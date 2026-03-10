Spiel mir das Lied vom Tod – und dann endlich Weltfrieden?

Es ist Fakt, dass es gerade hierzulande nach Ende des Zeiten Weltkriegs eine lange Ära des Friedens in zivilisiertem Wohlstand gab. Auch wenn sich in einem „kalten Krieg“ die militärischen Todfeinde weiterhin feindseligagegenüberstanden, war es doch erstmal vorbei mit Bombenhagel über Dresden und deutschkatastrophalem „Russland-Feldzug“. Sicher, es war eine Art „Zwangsfrieden“, auch nicht wirklich flächendeckend, denn der scheinbar ewige „Rumour“ ging weiter mit einem Beinahe-Bruderkrieg zwischen Rotrussen und Rotchinesen, wegen der typisch sozialistischen Grundfrage, wer denn der eigentliche, einzig „wahre“ Vertreter der kommunistisch reinen Paradies-Lüge sei. Wir hatten auch Vietnam-Krieg, Kennedy-Attentate, Kubakrise und innerdeutsche „Brandmauertote“, am „antifaschistischen Schutzwall“ der DDR. Es war also nicht wirklich damals alles besser.

Ich habe einen alten Bekannten, der in der Kulturbranche arbeitet und „links“ wählt, seit er Denken kann, der sagte neulich mal zu mir: „es ist doch alles völlig verfahren, überfrachtet, die Verwaltung ist wie ein Dschungel gewuchert und gewachsen, das kannste alles nicht mehr reformieren, das Denken der Leute ist doch auch nur noch banal und da müsste mal ein großer Krieg kommen und alles wegrasieren – und danach bauen wir alles neu und richtig wieder auf!” Sinngemäß höre ich diese Losungen schon lange und immer wieder, mal mehr oder weniger fatalistisch oder zynisch und sarkastisch. Es ist eine böse Endzeit-Message, schräg gegenüber zum „Prinzip Hoffnung“, welche sich auch schon lange in jedem Esoterik-Buchladen in vielen Bänden über kommende „neue Zeitalter“ finden lässt.

Dysfunktionales Weltgeschehen

Nach dem Wahlsieg der grünen Klima-Endzeitsekte in Baden-Württemberg lässt sich erahnen, dass sich mit Angstpolitik bei Wahlen immer noch punkten lässt – denn der kleine Adam und die kleine Eva sind weiterhin restlos überfordert mit einem destruktiven, dysfunktionalen Weltgeschehen, welches derzeit tatsächlich wenig Anlass zu irgendeiner Hoffnung bietet – so gut wie gar nicht im immer weiter fallenden, abstürzenden Deutschland nach Merkels satanischem Furor. Dennoch hoffen?

Gehen wir das gegenwärtige Szenario einmal durch: Donald „Rambo“ Trump wird weiter in sämtliche Richtungen randalieren und durch sein drastisches Agieren auf der Weltbühnen alle Haupt- und Nebenwidersprüche der Weltinnenpolitik offenlegen, aus Kontrahenten in Wartestellung offen ausgreifende Akteure machen (siehe Kurdistan-Erdogan-Konflikt) und abstruse Nebenschauplätze wie Grönland eröffnen (es folgt demnächst Alaska, Kanada wurde bereits mehrfach von Trump unsanft angerempelt); dann aber geht es mit geschwungenen Fäusten Richtung Kuba. Taiwan und der Rest von Lateinamerika will auch noch „aufgeräumt“ werden (Brasilien, uffbasse!).

Brachialfrieden mit Russland

Und wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, bekommt der schamlose und munterdreiste „Schneelensky“ auch nochmal demnächst einen echt texanischen Schwinger auf seine mutmaßliche „Pudernase“, denn diese Endlosrunden wegen der Ukraine dürften die Nerven des Donald „The Rumble“ Trump sicher bald so dermaßen überstrapaziert haben, dass dieser zur Pumpgun greift! – und dann knallt es und es kommt zum höllischen Brachialfrieden mit Russland, Gebietsabtretungen nach der Krim seitens der Ukraine sowie Entmilitarisierung der dümmlich torkelnden Möchtegern-Eurokraten-Einflusszone inklusive.

Und noch? Trump wird – wenn sich der letzte Fussel-Ayatollah auf seinem Gebetsteppich für immer schlafen gelegt hat – diejenigen, die er ernst nimmt, an einen Tisch holen und seinen „Friedensrat“ als eine Art heimlicher Weltregierung installieren, und dann vermutlich jede Menge Deals machen. Dafür muss es allerdings erst noch weiter heftig krachen und scheppern… Und dann? Dann wird auf den rauchenden Trümmern von Gaza bis Teheran mal wieder der Weltfrieden etabliert… mindestens so sehr wie nach Weltkrieg zwo. Aber sowas von! Wetten, dass…? Ach ja… und ein neues Woodstock-Festival mit ganz, ganz vielen Frauen ohne Kopftuch auf der Bühne wird es im neuen Persien dann hoffentlich auch geben.