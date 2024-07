Spielermaterial töten: Die große EM-Heuchelei

Seit der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger erstmals in die Kritik geriet, weil er mehrfach den als Islamisten-Geste bekannten „Tauhid-Finger” zeigte, ist er zum neuen Hätschelkind der Links-Medien geworden. Alles, was er sagt oder tut, gilt als sakrosankt, jeder, der ihn kritisiert, als “antimuslimischer Rassist”. Auch seine Bemerkung, die deutsche Mannschaft habe es bei ihrem Sieg gegen Dänemark am Samstag versäumt, die Dänen früh genug „getötet“ zu haben, löste umgehend Rechtfertigungen aus. Der berüchtigte “Tagesschau”-„Faktenfinder“, der die EM ohnehin als „Ventil für rassistische Desinformation“ ausgemacht hat, sprang Rüdiger sofort zur Seite, als einige Zuschauer seine Wortwahl als unangemessen empfanden. Gegenspieler „töten“ sei eine „im Fußball bekannte Formulierung“, hieß es. Der Ausdruck werde „zum Beispiel verwendet im Sinne von ‚den Sack früher zumachen müssen‘ oder es wird gesagt, man hätte der anderen Mannschaft ‚früher den Todesstoß versetzen müssen“. Rüdiger sei auch nicht der erste deutsche Nationalspieler, der ihn in einem Interview verwendet habe, hieß es, ohne dass die „Faktenfinder“ auch nur einen weiteren Beleg dafür nannten.

Grundsätzlich würde man dem “Faktenfinder” hier sogar Recht geben. Der Begriff „töten“ ist in diesem Zusammenhang in der Tat nicht besonders schlimm – in den Ohren nichtgendernder und der Political Correctness durchweg abholden Fußballfans und Normaltickender, die nicht auf jede “Mikroaggression” oder angebliche sprachpolizeiliche Regelverletzung hochneurotisch reagieren. In der Fußball-Sprache wimmelt es von martialischen Phrasen. Es gibt Abwehr-, Hitze- oder Regenschlachten, Schluss- und Gegenoffensiven, da wird “gestürmt“, Spieler setzten zu „Blutgrätschen“ an, Bälle fliegen „an Freund und Feind vorbei“ und Gerd Müller war der „Bomber der Nation“. Alles richtig – würde es sich nun bei Rüdiger nicht ausgerechnet um einen Muslim handeln, der sich durchaus in der Nähe des politischen Islam verorten lässt und der in der Vergangenheit auch schon dem Verdacht Nahrung gab, islamistische Gewalt gutzuheißen (sein Like unter einen Hass-Post auf Instagram nach der bestialischen Köpfung des französischen Lehrers Samuel Paty durch einen seiner Glaubensbrüder ist diesbezüglich noch in unguter Erinnerung). Aus dem Mund eines sich bewusst als frommer Kaftan-Träger inszenierenden Allahu-Akbar-Fußballstars, der bewusst Öl ins Feuer gießt und bewusst dieselben Gesten wie brandschatzende Mörderbanden des islamischen Staates öffentlich zelebriert, bekommt der Begriff “töten” dann doch einen unangenehmen Zungenschlag.

“Was für ein Abend”

Ganz abgesehen davon handelt es sich bei der plötzlichen öffentlich-rechtlichen Großzügigkeit gegenüber Vokabeln, die aus dem Mund eines weißen Deutschen vermutlich sogleich als inakzeptable sprachliche Verrohung angeprangert worden wären, um einen Fall bodenloser Heuchelei. Gerade erst mussten sich die ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer von Moderator Jochen Breyer bei laufender Sendung dafür maßregeln lassen, das Wort „Spielermaterial“ verwendet zu haben, weil dieses angeblich bei „vielen“ Fans Anstoß erregt habe. Zumindest Kramer zeigt immerhin Rückgrat, indem er diese Unverschämtheit seither geflissentlich ignoriert und den Begriff seither demonstrativ bei jeder Gelegenheit verwendet. An den selektiven Empörungsreflexen zeigt sich einmal mehr die ganze Verlogenheit des links-woken Establishments: „Spielermaterial“ gilt als menschenverachtend, doch die Spieler der Gegenmannschaft zu „töten“, wenn auch natürlich nur im übertragenen Sinn, soll plötzlich als normale Fußballersprache sein, über die man sich gefälligst nicht künstlich aufregen soll, wenn sie aus dem Munde eines Vertreters der obligatorischen “Opfergruppe” schwarz/muslimisch/Migationshintergrund stammen.

