und forderte den Rücktritt von CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Klingt gut? Ja, aber…

Genau das ist der berühmte rot-glänzende Apfel. Außen knackig-konservativ, innen mit einer feinen Note Systemaroma. Maaßen ist damit in der AfD nicht allein. Um die Aufsteigerpartei schart sich mittlerweile ein ganzer Reigen plötzlicher Geläuterter: Ex-Geheimdienstler, Alt-Politiker, Mediensprecher und Kabarettisten stehen Schlange, um dem einstigen “Feind” nun mit wertvollen Ratschlägen zur Seite zu springen. Das Motto: Mach mit bei den Gewinnern! “Märzgefallene“ nannte man sowas vor 93 Jahren, heute wäre die Schreibweise “Merz-Gefallene“ passender.

Denkbar simples Prinzip

Die Hinwendung fragwürdiger Wendehälse und Umorientierter zur AfD erstreckt sich nicht nur auf Ex-Schlapphüte; andere singen die Nationalhymne der DDR, wollen Merkel an die Wand stellen und rufen nach Stauffenberg in Bezug auf Merz, behaupten von sich aber im gleichen Atemzug, ein alter Linker zu sein.

Das Prinzip ist denkbar simpel: Erst beobachten wir dich, dann bekämpfen wir dich, und wenn du trotzdem erfolgreich bist, erklären wir dir freundlich, dass wir ja auch schon immer dagegen waren. Der AfD möchte man zurufen: Achtung, liebe Parteistatuten-Schreiber und Strategen! Wenn ein ehemaliger Chef des Inlandsgeheimdienstes, der offen erklärt hat, euch „zum Verschwinden bringen“ zu wollen, nun plötzlich mit dem Berater-Köfferchen vor der Tür steht, dann ist das kein Friedensangebot. Das ist ein Trojanisches Pferd. Glaub Ihr nicht? Na, dann beiß ruhig in den knackigen Apfel, Schneewittchen! Doktor Maaßen meint es nur gut mit dir.