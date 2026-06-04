Spiel mir das Lied vom Tod: KI killt Hollywood

Über den offenen Widerstand und lautstarke Proteste gegen den KI-Hype und seine desaströsen Folgen in den USA wurde hier auf Ansage! schon viel geschrieben. Die immer größere Distanz der Europäer und insbesondere der Deutschen zu den USA wird auf fatale Weise deutlichin der aktuellen Berichterstattung zum längst ausgebrochenen KI-Überlebenskampf der Betroffenen in Amerika. „Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz bringt immer mehr Amerikaner auf die Barrikaden. Der Widerstand hat nun auch Auswirkungen auf den Wahlkampf“, ist etwa hier zu lesen. Die einst als engste Partner geschätzten USA sind dem gemeinen Deutschen inzwischen so nah und vertraut wie die Rückseite des Mondes, und für die per GEZ-Gehirnwaschanlagen und Mainstream-Organen ferngesteuerten Lämmer, Schafe und sonstig folgsamen Dackel im konformistischen Gefolge der Kartellparteien-Demokratur gehören die Amis und ihr Präsident Donald Trump ohnehin hinter eine weitere Brandmauer. Der salonfähig gemachte, von linken Politpopulisten vorgelebte Antiamerikanismus der Linken ist ursächlich dafür, dass die einst positive Aufgeschlossenheit, Wertschätzung und auch nur Interesse an Land und Leuten jenseits des Großen Teichs hierzulande inzwischen gen Null tendieren.

Weitaus gravierender als diese realistische Einschätzung generell ist vor allem das klar erkennbare Bild eines Auseinanderdriftens der westlichen Zivilisation und Kultur. Würde sich der (noch) freie Westen identitär tatsächlich noch als eine Einheit liberaler und modern-freizügiger Gesellschaften begreifen oder so wahrnehmen, dann gäbe es keine problemlos untersag- und verhinderbaren Kalifatsdemos auf deutschen Straßen und eine Nulltoleranz gegenüber kulturfremder Masseneinwanderung; es gäbe stattdessen uneingeschränkte Solidarität mit Israel und keine proarabischen Boykottaufrufe europäischer Länder gegen die Teilnahme Israels am ESC. Vor allem aber wäre das gesellschaftliche, kulturelle und sonstige Leben in den USA in der deutschen Öffentlichkeit präsenter und es würde weit weniger auf ACAP-Müll, ICE, “pussygrabin‘” Trump mit seinem angeblichen Faschismus und den eingebildeten Rassismus in den USA fixiert.

Auf dem Weg Richtung Abgrund

Spätestens aber bei einer Erwähnung von Hollywood, der einstigen „Traumfabrik“, müssten die Leute hierzulande eigentlich aus Tiefschlaf und freiwilliger Abschottung und geistiger Isolation aufwachen: Denn die Umwälzungen, dieses Mekka der Unterhaltungskunst betreffen, sind dieselben, die auch uns tangieren. Bei der aktuellen Brisanz ums Thema Künstliche Intelligenz existieren elementare Gemeinsamkeiten, welche uns hierzulande eins zu eins mindestens genauso betreffen. Es geht dabei um die Freiheit und Unabhängigkeit generell, und um kreatives, urheberrechtlich geschütztes Leben für jedes Individuum im Besonderen. Unter anderem also auch um das Recht am eigenen Bild für Jedermann. Und es geht um eine massiv drohende – und geradezu zum Missbrauch einladende – monströse Macht der neuesten Digitaltechnologien, um selbstlernende KI, um autonome EDV in immer schnelleren FLOP-Zahlen mit riesigen Rechenzentren.

Klingt alles viel zu abstrakt? Nun gut, dann aufgepasst: Wehe, die virtuelle Robotik und der dreiste Datenklau formieren sich zu einem virtuellen Baseballschläger und schlagen dann erbarmungslos zu. Gerade das zeichnet sich ab. Das Resultat: Genres, Branchen und herkömmliche Berufsbilder werden obsolet gemacht und zerfetzt. Die digitale und nichtmenschliche Konkurrenz prügelt auf Dienstleister, Angestellte und Agenturen solange ein, bis sich dort kaum noch Leben regt – was unter vielen Kreativen teilweise schon heute der Fall ist. Seltsamerweise taucht bei uns in Deutschland das einst noch so verheißungsvoll-glamouröse Zauberwort „Hollywood“ kaum mehr in den Nachrichten auf; dabei geht es gerade den Weg Richtung Abgrund schon mal vor, auf dem wir ihm zwangsweise ebenfalls bald folgen werden.

