Spielplatz-Exhibitionist schaltet vier Beamte aus: Besteht unsere Polizei eigentlich nur noch aus Waschlappen?

Was ist nur mit unserer Polizei los? In Neubukow, im Landkreis Rostock, kam es gestern wieder mal zu einem “gewaltsamen Zwischenfall” und Angriff auf Polizisten– allerdings diesmal mit eher ungewöhnlichem Tatmuster: “Ein Mann” im Alter von 28 Jahren hatte sich laut Hinweisen besorgter Bürger, die deshalb die Polizei riefen, auf einem Kinderspielplatz entblößt und an seinem Penis herumgespielt. Die eintreffenden vier Polizisten wurden von ihm nach Eintreffen sogleich attackiert und teils erheblich verletzt; kaum hatten sie den Verdächtigen angesprochen, eskalierte die Situation unerwartet. Ein 21-jähriger Polizist wurde besonders schwer verletzt: Der Angreifer schlug ihm gezielt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Beamte kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Mit Verdacht auf Kieferbruch und Gehirnerschütterung wurde er in die Rostocker Uniklinik eingeliefert.

Die anderen drei “Einsatzkräfte”, wie es hieß, im Alter von 22 und 24 Jahren, erlitten Hämatome sowie Verletzungen an Händen und Armen. Der Verdächtige, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand, wurde vor Ort in Gewahrsam genommen. Bereits zuvor war es in den letzten Wochen in Mecklenburg-Vorpommern zu wiederholten Angriffen auf Beamte gekommen, etwa in Rostock und Bad Doberan, wo ebenfalls Polizisten verletzt wurden.

Frauen und und effeminierte Jüngelchen in Uniform

Es lassen sich, wenn man aufmerksam zwischen den Zeilen der gestrigen Polizeimeldung und zugehöriger Presseberichte liest, aus der Schilderung zwei erhellende Informationen ziehen. Erstens: Da keine Täterherkunft genannt wird, dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit bei dem Exhibitionisten mal wieder um eine “Fachkraft” einschlägige Provenienz handeln. Zweitens: Da – auffallend geschlechtsneutral – nur von “Einsatzkräften” die Rede ist, dürfte es sich höchstwahrscheinlich zum Teil oder überwiegend um weibliche Polizisten handeln – womit sich ein weiteres Mal die Frage stellt, ob in einem Deutschland, in den Straßengewalt und Angriffe auch gegen Staatsorgane zur Tagesordnung gehören, Frauen im Polizeiberuf wirklich eine gute Idee sind.

Dieszumal vor dem Hintergrund, dass virulente Hauptverdächtigenklientel Frauen traditionell wenig bis gar nicht respektiert. Wären es allerdings wirklich vier männliche Beamte gewesen – wobei man präziser von mutmaßlich wie üblich gutgestylten, effeminierten Jüngelchen in Uniform sprechen müsste –, die hier von einem Angreifer Dresche bezogen haben, wäre es noch blamabler für die Polizei. So oder so: Dass vier (!) Waffenträger und Inhaber des staatlichen Gewaltmonopols von einem 28-jährigen teils erheblich verletzt werden können, kommt einer Kapitulation gleich.

Wen soll diese Polizei noch schützen?

In keinem anderen Land der Welt wäre dieser Fall so ausgegangen; dort wäre der Täter niedergeschossen worden und, wenn – wenn überhaupt – irgendwann auf der Intensivstation des Gefängniskrankenhauses erwacht; darüberhinaus könnte er auf Jahre hinaus erstmal gesiebte Luft atmen. In Deutschland jedoch schreiben sich jetzt erstmal vier Beamte dienstunfähig und werden vermutlich psychologisch betreut.

Dass die Polizei nun “Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs” eingeleitet hat, ist nichts weiter als die Komplettierung dieser Farce – wel sich hieraus ohnehin keine Konsequenzen ergeben werden. Über 300 Angriffe auf Polizisten täglich (!) wurden letztes Jahr in Deutschland verzeichnet – doch nichts geschieht, um der Staatsmacht mehr Respekt zu verleihen. Die Botschaft und Außenwirkung solcher Zwischenfälle wie in Neubokow könnte verheerender nicht sein: Die mehrheitlich eingewanderten, gewaltaffinen Täter nehmen den deutschen Staat noch weniger ernst – und das Sicherheitsgefühl der Bürger erodiert weiter. Denn Polizisten, die sich nicht einmal selbst schützen können, können erst recht nicht die Bevölkerung schützen.