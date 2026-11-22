Ob der Boykott der Eishockey-WM, ob die Gebete eines Felix Nmecha auf dem Fußballplatz, ob der Tauhid-Finger von Antonio Rüdiger oder der Deal zwischen Donald Trump und Giovanni Infantino über die Rücknahme einer Rot-Sperre eines amerikanischen Fußballers: All diese Beispiele zeigen, wie sehr der Sport inzwischen von Religionen, Ideologien und Politik vereinnahmt wird und wie ihn diese für ihre Zwecke manipulieren und missbrauchen. Die obige Karikatur des Beitragsbildes verdeutlicht dies: Darauf sind gleich mehrere verschiedene Sportarten zu sehen, die in eine Kirche verlegt wurden.

Es ist dabei weniger entscheidend, wie solche Gesten gemeint sind, ebenso wie es hierbei keine Rolle spielt, welches die jeweiligen Beweggründe die Einflussnahme von Glaubensrichtungen, Politik, aber auch wirtschaftlichen Lobbyinteressen sein mögen; Es geht einzig darum, dass sie nicht Bestandteil des Sports sind, aber auf diesen zunehmend einwirken.

Vision eines wertfreien Sports

Ich habe mich mit diesem Problem in meinem Buch “Kämpfe – Realität statt Ideologie” ausführlich auseinandergesetzt, das in Kürze in neuer Auflage erscheinen wird. Es soll das diesbezügliche Bewusstsein des Leser schärfen und ihm Augen und Ohren für einen weltanschaulich unkompromittierten, wertfreien Sport öffnen.

Nebenbei enthält das Buch auch autobiographische und persönliche Berichte: Es erzählt auch nochmals von meinem thailändischen Adoptivsohn Wiradech “Willi” Kothny, der bei den Olympischen Spielen von Sydney die erste Olympiamedaille im Säbel-Einzel für Deutschland holte – und davon, wie wir in unserer Familie “Migration” und “Remigration” ohne Probleme hingekriegt haben. Hier auf Ansage! habe ich über Willis Geschichte bereits ausführlich berichtet.

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Erik Kothnys demnächst wiederaufgelegtes Buch “Kämpfe – Realität statt Ideologie” kann hier bereits zur Bestellung vorgemerkt werden.