Doch bevor wir zur amerikanischen Traumfabrik kommen, schauen wir doch mal, welche Studien im Moment so gerade in der hiesigen IT-Branche (eher von den Chefs als den Mitarbeitern) heimlich auf dem Klo gelesen werden und von Brüssel bis Berlin bei den Politverantwortlichen mit ihrer aussagefähigen Wirkungskraft so gemieden werden, wie der Teufel das Weihwasser scheut: „KI hat 2025 schon mehr als 200.000 Jobs gekostet- statt neue Jobs zu schaffen, scheint KI eher Arbeitsplätze zu vernichten – zu dieser Einschätzung kommt zumindest eine Analyse von Surfshark”, mahnt die “Computerwoche”. Es geht also im Folgenden gar nicht nur um die US-Filmindustrie. sondern letztlich um uns alle.

US-Promis und Filmstars laufen Sturm

Kunst ist eben immer auch Avantgarde – und sie macht oft frühzeitig auf ganz allgemeine gesellschaftliche Um- und Zustände aufmerksam. So treten jetzt Filmstars offen gegen den Krakenterror multinationaler Tech-Konzerne an und rufen zum Kampf gegen die uneingeschränkte Nutzung des Datenstaubsaugers KI auf. Der Vorwurf lautet, dass KI-Firmen systematisch kreative Werke stehlen. Unter dem Motto “Stealing Isn’t Innovation” (“Diebstahl ist keine Innovation”) schlossen sich binnen kürzester Zeit mehr als 700 Kreative zusammen, um gegen das ungenehmigte Training von KI-Systemen mit urheberrechtlich geschützten Werken zu protestieren. Zu den prominentesten Unterzeichnern des Aufrufs, den fast alle großen amerikanischen Zeitungen dokumentierten und kommentierten, zählen die prominenten Schauspieler Scarlett Johansson, Cate Blanchett oder Joseph Gordon-Levitt, wie die „Human Artistry Campaign“ als Sprachrohr der Aktion bekannt gab. Die Botschaft der Kampagne lautet, voll berechtigter Wut: “Big Tech versucht, die Gesetze zu ändern, damit sie weiterhin amerikanische Kunst stehlen können, um ihre KI-Geschäfte aufzubauen – ohne Genehmigung und ohne die Menschen zu bezahlen, die die Arbeit geleistet haben!

Es handele sich tatsächlich um geistigen Diebstahl in großem Stil, heißt es in einer Erklärung, welcher sich zahllose US-Celebrities aus allen Bereichen anschlossen; vor allem echte A-Promis – im Gegensatz zur Armada systemkompatibler und regierungshöriger deutscher Witzfiguren der Klassen C bis Z und noch tiefer, welche hierzulande dumpf auch zu diesem brisanten Thema schweigen, um ja nicht anzuecken. Die weitere Liste der US-Unterstützer der Petition hingegen liest sich wie ein Who’s Who der Unterhaltungsbranche: Neben weiteren Schauspielern wie Kristen Bell, Michele Mulroney, Olivia Munn und Sean Astin haben auch bekannte Musiker wie Cyndi Lauper, Questlove, LeAnn Rimes und Bands wie R.E.M., OneRepublic und MGMT ihre Unterstützung der Kampagne bekannt gegeben.

Lizenzvereinbarungen im Gespräch

Aus der Literaturszene stießen Autoren wie George Saunders, Jodi Picoult und Jonathan Franzen hinzu. Beachtlich schwergewichtige Träger der Initiative sind Gewerkschaften und Interessenverbände, darunter die mächtige Writers Guild of America, die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und die Recording Industry Association of America. Stellvertretend für die mutigen amerikanischen Kreativen, welche sich um echte gesellschaftliche Notwendigkeiten und Themen kümmern und für solchen Quatsch wie „Kampf gegen Rechts“ keine Zeit verschwenden, formulierte Dr. Moiya McTier, Beraterin der Human Artistry Campaign, tiefgründig: “Echte Innovation entspringt der menschlichen Motivation, unser Leben zu verändern.“ Umso unerträglicher sei das da, wenn KI-Unternehmen die Karrieren von Künstlern akut gefährdeten und deren Handwerk schamlos ausbeuteten, um “Milliarden an Unternehmensgewinnen anzuhäufen”. Die Lösung sieht die Organisation in Lizenzvereinbarungen und der Möglichkeit für Kreative, ihre Werke vom KI-Training auszuschließen. Konzepte sind bereits in der Diskussion; der Kampf wird nach US-amerikanischem Usus weitergehen, bis es eine greifbare Lösung geben wird.

Und was geschieht zum selben Thema derweil in Doofdeutschland? Natürlich nichts. Die passiven Almans und Michels lassen sich von der KI schleichend das Wasser abgraben und haben nicht einmal ein Problembewusstsein; das wird mit der üblichen Zuverlässigkeit (wenn überhaupt) erst dann erwachen, wenn es schon wieder zu spät ist. Aber es gibt ja wichtigere Themen hierzulande; der nächste Buckelwal strandet bestimmt!