Dasselbe mittlerweile unerträgliche Messen mit zweierlei Maß zeigt sich auch an anderer Stelle: Während Deutschland in einem täglich schlimmer werdenden Chaos aus Migrantengewalt und politisch geschürtem Hass versinkt, ließen die dafür hauptverantwortliche Innenministerin Nancy Faeser, ihre ebenso katastrophale grüne Kabinettskollegin Annalena Baerbock und der nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der gemeinsam mit den Grünen regiert, die unter ihrer Politik leidende Bevölkerung mit mehreren gemeinsamen Schnappschüssen wissen, wie herrlich sie sich beim Spiel der Nationalmannschaft gegen Dänemark amüsiert haben und wie hingebungsvoll sie ihren plötzlich erwachten sportlichen Patriotismus pflegen. „Was für ein Spiel. Was für ein Abend“, frohlockte Faeser – während die Normalbevölkerung sich spätestens nach Einbruch der Dunkelheit kaum noch vor die Tür traut, weil sie jederzeit und überall Gefahr läuft, von den männlichen Muslimen, die sie und Baerbock wie im Fieberwahn ins Land holen, vergewaltigt, verprügelt oder ermordet zu werden.

Weniger jubeln über Rückpässe, mehr tun gegen gefälschte Pässe

Faeser hatte diesmal ihre peinlichen Vielfalts- und Haltungskostüme gegen das Deutschland-Trikot getauscht, nachdem sie sich und ganz Deutschland durch ihren Auftritt mit der idiotischen „One-Love-Binde“ bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 zum Narren gemacht hatte. Das gleiche DFB-Trikot, aber noch demonstrativer und mit gewohnter Infantilität, trug auch Baerbock, die neben Hendrik Wüst und Faeser auf Fotos (siehe oben) wie eine 12-Jährige wirkte, die zum ersten Mal mit ihren Eltern ins Stadion durfte. Auf Twitter versuchte das alberne Kind zudem noch Fußball-Expertise vorzugaukeln: „Ihr habt Danish Dynamite aber wir haben Die Mannschaft: Anders als 1992 wird Euch diesmal keine Rückpassorgie reichen. Auf ein torreiches Spiel. Auf geht’s, DFB-Team, alle Daumen sind für Euch gedrückt!“, ließ sie verlauten. Selbst bei solch durchschaubarem umauthentischem wie banalem PR-Gefasel demonstrierte die Außenministerin -oder besser: ihr Social-Media-Team – dieselbe totale Ahnungslosigkeit, von der Baerbocks gesamtes unsägliches Wirken geprägt ist: Dass die aus der Merkel-Zeit stammende und bei den Fans verhasste Bezeichnung „Die Mannschaft“ schon vor zwei Jahren vom DFB offiziell abgeschafft wurde, hat sich offensichtlich noch nicht bis ins Auswärtige Amt herumgesprochen. Und dass ausgerechnet Baerbock sich an die Rückpässe der „Danish-Dynamite“-Mannschaft von vor 32 Jahren erinnert, glaubt kein Mensch. Überhaupt wäre Baerbock besser beraten, sich anstatt um dänische Rückpässe besser um die Orgie gefälschter Pässe zu kümmern, mit der ihre Beamten immer neue Migranten nach Deutschland lassen.

Es sind dieselben Politiker, die mit erbärmlicher Plumpheit und Verlogenheit versuchen, dieses Land immer weiter zu destabilisieren, ökonomisch, ethnisch und sozial systematisch zu ruinieren und seine Identität mit voller Absicht auszulöschen, die sich hier plötzlich populistisch als Patrioten inszenieren. Um den eigenen Absturz in der Wählergunst zu bremsen, versucht man es jetzt nun mit geheuchelter Vaterlandsliebe. Das – in Anbetracht der desaströsen Leistungen bei vergangenen Turnieren bislang überraschend gute – Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der EM soll instrumentalisiert werden, um ein neues “Sommermärchen” zu suggerieren. Beim letzten ebensolchen, vor 18 Jahren, gab es allerdings noch keine Millionen importierter Migranten, die den öffentlichen Raum zum Dschungel machen. Damals war die Welt noch “zu Gast bei Freunden” – heute sind sie zuhause bei erklärten Feinden. Schon deshalb wäre ein so unbeschwertes Turnier wie 2006 unmöglich, weil man nirgendwo mehr sicher ist und weil der bleierne Geist, der sich während der Regierungszeit der Großen Deutschandszerstörerin Merkel über dieses Land legte, jede Unbekümmertheit aus diesem Land vertrieben hat.